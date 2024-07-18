Петербург, помимо всего прочего, это вечный город Достоевского. Неудивительно, что в нём до сих пор можно отыскать следы грандиозного «Преступления и наказания». Мы исследуем те улицы и дома, которые были задокументированы в романе. Поговорим о событиях, вдохновивших писателя на работу. И взглянем на Петербург Достоевского как на метафору душевных терзаний его героев.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсии
- Поговорим о жизни и творчестве писателя, его взглядах на общество и человеческую природу;
- Вспомним реальные события, вдохновившие Достоевского на создание романа;
- Разглядим в Петербурге метафору душевных конфликтов и моральных дилемм героев «Преступления и наказания»;
- Проведём вас дворами, тесными улочками и тёмными переулками, чтобы вы лучше прочувствовали атмосферу Петербурга 19 века;
- Особое внимание уделим главному герою «Преступления и наказания» — Родиону Раскольникову. Пройдём его маршрутами и остановимся перед домом старухи-процентщицы, в котором произошло преступление;
- Рассмотрим и другие места, которые были заложены в топографию романа: дом Сонечки Мармеладовой, трактир «Хрустальный дворец», полицейскую контору, дом городских учреждений;
- По пути отметим несколько мест, связанных непосредственно с автором романа и его не всегда благопристойным образом жизни. Важная информация: Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды • Экскурсия возможна с детьми от 6 лет. И не подходит для лиц с ограниченными возможностями.
Экскурсия проводится по запросу, время обсуждается индивидуально в чате:)
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Фотографии в уникальных локациях
- Незабываемые эмоции и впечатления
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сенная площадь
Завершение: Наб. канала Грибоедова, 104
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится по запросу, время обсуждается индивидуально в чате:)
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Доплата на месте наличными
- С собой отличное настроение! Будем рады отзыву после экскурсии на Спутник:
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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