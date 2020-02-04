34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия произвела огромное положительное впечатление. Прежде всего сама крепость, ее нынешнее состояние ухоженности, сохранности, видна забота городских властей, государства, это сразу говорит о степени важности данного исторического объекта. Экскурсовод Алла - очень интересный, грамотный специалист, безукоризненно знающий материал, о котором идет речь. Особо хочется отметить, что исторические факты подаются не сухо, а с какой-то эмоциональной окраской: будь-то мнения современников тех или иных событий, оценки историков или деликатные ремарки самой Аллы. История не однозначна, ее можно воспринимать в разные времена по-разному, и мнения людей о различных фактах меняются. Неизменно восторженное впечатление производит и будет производить перезвон колоколов на колокольне Петропавловского собора и выстрел из пушки в полдень! Обязательно посетите эту экскурсию! Вас ожидают незабываемые впечатления! А сами мы хотели бы встретиться с Аллой еще на какой-нибудь экскурсии. Прекрасный экскурсовод!