Откройте новый формат искусства на выставках в виртуальной реальности.
Здесь вы не просто наблюдатель, а исследователь, который может шагнуть внутрь скандального подъезда, полететь над крышами Петербурга, найти подарки в вечной зиме
Описание билетаVR-выставка «Корпоирреальность» Отправьтесь в VR-путешествие по проекту «Корпоирреальность» художницы Надежды Бей. Исследуйте отсканированный подъезд реального дома, воссозданный в виртуальной реальности. Поднимайтесь по лестнице, заглядывайте в комнаты на этажах, где вас ждут современные инсталляции. Вам предстоит не только ходить, но и карабкаться, и даже летать. Проект исследует, как наше тело взаимодействует с цифровыми мирами, и ставит под вопрос границы реального. Через 3D-сканирование физические пространства, несущие следы присутствия художника, превращаются в арт-объекты, наполненные новыми смыслами. Готовы ли вы шагнуть в «корпоирреальность» — телесную ирреальность — и переосмыслить привычное понимание пространства и собственного тела? VR-выставка «Волшебный мир Хаяо Миядзаки!» Окунитесь в волшебные миры Хаяо Миядзаки. На выставке вас ждут декорации и герои легендарных фильмов студии Ghibli: «Мой сосед Тоторо», «Унесенные призраками» и других шедевров. Это уникальный шанс оказаться внутри вселенной мастера. Идеально для поклонников анимации и всех, кто ищет вдохновение и новый, незабываемый опыт. Почувствуйте дух японской сказки, который ценят и взрослые, и дети. VR-выставка «Зима в Метаверсово» Погрузитесь в зимнюю магию, которая длится вечно! В нашем уникальном снежном зале метавселенной новогодняя атмосфера царит круглый год. Исследуйте пространство, чтобы найти эксклюзивные подарки от художников и следуйте по железнодорожным путям, которые могут привести вас к новогоднему экспрессу. Это интерактивное приключение, где вы создадите свою собственную историю в мире вечного праздника. Откройте для себя скрытые уголки и ощутите волшебство зимы, которая не заканчивается. VR-выставка «Виарный Петербург» Единственная выставка о Петербурге в VR. Уникальная экспозиция объединяет виртуальную и дополненную реальности, собрав главные символы города в одном пространстве. Шагните внутрь оживающих картин: проплывите под алыми парусами, взлетите над шпилями Исаакия, окажитесь на Дворцовой площади XIX века или почувствуйте себя героем Достоевского. С виар-гарнитурой вы выбираете любой ракурс и точку обзора. Это новый взгляд на искусство и город, где классические полотна благодаря технологиям раскрывают свои тайны. Проект создан при поддержке лауреата премии Курёхина и ведущими VR-художницами. Откройте Петербург с совершенно неожиданной стороны. Важная информация: Одна из четырех выставок на Ваш выбор.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- На выбор:
- VR-выставка «Корпоирреальность»
- VR-выставка «Волшебный мир Хаяо Миядзаки!»
- VR-выставка «Зима в Метаверсово»
- VR-выставка «Виарный Петербург»
Что включено
- Входной билет
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Кожевенная линия 30 Брусницын Холл
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Одна из четырех выставок на Ваш выбор
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
