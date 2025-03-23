Заповедь №6: спектакль-расследование в Петербурге

Пройти по следам героев «Преступления и наказания» и сыграть в театрализованную мафию
Мы подготовили для вас интеллектуальное развлечение, состоящее из променада от бара, где «допрашивали» Раскольникова, до культурного пространства "в доме" старухи-процентщицы.

Вы узнаете, где сегодня живут герои произведения, сыграете в театрализованную мафию по мотивам романа и придумаете ему свой финал.
Заповедь №6: спектакль-расследование в Петербурге
Заповедь №6: спектакль-расследование в Петербурге
Заповедь №6: спектакль-расследование в Петербурге

Описание экскурсии

От одного юного следователя нам стало известно, что не перевелись в наши дни Раскольниковы и Свидригайловы. И чтобы понять, как заставить их следовать заповеди № 6 — «не убий» — мы проводим следственный эксперимент! На экскурсии вы откроете с новой стороны не только «Преступление и наказание», но и самих себя. В программе:

  • Бар «Гараж» — на месте 3-го полицейского участка Казанской части, где Порфирий Петрович допрашивал Раскольникова
  • Короткий променад с обзором важных адресов из романа — мимо дома Порфирия Петровича с рассказом о наших подозреваемых
  • Культурное пространство «Где бабуля?» — в доме старухи-процентщицы

Вы узнаете:

  • Каким мог быть финал произведения согласно одному из ранних замыслов Достоевского
  • Где сегодня живут Раскольников, Свидригайлов и прочие
  • Что нужно сделать, чтобы предотвратить убийство старухи
  • И многое другое

Организационные детали

  • Программа рассчитана на гостей 18+. Если вам 16+, но очень хочется принять участие, вы можете прийти, но с паспортом
  • В стоимость входит угощение в баре и чаепитие во время игры в мафию
  • Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У бара «Гараж»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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