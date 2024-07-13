Показать всёПо местам Раскольникова из романа «Преступление и наказание»По рекам и каналамНа автобусеДворцы, замки и особняки
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
В трендеПрогулка по местам Достоевского в Санкт-Петербурге
Погрузитесь в атмосферу романа «Преступление и наказание», посетив знаковые места, связанные с жизнью и творчеством Фёдора Михайловича
Начало: На Сенной площади
Расписание: ежедневно в 11:30, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 13:45
2 сен в 14:30
1 200₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
Петербург Достоевского: прогулка по местам великого писателя
Узнайте, где жили и творили герои Достоевского, прогуливаясь по историческим улицам Санкт-Петербурга. Погрузитесь в атмосферу XIX века
Начало: Сенная площадь
Завтра в 15:00
1 сен в 09:00
от 6 700₽ за всё до 4 чел.
скидка
30%
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Преступление без наказания, или Родя, я знаю, где живёт другая старушка
Пройтись по Петербургу как по канве романа Достоевского и обнаружить новые/неожиданные смыслы
Начало: На Сенной площади
Сегодня в 13:30
3 сен в 15:30
139009 730₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
«Преступление и наказание»: от Раскольникова до старухи-процентщицы. Индивидуальная экскурсия
Погрузиться в мир драматичных событий, происходивших на страницах великого романа
Начало: У Сенной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения13 июля 2024Атмосферная экскурсия. Когда вживую ходишь по местам из книги, невольно становишься участником сюжета. Особенно сильное впечатление будет у тех, кто
- ЕЕлена12 июля 2024Все хорошо, Марина - приятный и доброделательный гид.
- ААлександр17 июня 2024Очень интересная экскурсия о связи событий произведения с уголками Питера и реальными событиями из жизни Достревского
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «По местам Раскольникова из романа «Преступление и наказание»»
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