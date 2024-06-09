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Петербург, помимо всего прочего, это вечный город Достоевского. Неудивительно, что в нём до сих пор можно отыскать следы грандиозного «Преступления и наказания». Мы исследуем те улицы и дома, которые были задокументированы в романе. Поговорим о событиях, вдохновивших писателя на работу. И взглянем на Петербург Достоевского как на метафору душевных терзаний его героев.