Юсуповский дворец на Мойке: снаружи — строгий фасад, внутри — Петербург, который умеет ослеплять. Вы пройдёте по парадным залам в домашний Театр: золото и мрамор, зеркала, гобелены и личные детали.
Описание экскурсииЭта экскурсия в Юсуповский дворец для тех, кто хочет не «пробежаться по залам», а получить цельное впечатление — красиво, умно и без перегруза. Сначала — короткий контекст о семье Юсуповых, чтобы интерьеры сложились в цельную историю и вы видели смысл за красотой. Дальше — самое выразительное. Вы начнёте с Парадной лестницы: первые шаги — и дворец включает торжественный ритм, свет и масштаб. Затем анфилада парадных гостиных и залов раскрывает характер места: цвет, лепнина, фактуры, тонкие штрихи, которые обычно не успевают заметить. В пространстве Большой Ротонды и Белоколонного зала особенно чувствуется «воздух» дворца — спокойный размах без суеты. И красивый финал маршрута — с тёплой ноткой дворца — Домашний театр: бархат, ложи, камерная сцена и ощущение закрытого вечера «для своих». Почему с нами комфортно:
- Небольшая группа — видно детали, слышно рассказ, есть фото-паузы • Профессиональный гид-рассказчик — меньше лекции, больше смысла и живых историй • Честная подача — где подлинник, где восстановление, без завышенных ожиданий Если вам хочется парадных залов Юсуповского дворца в спокойном темпе — выбирайте дату и бронируйте. Это именно та прогулка, после которой выходишь на Мойку и думаешь: «Да, это тот Петербург, который хотелось увидеть». Важная информация:.
- После покупки мы отправим билет на указанную вами электронную почту.
- Для прохода на экскурсионный маршрут сохраните билет на телефоне.
- В высокий сезон размер группы может быть увеличен до 25 человек.
- Маршрут не включает Мавританскую гостиную, личные комнаты княгини Зинаиды и экспозицию о событиях 1916 года.
- По решению музея возможны небольшие изменения в порядке посещения залов, но логика маршрута и ключевые пространства сохраняются.
- В программе — 12 парадных залов дворца.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Входной билет в музей
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Санкт-Петербург, улица Декабристов, 21
Завершение: Юсуповский дворец
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа 15 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- После покупки мы отправим билет на указанную вами электронную почту
- Для прохода на экскурсионный маршрут сохраните билет на телефоне
- В высокий сезон размер группы может быть увеличен до 25 человек
- Маршрут не включает Мавританскую гостиную, личные комнаты княгини Зинаиды и экспозицию о событиях 1916 года
- По решению музея возможны небольшие изменения в порядке посещения залов, но логика маршрута и ключевые пространства сохраняются
- В программе - 12 парадных залов дворца
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 10 чел.
Юсуповский дворец: от парадной лестницы до подвала
Погрузиться в атмосферу аристократической роскоши начала 20 века и ощутить дыхание истории
Начало: У Юсуповского дворца
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
17 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Юсуповский дворец: великолепные интерьеры и история убийства Распутина
Побывать в доме богатейшей семьи России и узнать об одном из самых загадочных преступлений 20 века
Начало: На ул. Декабристов
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Юсуповский дворец (экскурсия в мини-группе)
Оценить роскошный интерьер и узнать, как жила знать в царской России
Начало: У Юсуповского дворца
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
3500 ₽ за человека