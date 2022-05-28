Перед входом на экспозицию вы познакомитесь с убранством покоев молодых князей. Посетите жилые комнаты Великой княгини Ирины Романовой, супруги Феликса Юсупова. Увидите Серебряный будуар и несколько комнат необычного назначения. Заглянете в тайник, служивший для хранения фамильных драгоценностей. А в Музыкальном зале — парадной части апартаментов — услышите подробный рассказ о событиях роковой декабрьской ночи 1916 года.
Самое интересное вас ждет на половине Феликса, в помещениях, которые молодой Юсупов оборудовал для отдыха с друзьями. Именно в этих маленьких комнатках произошло событие, которое до сих пор вызывает интерес у многочисленных знатоков и любителей истории — убийство Григория Распутина. Воссозданная обстановка с восковыми фигурами участников позволит вам стать невидимым свидетелем той ночи. Вы узнаете предысторию жестокого убийства, выясните, кто и почему хотел с ним свести счеты, и что стало окончательным поводом для расправы.
Продолжительность: 45 минут — 1 час.