Жилые интерьеры Зимнего дворца: билет и аудиоэкскурсия

Осмотреть апартаменты главной резиденции дома Романовых и представить быт императорской семьи

Мини-группа
Эта программа — идеальное вступление к другой нашей аудиоэкскурсии, по парадным залам Эрмитажа и шедеврам Старых мастеров.

Приложение, заранее установленное на смартфон, проведет вас по изысканным гостиным, личным покоям и знаменитой библиотеке Николая II.

А сопровождать вас будут истории о повседневной жизни членов правящей династии.
Жилые интерьеры Зимнего дворца: билет и аудиоэкскурсия
Жилые интерьеры Зимнего дворца: билет и аудиоэкскурсия
Жилые интерьеры Зимнего дворца: билет и аудиоэкскурсия
Жилые интерьеры Зимнего дворца: билет и аудиоэкскурсия
Жилые интерьеры Зимнего дворца: билет и аудиоэкскурсия
Жилые интерьеры Зимнего дворца: билет и аудиоэкскурсия
Жилые интерьеры Зимнего дворца: билет и аудиоэкскурсия
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Если в парадных залах дворца можно ощутить себя гостем на императорских балах или участником судьбоносных решений, то прогулка по жилым апартаментам — это возможность попасть в святая святых дома Романовых. Вы узнаете, кто проектировал и изготавливал мебель для монархов и какие технические новшества были доступны обитателям Зимнего дворца. Посетите роскошную Малахитовую и Золотую гостиные, столовые и будуары. А отдельное внимание будет уделено библиотеке Николая II — единственной комнате в жилой части здания, полностью сохранившей интерьер и часть книжного собрания.

Продолжительность — 1-1,5 часа.

После экскурсии вы сможете продолжить знакомство с сокровищами музея, по которым у нас составлен отдельный маршрут: Старые мастера в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
  • Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
  • Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей
  • Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своем смартфоне
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • В стоимость экскурсии включён входной билет в Зимний дворец (Вход со стороны Церковной лестницы — Маршрут №2)
  • В экскурсию входят рекомендации, как за один визит охватить оба маршрута в Эрмитаже
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около входа в Эрмитаж
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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