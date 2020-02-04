34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Загадки и контрасты Петропавловской крепости

История великого и страшного места, блистательные архитектурные ансамбли и панорама берегов Невы,

Алла
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Алла – ваш гид
Петропавловская крепость — сердце Санкт-Петербурга, ключ от Балтийского моря.

Эта экскурсия — возможность увидеть панораму берегов Невы и блистательные архитектурные ансамбли города, проявить себя в качестве фото-художника и узнать историю великого места, с которого начался Петербург, а также страшной своей жестокостью тюрьмы — «Русской Бастилии», ломавшей судьбы своих узников в течение нескольких веков.
2500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии34 отзыва
4.68
Загадки и контрасты Петропавловской крепости
Загадки и контрасты Петропавловской крепости

Что вас ожидает

Наша экскурсия начинается на Иоанновском мосту, это первый постоянный мост Санкт-Петербурга. Во время прогулки вы увидите: крепость, времен Северной войны (1703г.), построенную по чертежам самого Петра I, Невские ворота, под аркой которых оформлена знаменитая «Летопись катастрофических наводнений», Петропавловский собор — усыпальницу семьи Романовых, грозный Алексеевский равелин, тюрьму Трубецкого бастиона. Узнаете множество удивительных и таинственных историй.

Организационные детали

  • Вход на территорию Петропавловской крепости бесплатный. По желанию дополнительно оплачивается вход в Петропавловский собор и тюрьму Трубецкого бастиона.
  • Можно взять с собой кофе и бутерброды и завершить экскурсию на пляже у стен крепости, откуда открывается прекрасная панорама Дворцовой набережной и Стрелки Васильевского Острова.
Загадки и контрасты Петропавловской крепости
Загадки и контрасты Петропавловской крепости
Загадки и контрасты Петропавловской крепости
Загадки и контрасты Петропавловской крепости
Загадки и контрасты Петропавловской крепости
Загадки и контрасты Петропавловской крепости
Загадки и контрасты Петропавловской крепости

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алла
Алла
Люблю путешествовать, открывая что-то новое или давно забытое. Много лет занимаюсь фотографией, участник фотовыставок.
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34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

4 февраля 2020
Экскурсия произвела огромное положительное впечатление. Прежде всего сама крепость, ее нынешнее состояние ухоженности, сохранности, видна забота городских властей, государства, это сразу говорит о степени важности данного исторического объекта. Экскурсовод Алла - очень интересный, грамотный специалист, безукоризненно знающий материал, о котором идет речь. Особо хочется отметить, что исторические факты подаются не сухо, а с какой-то эмоциональной окраской: будь-то мнения современников тех или иных событий, оценки историков или деликатные ремарки самой Аллы. История не однозначна, ее можно воспринимать в разные времена по-разному, и мнения людей о различных фактах меняются. Неизменно восторженное впечатление производит и будет производить перезвон колоколов на колокольне Петропавловского собора и выстрел из пушки в полдень! Обязательно посетите эту экскурсию! Вас ожидают незабываемые впечатления! А сами мы хотели бы встретиться с Аллой еще на какой-нибудь экскурсии. Прекрасный экскурсовод!
26 января 2020
24 января посетили экскурсию Загадки и контрасты Петропавлской Крепости. Не хочу обидеть нашего гида, но экскурсия не понравилась. Слишком много дат, материал подавался скучно. Не хватало интересных необычных историй, которые бы сделали экскурсию более интересной и увлекательной. Так же минусом является отсутствие микрофона, было очень плохо слышно.
9 января 2020
Экскурсия очень понравилась, несмотря на не очень хорошую погоду. Было очень интересно и познавательно
6 января 2020
Однозначно правильный выбор гида для экскурсии по Петропавловской крепости. Все лаконично, интересно, познавательно.
8 декабря 2019
Замечательный гид Алла, интересно и увлекательно рассказывает.
22 ноября 2019
22.11.19 была на экскурсии с Аллой.
Алла грамотный и компетентный гид, приятный собеседник и очень тактичный человек.
Не смотря на непривычные для меня погодные условия, мне было очень интересно на экскурсии! Буду рекомендовать Аллу друзьям и знакомым, и в следующей поездке в Петербург буду обращаться к Алле.
Алла, спасибо Вам большое!
2 ноября 2019
Наш экскурсовод -Алла. Своим волшебным голосом она помогла нам окунуться во времена Петра 1.
Во время экскурсии у нас выстраивалась вся картина строительства Петропавловской крепости,
И города на Неве. Находясь в таком замечательном городе Санкт-Петербурге, слова, произнесённые экскурсоводом, дополняют все то, что было услышано и прочитано ранее.
Малейшие ньюансы делают информацию более полной и понятной.
30 июля 2019
Экскурсия с Аллой нам очень понравилась! Были в крепости ни раз, но на экскурсии узнали столько нового и интересного! Очень спокойная, размеренная прогулка, поэтому рассказ хорошо усваивается. После экскурсии Алла дала совет, куда еще можно пойти самостоятельно. Прекрасно провели время, рекомендую!
10 июня 2019
На экскурсии были как дети, так и взрослые. Интересно было всем, несмотря на сильнейшую жару. Алла, спасибо огромное.
13 мая 2019
Огромное спасибо гиду Алле за интересный рассказ об истории Петропавловской крепости.
Ещё 24 отзыва

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