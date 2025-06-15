Дворец на Мойке — один из четырёх Юсуповских в Петербурге — энциклопедия петербургского аристократического интерьера. Бережно сохранённые и воссозданные комнаты поражают своей изысканностью и красотой. Вы увидите парадные залы для приёмов и познакомитесь с личными покоями владельцев. И конечно, узнаете больше о семье, чья судьба напрямую связана с историей страны.
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание экскурсии
Вы увидите:
- разноцветную анфиладу гостиных парадной части Юсуповского дворца
- бальный и банкетный залы
- роскошный театр с княжеской ложей
- личные покои князя Юсупова: от гостиной Генриха II до Мавританской
- спальню, кабинет и Фарфоровый будуар княгини
А ещё мы поговорим о судьбах представителей древнейшего и богатейшего рода Российской империи, достойных экранизации. Вы узнаете о родовых корнях Юсуповых, о блистательных вельможах и государственных деятелях, о красивейших женщинах. И о многом другом!
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 8 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Особенности бронирования
- Входные билеты по маршруту №5 включены в стоимость экскурсии
- Билеты для вас выкупаются гидом заранее — дату и время экскурсии мы обсудим в переписке. Стоимость билетов не возвращается
Обратите внимание
- В этой экскурсии мы не посещаем место убийства Распутина
- Согласно правилам музея, вернуться в залы или войти в другие открытые помещения после окончания экскурсии можно только при условии повторной покупки билетов
- Дополнительно можно посетить и другие маршруты Юсуповского дворца — детали уточняйте в переписке минимум за 2 дня до планируемой даты визита
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Декабристов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 11% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2645 туристов
Здравствуйте, мои дорогие гости! Я коренная петербурженка и обожаю родной город. Делюсь большой любовью к Петербургу с моими гостями, показывая самые известные и важные места, а также провожу экскурсии поЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
15 июн 2025
Очень понравилась экскурсия с гидом Валерием, прекрасная подача материала, три часа пролетели незаметно, большое спасибо!
Д
Дарья
11 мая 2025
Место запоминается впечатлением, а впечатление создает экскурсовод. У нас шикарное впечатление об Юсуповском дворце (мы согласовали маршрут 5). Валерий, спасибо Вам большое! Великолепное знание материала, речь, стилистика, всё прекрасно! Хочется слушать и слушать, жаль время ограничено ☺️Доброжелательное отношение, терпение и такт.
Время пролетает, когда интересно. У нас пролетело на одном дыхании☺️
Время пролетает, когда интересно. У нас пролетело на одном дыхании☺️
Е
Евгений
4 апр 2025
Были с экскурсоводом Ольгой - замечательное путешествие! Рассказ невероятно живой, полное погружение в то время, когда дворец был наполнен прежними обитателями. Интереснейшее повествование, откалиброванное по первым нашим вопросам.
О
Ольга
16 фев 2025
Спасибо Елене за экскурсию! Профессиональный гид, глубокое знание материала. Залы дворца, интерьер потрясают воображение. Надо видеть воочию. Спасибо большое!
