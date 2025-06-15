Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге

Провели экскурсии для 2645 туристов

читать дальше необычным маршрутам. В тривиальных на первый взгляд вещах всегда кроется загадка. Цель моих встреч с вами — открывать секреты вместе. Санкт-Петербург прекрасен в любое время года и способен удивить любого. Я открыта к общению и надеюсь на взаимно интересные знакомства! Экскурсии по самым популярным маршрутам провожу я и мои коллеги-гиды.

Здравствуйте, мои дорогие гости! Я коренная петербурженка и обожаю родной город. Делюсь большой любовью к Петербургу с моими гостями, показывая самые известные и важные места, а также провожу экскурсии по