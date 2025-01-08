Моя экскурсия — для тех, кто только знакомится с Петербургом.
Мы посетим Петропавловский собор, усыпальницу Романовых и главную политическую тюрьму Российской империи. Маршрут по Петропавловской крепости — один из моих любимых. Каждый раз на экскурсии я сама наслаждаюсь прогулкой по этому месту. С удовольствием погружу вас в его историю!
Мы посетим Петропавловский собор, усыпальницу Романовых и главную политическую тюрьму Российской империи. Маршрут по Петропавловской крепости — один из моих любимых. Каждый раз на экскурсии я сама наслаждаюсь прогулкой по этому месту. С удовольствием погружу вас в его историю!
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Иоанновский мост — самый старый в Санкт-Петербурге.
- Карту Петропавловской крепости — она расскажет о конфигурации цитадели и её составных частях.
- Памятник Петру I — пожалуй, самый неклассический образ императора, вызывающий бурю эмоций, протестов и искусствоведческих битв.
- Комендантское кладбище — уникальное в нескольких отношениях. Во-первых, это одно из старейших кладбищ города, во-вторых, оно сформировано не по родственному или территориальному принципу, а по профессиональному.
- Петропавловский собор — символ Петербурга, олицетворявший успешное покорение Балтики и начало новой эпохи в жизни страны. Внутри собора захоронены все императоры России, за исключением Петра II и Ивана VI.
- Тюрьму Трубецкого бастиона — главное место заключения в императорской России, снискавшее славу русской Бастилии.
- Нарышкин бастион — одну из самых известных частей Петропавловской крепости, где находится артиллерийская площадка. Отсюда ежедневно производится полуденный выстрел.
- и другие объекты.
Я расскажу:
- почему остров, на котором стоит фортификационное сооружение, называется Заячьим.
- по какой причине Пётр I построил крепость в форме вытянутого шестиугольника.
- за что тюрьму назвали «русской Бастилией» и как там содержались политические арестанты.
- почему два надгробия в кафедральном соборе отличаются от остальных.
- для каких целей через 200 лет после строительства храма была построена Великокняжеская усыпальница.
- откуда пошло выражение «малиновый звон».
- что такое небесная линия Санкт-Петербурга.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются:
- билет в Петропавловский собор: взрослые — 700 ₽, учащиеся — 450 ₽, пенсионеры — 400 ₽.
- билет в тюрьму Трубецкого бастиона: взрослые — 300 ₽, учащиеся и пенсионеры — 200 ₽.
во вторник и среду в 11:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2000 ₽
|Дети до 18 лет
|1600 ₽
|Пенсионеры
|1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Иоанновских ворот
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и среду в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Добрый день! Меня зовут Екатерина. Я 7 лет работала в ГБУК ГМП «Исаакиевский собор». Сейчас вожу пешеходные экскурсии по городу. Принимала участие в российско-китайском конкурсе видеороликов «Дом Энгельгардта», где изЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
8 янв 2025
Приехав в Санкт Петербург впервые, я, конечно, хотела посмотреть все достопримечательности, и первой моей экскурсией была по Петропавловской крепости. Это потрясающее место! Кто еще там не был, прям очень советую!!!
Антон
25 дек 2024
Экскурсия была потрясающая! Несмотря на морозную погоду Петербурга, гид вела её профессионально. Екатерину было крайне приятно и интересно слушать. Признаться пошел в Петропавловку ради захоронений царской семьи, все остальное как я считал мне уже было знакомо. Был приятно удивлен. Приобрел гораздо больше интересной информаци чем планировал! Однозначно буду рекомендовать эту экскурсию!
Татьяна
12 дек 2024
Спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию по Петропавловской крепости, за интересную подачу материала. Человек работает с душой!
С
Светлана
10 дек 2024
Решила попробовать приложение и забронировать себе экскурсию. Сама я не местная, а ходить и разглядывать это я конечно люблю, но когда мне рассказывают истории, факты и легенды- я люблю больше.
И
И
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