Петербург, помимо всего прочего, это вечный город Достоевского. Неудивительно, что в нём до сих пор можно отыскать следы грандиозного «Преступления и наказания». Мы исследуем те улицы и дома, которые были задокументированы в романе. Поговорим о событиях, вдохновивших писателя на работу. И взглянем на Петербург Достоевского как на метафору душевных терзаний его героев.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Поговорим о жизни и творчестве писателя, его взглядах на общество и человеческую природу.
- Вспомним реальные события, вдохновившие Достоевского на создание романа.
- Разглядим в Петербурге метафору душевных конфликтов и моральных дилемм героев «Преступления и наказания».
- Проведём вас дворами, тесными улочками и тёмными переулками, чтобы вы лучше прочувствовали атмосферу Петербурга 19 века.
- Особое внимание уделим главному герою «Преступления и наказания» — Родиону Раскольникову. Пройдём его маршрутами и остановимся перед домом старухи-процентщицы, в котором произошло преступление.
- Рассмотрим и другие места, которые были заложены в топографию романа: дом Сонечки Мармеладовой, трактир «Хрустальный дворец», полицейскую контору, дом городских учреждений.
- По пути отметим несколько мест, связанных непосредственно с автором романа и его не всегда благопристойным образом жизни.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
- Возрастное ограничение — от 6 лет.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Сенной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 642 туристов
Всем привет! Меня зовут Влад, я с командой провожу экскурсии по непарадному Петербургу. Будем рады показать вам любимый город таким, каким его видим мы: неформальным и очень насыщенным. Постараемся раскрыть вам его самые потайные места, куда сложно попасть без настоящего проводника. До скорой встречи!Задать вопрос
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