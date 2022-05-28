Юсуповский дворец: билет и аудиоэкскурсия по экспозиции «Убийство Распутина»

Ощутить себя свидетелем роковой ночи в жизни одной из самых загадочных фигур российской истории

Больше ста лет прошло после смерти Григория Распутина, а споры о нем не утихают до сих пор.

В старинных интерьерах дворца вы познакомитесь с экспозицией, которая воспроизводит мрачную сцену 30 декабря 1916 года.

Предыстория, участники расправы и их мотивы, а также версии событий и зловещие легенды — с помощью приложения на смартфоне вы прикоснетесь к одной из тайн «святого демона».
Юсуповский дворец: билет и аудиоэкскурсия по экспозиции «Убийство Распутина»
Юсуповский дворец: билет и аудиоэкскурсия по экспозиции «Убийство Распутина»
Юсуповский дворец: билет и аудиоэкскурсия по экспозиции «Убийство Распутина»
Юсуповский дворец: билет и аудиоэкскурсия по экспозиции «Убийство Распутина»
Юсуповский дворец: билет и аудиоэкскурсия по экспозиции «Убийство Распутина»
Юсуповский дворец: билет и аудиоэкскурсия по экспозиции «Убийство Распутина»
Юсуповский дворец: билет и аудиоэкскурсия по экспозиции «Убийство Распутина»
Юсуповский дворец: билет и аудиоэкскурсия по экспозиции «Убийство Распутина»
Юсуповский дворец: билет и аудиоэкскурсия по экспозиции «Убийство Распутина»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Эстетика и быт аристократической молодежи начала 20 века

Перед входом на экспозицию вы познакомитесь с убранством покоев молодых князей. Посетите жилые комнаты Великой княгини Ирины Романовой, супруги Феликса Юсупова. Увидите Серебряный будуар и несколько комнат необычного назначения. Заглянете в тайник, служивший для хранения фамильных драгоценностей. А в Музыкальном зале — парадной части апартаментов — услышите подробный рассказ о событиях роковой декабрьской ночи 1916 года.

История кровавой драмы в гарсоньерке

Самое интересное вас ждет на половине Феликса, в помещениях, которые молодой Юсупов оборудовал для отдыха с друзьями. Именно в этих маленьких комнатках произошло событие, которое до сих пор вызывает интерес у многочисленных знатоков и любителей истории — убийство Григория Распутина. Воссозданная обстановка с восковыми фигурами участников позволит вам стать невидимым свидетелем той ночи. Вы узнаете предысторию жестокого убийства, выясните, кто и почему хотел с ним свести счеты, и что стало окончательным поводом для расправы.

Продолжительность: 45 минут — 1 час.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
  • Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
  • Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей
  • Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своем смартфоне
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • В стоимость экскурсии включен входной билет на экспозицию «Убийство Распутина» и половины молодых князей
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в Юсуповский дворец
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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