Ступив на старинный мост, вы мысленно перенесётесь в начало 18 века. Мы обсудим, почему именно на этом островке Пётр с упорством возводил цитадель своего государства.
Побываем в Петропавловском соборе, где сейчас покоятся Романовы, и в старинной тюрьме, где когда-то томились враги царской власти. Вы узнаете всё самое интересное о ключевом объекте Санкт-Петербурга.
Побываем в Петропавловском соборе, где сейчас покоятся Романовы, и в старинной тюрьме, где когда-то томились враги царской власти. Вы узнаете всё самое интересное о ключевом объекте Санкт-Петербурга.
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Описание билета
На территории Петропавловской крепости вы посетите:
Петропавловский собор — один из главных храмов страны с золотым иконостасом, которому более 300 лет. Мы поговорим о российской истории и императорах — все они покоятся внутри собора.
Трубецкой бастион — мрачную тюрьму для политических преступников. Вы побываете в одиночных камерах, где они содержались.
Вы узнаете:
- Кем, когда и почему была построена крепость, и в чём секрет её названия
- Как 200 лет назад ремонтировали шпиль Петропавловского собора
- Где находятся «ворота и причал смерти»
- Кому удалось сбежать из знаменитой тюрьмы
- А также много других необычных и интересных фактов!
Кроме того, вы увидите самый странный памятник Петру I и домик, построенный для хранения императорского ботика.
Организационные детали
- Если вы хотите услышать традиционный полуденный выстрел, бронируйте экскурсию на утреннее время
- Билеты без очереди в Петропавловский собор и тюрьму входят в стоимость экскурсии
- Для компании от 6 человек предусмотрена скидка
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2590 ₽
|Дети 8-16 лет
|1990 ₽
|Дети до 7 лет
|890 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Иоанновском мосту
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2446 туристов
Здравствуйте! Мы — команда увлечённых гидов, уже более 12 лет разрабатываем и организуем экскурсии по Петербургу и его пригородам, в Выборг и Карелию. С нами вы узнаете об истории и архитектуре, мифах и легендах, известных людях и простых жителях. Необычные маршруты или классика — нам всё под силу. Расскажем о Петербурге интересно и познавательно: взрослым и детям, знатокам и любителям.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
17 ноя 2024
Огромное спасибо Надежде за экскурсию! Были с детьми, всем очень понравилось. Обязательно сходите!
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