Петропавловская крепость возводилась как оборонительное сооружение, но из ее стен не совершилось ни одного военного выстрела. Предлагаю вам нарушить ход истории 📖 и взять цитадель мозговой атакой! Вы исследуете все уголки Заячьего острова и узнаете любопытные истории 📖 великого места, с которого начался Петербург.
О формате
Экскурсия ⛳ проходит в формате городского квеста в сопровождении мобильного гида на вашем смартфоне. Отгадывая загадки и отвечая на вопросы по маршруту прогулки, вы в игровой форме познакомитесь с увлекательными фактами знаковых и тайных мест Петропавловской крепости. Выбирайте любое удобное для вас время, приглашайте друзей или исследуйте Заячий остров 🏝️ самостоятельно.
Важные детали
До начала квест-прогулки необходимо скачать бесплатное приложение Questeri в App Store или Google Play (бесплатно). После установки приложения и скачивания квеста интернет не понадобится, квест доступен в офлайн-режиме.
После бронирования вам придет письмо с промокодом для активации квеста в приложении Questeri.
Квест не привязан ко времени начала и доступен для прохождения в любое время.
Рекомендуется проходить городской квест в компании не более 6 человек.
🚩 Начало: Иоанновский мост, Санкт-Петербург
🏁 Место завершения: Петропавловский собор, Санкт-Петербург
Что входит
Квест «Взятие» Петропавловской крепости» в мобильном приложении Questeri. Моментальное подтверждение бронирования после оплаты
скачивайте приложение
загружайте квест и отправляйтесь навстречу городским исследованиям!
Важная информация
До начала квест-прогулки необходимо скачать бесплатное приложение Questeri в App Store или Google Play. После установки приложения и скачивания квеста интернет не понадобится.
Вы самостоятельно выбираете время и приглашаете любое количество друзей, мы рекомендуем компанию не больше 6 человек.
Квест-прогулка проходит без гида.
Время проведения: Ориентировочно с 10:00 до 15:00
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Прогуляться по системе крыш и рассмотреть город с самого атмосферного ракурса
в понедельник, вторник и четверг в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 21:00, в среду и воскресенье в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00 и 22:00, в пятницу и субботу в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00