По местам Раскольникова из романа «Преступление и наказание» – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 4 экскурсии в категории «По местам Раскольникова из романа «Преступление и наказание»» в Санкт-Петербурге, цены от 1 200 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Прогулка с Достоевским по Сенной и окрестностям (мини-группа)
Пешая
58 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
В тренде
Прогулка по местам Достоевского в Санкт-Петербурге
Погрузитесь в атмосферу романа «Преступление и наказание», посетив знаковые места, связанные с жизнью и творчеством Фёдора Михайловича
Начало: На Сенной площади
Расписание: ежедневно в 11:30, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 13:45
2 сен в 14:30
1 200 за человека
Петербург Достоевского
Пешая
97 отзывов
3 часа
Индивидуальная
Петербург Достоевского: прогулка по местам великого писателя
Узнайте, где жили и творили герои Достоевского, прогуливаясь по историческим улицам Санкт-Петербурга. Погрузитесь в атмосферу XIX века
Начало: Сенная площадь
Завтра в 15:00
1 сен в 09:00
от 6 700 за всё до 4 чел.
Преступление без наказания, или Родя, я знаю, где живёт другая старушка
Пешая
скидка
30%
1 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Преступление без наказания, или Родя, я знаю, где живёт другая старушка
Пройтись по Петербургу как по канве романа Достоевского и обнаружить новые/неожиданные смыслы
Начало: На Сенной площади
Сегодня в 13:30
3 сен в 15:30
139009 730 за всё до 10 чел.
«Преступление и наказание»: от Раскольникова до старухи-процентщицы. Индивидуальная экскурсия
Пешая
3 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
«Преступление и наказание»: от Раскольникова до старухи-процентщицы. Индивидуальная экскурсия
Погрузиться в мир драматичных событий, происходивших на страницах великого романа
Начало: У Сенной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «По местам Раскольникова из романа «Преступление и наказание»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Прогулка с Достоевским по Сенной и окрестностям (мини-группа)
  2. Петербург Достоевского
  3. Преступление без наказания, или Родя, я знаю, где живёт другая старушка
  4. «Преступление и наказание»: от Раскольникова до старухи-процентщицы. Индивидуальная экскурсия
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  6. Финский Залив
  7. Петергоф
  8. Исаакиевский собор
  9. Петропавловская крепость
  10. Зимний дворец
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