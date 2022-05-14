Если в парадных залах дворца можно ощутить себя гостем на императорских балах или участником судьбоносных решений, то прогулка по жилым апартаментам — это возможность попасть в святая святых дома Романовых. Вы узнаете, кто проектировал и изготавливал мебель для монархов и какие технические новшества были доступны обитателям Зимнего дворца. Посетите роскошную Малахитовую и Золотую гостиные, столовые и будуары. А отдельное внимание будет уделено библиотеке Николая II — единственной комнате в жилой части здания, полностью сохранившей интерьер и часть книжного собрания.
Продолжительность — 1-1,5 часа.
После экскурсии вы сможете продолжить знакомство с сокровищами музея, по которым у нас составлен отдельный маршрут: Старые мастера в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия