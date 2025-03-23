Мы подготовили для вас интеллектуальное развлечение, состоящее из променада от бара, где «допрашивали» Раскольникова, до культурного пространства "в доме" старухи-процентщицы.
Вы узнаете, где сегодня живут герои произведения, сыграете в театрализованную мафию по мотивам романа и придумаете ему свой финал.
Вы узнаете, где сегодня живут герои произведения, сыграете в театрализованную мафию по мотивам романа и придумаете ему свой финал.
Описание экскурсии
От одного юного следователя нам стало известно, что не перевелись в наши дни Раскольниковы и Свидригайловы. И чтобы понять, как заставить их следовать заповеди № 6 — «не убий» — мы проводим следственный эксперимент! На экскурсии вы откроете с новой стороны не только «Преступление и наказание», но и самих себя. В программе:
- Бар «Гараж» — на месте 3-го полицейского участка Казанской части, где Порфирий Петрович допрашивал Раскольникова
- Короткий променад с обзором важных адресов из романа — мимо дома Порфирия Петровича с рассказом о наших подозреваемых
- Культурное пространство «Где бабуля?» — в доме старухи-процентщицы
Вы узнаете:
- Каким мог быть финал произведения согласно одному из ранних замыслов Достоевского
- Где сегодня живут Раскольников, Свидригайлов и прочие
- Что нужно сделать, чтобы предотвратить убийство старухи
- И многое другое
Организационные детали
- Программа рассчитана на гостей 18+. Если вам 16+, но очень хочется принять участие, вы можете прийти, но с паспортом
- В стоимость входит угощение в баре и чаепитие во время игры в мафию
- Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У бара «Гараж»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Варвара — Организатор в Санкт-Петербурге
Наш культурный центр находится… в доме старухи-процентщицы, с которой выстраивал непростые взаимоотношения Родион Раскольников в романе Достоевского (мы, кстати, сами живём в этом доме). Создавая культурное пространство, мы задавались вопросами:Задать вопрос
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