34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Сортировка: Рекомендуемые Сначала новые Сначала старые Сначала с высокой оценкой Сначала с низкой оценкой

Ирина Я была в Ленинграде очень давно, а в Петербурге и я и сып были в первый раз. Можно сказать, что Петропавловская крепость, это целый город с очень сложной и большой историей. Экскурсия - очень познавательная. Я для себя сделала много открытий. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Анна Нам очень понравилось. Гид знала заранее как построить маршрут, чтобы не пересекаться с большими группами! В результате мы были везде и всегда первыми:) классно! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Татьяна Очень понравилась экскурсия. Интересный рассказ об истории крепости, заходили в собор, в тюрьму, послушали выстрел из пушки. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Анна Алла хорошо владеет темой, дает любопытные детали. В Петропавловской крепости увидели выстрел, посетили усыпальницу, тюрьму. Организация четкая, маршрут продуманный, рассказ интересный. Мне чуть помешало, что Алла не познакомилась с нами поближе, не спросила наши имена (нас четверо). Но я прекрасно понимаю, что она и не обязана, это мои "тараканы". 🙂 Эскурсия понравилась. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Ирина Очень понравилась экскурсия. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет