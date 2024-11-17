Цитадель, собор, тюрьма: экскурсия по Петропавловской крепости (билеты включены)

Побывать там, откуда началась история Петербурга, и узнать о парадоксах этого места
Ступив на старинный мост, вы мысленно перенесётесь в начало 18 века. Мы обсудим, почему именно на этом островке Пётр с упорством возводил цитадель своего государства.

Побываем в Петропавловском соборе, где сейчас покоятся Романовы, и в старинной тюрьме, где когда-то томились враги царской власти. Вы узнаете всё самое интересное о ключевом объекте Санкт-Петербурга.
5
1 отзыв
Цитадель, собор, тюрьма: экскурсия по Петропавловской крепости (билеты включены)
Цитадель, собор, тюрьма: экскурсия по Петропавловской крепости (билеты включены)
Цитадель, собор, тюрьма: экскурсия по Петропавловской крепости (билеты включены)
Ближайшие даты:
15
фев16
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фев
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30

Описание билета

На территории Петропавловской крепости вы посетите:

Петропавловский собор — один из главных храмов страны с золотым иконостасом, которому более 300 лет. Мы поговорим о российской истории и императорах — все они покоятся внутри собора.

Трубецкой бастион — мрачную тюрьму для политических преступников. Вы побываете в одиночных камерах, где они содержались.

Вы узнаете:

  • Кем, когда и почему была построена крепость, и в чём секрет её названия
  • Как 200 лет назад ремонтировали шпиль Петропавловского собора
  • Где находятся «ворота и причал смерти»
  • Кому удалось сбежать из знаменитой тюрьмы
  • А также много других необычных и интересных фактов!

Кроме того, вы увидите самый странный памятник Петру I и домик, построенный для хранения императорского ботика.

Организационные детали

  • Если вы хотите услышать традиционный полуденный выстрел, бронируйте экскурсию на утреннее время
  • Билеты без очереди в Петропавловский собор и тюрьму входят в стоимость экскурсии
  • Для компании от 6 человек предусмотрена скидка
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2590 ₽
Дети 8-16 лет1990 ₽
Дети до 7 лет890 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Иоанновском мосту
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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17 ноя 2024
Огромное спасибо Надежде за экскурсию! Были с детьми, всем очень понравилось. Обязательно сходите!

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