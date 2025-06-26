34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Петропавловская крепость — сердце Санкт-Петербурга, ключ от Балтийского моря.
Вы увидите мощные стены и бастионы, панорамы невских берегов и блистательные архитектурные ансамбли города.
Услышите историю места, с которого начался Петербург, и русской Бастилии — страшной тюрьмы, которая несколько веков ломала судьбы своих узников.
Вы увидите мощные стены и бастионы, панорамы невских берегов и блистательные архитектурные ансамбли города.
Услышите историю места, с которого начался Петербург, и русской Бастилии — страшной тюрьмы, которая несколько веков ломала судьбы своих узников.
Описание экскурсии
Наша прогулка начинается на Иоанновском мосту, это первый постоянный мост Санкт-Петербурга.
Вы увидите:
- Крепость времён Северной войны, построенную по чертежам самого Петра I
- Невские ворота, под аркой которых оформлена знаменитая «Летопись катастрофических наводнений»
- Петропавловский собор — усыпальницу семьи Романовых
- Грозный Алексеевский равелин, который прикрывает Трубецкой и Зотов бастионы
- Тюрьму Трубецкого бастиона, где сидели Кропоткин, Горький и Троцкий
И услышите множество удивительных и таинственных историй!
Организационные детали
Вход на территорию Петропавловской крепости бесплатный. По желанию дополнительно оплачивается вход в Петропавловский собор и тюрьму Трубецкого бастиона.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 3686 туристов
Люблю путешествовать, открывая что-то новое или давно забытое. Много лет занимаюсь фотографией, участник фотовыставок.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 92 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я была в Ленинграде очень давно, а в Петербурге и я и сып были в первый раз. Можно сказать, что Петропавловская крепость, это целый город с очень сложной и большой историей. Экскурсия - очень познавательная. Я для себя сделала много открытий.
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Нам очень понравилось. Гид знала заранее как построить маршрут, чтобы не пересекаться с большими группами! В результате мы были везде и всегда первыми:) классно!
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Т
Очень понравилась экскурсия. Интересный рассказ об истории крепости, заходили в собор, в тюрьму, послушали выстрел из пушки.
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Алла хорошо владеет темой, дает любопытные детали. В Петропавловской крепости увидели выстрел, посетили усыпальницу, тюрьму. Организация четкая, маршрут продуманный, рассказ интересный. Мне чуть помешало, что Алла не познакомилась с нами поближе, не спросила наши имена (нас четверо). Но я прекрасно понимаю, что она и не обязана, это мои "тараканы". 🙂 Эскурсия понравилась.
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И
Очень понравилась экскурсия.
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Е
Экскурсия произвела огромное положительное впечатление. Прежде всего сама крепость, ее нынешнее состояние ухоженности, сохранности, видна забота городских властей, государства, это сразу говорит о степени важности данного исторического объекта. Экскурсовод Алла
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