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хорошо ли я знаю свой город? А что я вообще знаю про Петербург эдакого, нетривиального? А где бы мне всё это впитать, чтобы концентрированно и полезно, чтобы кто-то уже провёл селекцию информации за меня? Поставленные задачи решены! Мы находим лучших из лучших гидов, лекторов и педагогов для вас и ваших детей. Ждём в гости!