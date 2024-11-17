Ступив на старинный мост, вы мысленно перенесётесь в начало 18 века. Мы обсудим, почему именно на этом островке Пётр с упорством возводил цитадель своего государства. Побываем в Петропавловском соборе, где сейчас покоятся Романовы, и в старинной тюрьме, где когда-то томились враги царской власти. Вы узнаете всё самое интересное о ключевом объекте Санкт-Петербурга.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

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за 1–2 человек или 2590 ₽ за человека, если вас больше

от 6990 ₽ за 1–2 человек или 2590 ₽ за человека, если вас больше

Описание билета

На территории Петропавловской крепости вы посетите:

Петропавловский собор — один из главных храмов страны с золотым иконостасом, которому более 300 лет. Мы поговорим о российской истории и императорах — все они покоятся внутри собора.

Трубецкой бастион — мрачную тюрьму для политических преступников. Вы побываете в одиночных камерах, где они содержались.

Вы узнаете:

Кем, когда и почему была построена крепость, и в чём секрет её названия

Как 200 лет назад ремонтировали шпиль Петропавловского собора

Где находятся «ворота и причал смерти»

Кому удалось сбежать из знаменитой тюрьмы

А также много других необычных и интересных фактов!

Кроме того, вы увидите самый странный памятник Петру I и домик, построенный для хранения императорского ботика.

Организационные детали

Если вы хотите услышать традиционный полуденный выстрел, бронируйте экскурсию на утреннее время

Билеты без очереди в Петропавловский собор и тюрьму входят в стоимость экскурсии