«Взятие» Петропавловской крепости | квест-прогулка

Questeri
Questeri – Гид из Санкт-Петербурга
Петропавловская крепость возводилась как оборонительное сооружение, но из ее стен не совершилось ни одного военного выстрела.

Предлагаю вам нарушить ход истории 📖 и взять цитадель мозговой атакой! Вы исследуете все уголки Заячьего острова и узнаете любопытные истории 📖 великого места, с которого начался Петербург.
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Квест

1 200 ₽ за всё до 6 чел.

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
«Взятие» Петропавловской крепости | квест-прогулка
«Взятие» Петропавловской крепости | квест-прогулка

Что вы увидите 🤩

  • Петропавловский собор
  • Тюрьма Трубецкого бастиона
  • Петровские ворота
  • Монетный двор
  • Необычные арт-объекты острова
Петропавловская крепость возводилась как оборонительное сооружение, но из ее стен не совершилось ни одного военного выстрела. Предлагаю вам нарушить ход истории 📖 и взять цитадель мозговой атакой! Вы исследуете все уголки Заячьего острова и узнаете любопытные истории 📖 великого места, с которого начался Петербург.
О формате
Экскурсия ⛳ проходит в формате городского квеста в сопровождении мобильного гида на вашем смартфоне. Отгадывая загадки и отвечая на вопросы по маршруту прогулки, вы в игровой форме познакомитесь с увлекательными фактами знаковых и тайных мест Петропавловской крепости. Выбирайте любое удобное для вас время, приглашайте друзей или исследуйте Заячий остров 🏝️ самостоятельно.
Важные детали
  • До начала квест-прогулки необходимо скачать бесплатное приложение Questeri в App Store или Google Play (бесплатно). После установки приложения и скачивания квеста интернет не понадобится, квест доступен в офлайн-режиме.
  • После бронирования вам придет письмо с промокодом для активации квеста в приложении Questeri.
  • Квест не привязан ко времени начала и доступен для прохождения в любое время.
  • Рекомендуется проходить городской квест в компании не более 6 человек.
🚩 Начало: Иоанновский мост, Санкт-Петербург
🏁 Место завершения: Петропавловский собор, Санкт-Петербург
Что входит
  • Квест «Взятие» Петропавловской крепости» в мобильном приложении Questeri. Моментальное подтверждение бронирования после оплаты
  • скачивайте приложение
  • загружайте квест и отправляйтесь навстречу городским исследованиям!
Важная информация
  • До начала квест-прогулки необходимо скачать бесплатное приложение Questeri в App Store или Google Play. После установки приложения и скачивания квеста интернет не понадобится.
  • Вы самостоятельно выбираете время и приглашаете любое количество друзей, мы рекомендуем компанию не больше 6 человек.
  • Квест-прогулка проходит без гида.
«Взятие» Петропавловской крепости | квест-прогулка
«Взятие» Петропавловской крепости | квест-прогулка
«Взятие» Петропавловской крепости | квест-прогулка
«Взятие» Петропавловской крепости | квест-прогулка
Время проведения: Ориентировочно с 10:00 до 15:00
  • Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Questeri
Questeri
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