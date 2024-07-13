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недавно прочитал или прослушал книгу, кто помнит не только сюжет, но и эмоции, ощущения, мысли героев, кто сам ещё немного в книге. А также получится более предметное общение, можно будет не только послушать гида, но и обсудить роман, что добавит интереса и гостю, и гиду. Но и для тех, кто подзабыл произведение, экскурсовод напомнит сюжет и основные моменты. Благодарю гида Марину за погружение в атмосферу вселенной Фёдора Мизайловича и приятно проведённое время.