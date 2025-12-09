Описание Фото Ответы на вопросы



Здесь вы не просто наблюдатель, а исследователь, который может шагнуть внутрь скандального подъезда, полететь над крышами Петербурга, найти подарки в вечной зиме читать дальше или встретиться с героями Миядзаки.



Каждый проект — это уникальный мир, где вы взаимодействуете с пространством и создаете собственную историю. Это больше, чем выставки, это личное путешествие на стыке технологий, философии и магии. Откройте новый формат искусства на выставках в виртуальной реальности.Здесь вы не просто наблюдатель, а исследователь, который может шагнуть внутрь скандального подъезда, полететь над крышами Петербурга, найти подарки в вечной зиме

Кирилл Ваш гид в Санкт-Петербурге Написать вопрос Билет для посещения Как проходит Пешком Можно с детьми Да 300 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание билета VR-выставка «Корпоирреальность» Отправьтесь в VR-путешествие по проекту «Корпоирреальность» художницы Надежды Бей. Исследуйте отсканированный подъезд реального дома, воссозданный в виртуальной реальности. Поднимайтесь по лестнице, заглядывайте в комнаты на этажах, где вас ждут современные инсталляции. Вам предстоит не только ходить, но и карабкаться, и даже летать. Проект исследует, как наше тело взаимодействует с цифровыми мирами, и ставит под вопрос границы реального. Через 3D-сканирование физические пространства, несущие следы присутствия художника, превращаются в арт-объекты, наполненные новыми смыслами. Готовы ли вы шагнуть в «корпоирреальность» — телесную ирреальность — и переосмыслить привычное понимание пространства и собственного тела? VR-выставка «Волшебный мир Хаяо Миядзаки!» Окунитесь в волшебные миры Хаяо Миядзаки. На выставке вас ждут декорации и герои легендарных фильмов студии Ghibli: «Мой сосед Тоторо», «Унесенные призраками» и других шедевров. Это уникальный шанс оказаться внутри вселенной мастера. Идеально для поклонников анимации и всех, кто ищет вдохновение и новый, незабываемый опыт. Почувствуйте дух японской сказки, который ценят и взрослые, и дети. VR-выставка «Зима в Метаверсово» Погрузитесь в зимнюю магию, которая длится вечно! В нашем уникальном снежном зале метавселенной новогодняя атмосфера царит круглый год. Исследуйте пространство, чтобы найти эксклюзивные подарки от художников и следуйте по железнодорожным путям, которые могут привести вас к новогоднему экспрессу. Это интерактивное приключение, где вы создадите свою собственную историю в мире вечного праздника. Откройте для себя скрытые уголки и ощутите волшебство зимы, которая не заканчивается. VR-выставка «Виарный Петербург» Единственная выставка о Петербурге в VR. Уникальная экспозиция объединяет виртуальную и дополненную реальности, собрав главные символы города в одном пространстве. Шагните внутрь оживающих картин: проплывите под алыми парусами, взлетите над шпилями Исаакия, окажитесь на Дворцовой площади XIX века или почувствуйте себя героем Достоевского. С виар-гарнитурой вы выбираете любой ракурс и точку обзора. Это новый взгляд на искусство и город, где классические полотна благодаря технологиям раскрывают свои тайны. Проект создан при поддержке лауреата премии Курёхина и ведущими VR-художницами. Откройте Петербург с совершенно неожиданной стороны. Важная информация: Одна из четырех выставок на Ваш выбор.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату