Петропавловская крепость возводилась как оборонительное сооружение, но из ее стен не совершилось ни одного военного выстрела. Предлагаю вам нарушить ход истории 📖 и взять цитадель мозговой атакой! Вы исследуете все уголки Заячьего острова и узнаете любопытные истории 📖 великого места, с которого начался Петербург.

О формате

Экскурсия ⛳ проходит в формате городского квеста в сопровождении мобильного гида на вашем смартфоне. Отгадывая загадки и отвечая на вопросы по маршруту прогулки, вы в игровой форме познакомитесь с увлекательными фактами знаковых и тайных мест Петропавловской крепости. Выбирайте любое удобное для вас время, приглашайте друзей или исследуйте Заячий остров 🏝️ самостоятельно.

Важные детали