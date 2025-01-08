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Конечно, очень многое зависит и от экскурсовода, который проведет вас по необычным местам и расскажет их историю. Мне безумно повезло, моим экскурсоводом была замечательная девушка Екатерина. Она интересно, информативно, и с такой легкостью рассказывала об истории мест и об исторических фактах. Экскурсия мне понравилась, могу сказать, что благодаря ей, я влюбилась в Петербург еще больше! Выражаю Екатерине огромную благодарность, и конечно, буду советовать всем своим друзьям!