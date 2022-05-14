Что вас ожидает

Если в парадных залах дворца можно ощутить себя гостем на императорских балах или участником судьбоносных решений, то прогулка по жилым апартаментам — это возможность попасть в святая святых дома Романовых. Вы узнаете, кто проектировал и изготавливал мебель для монархов и какие технические новшества были доступны обитателям Зимнего дворца. Посетите роскошную Малахитовую и Золотую гостиные, столовые и будуары. А отдельное внимание будет уделено библиотеке Николая II — единственной комнате в жилой части здания, полностью сохранившей интерьер и часть книжного собрания.

Продолжительность — 1-1,5 часа.

После экскурсии вы сможете продолжить знакомство с сокровищами музея, по которым у нас составлен отдельный маршрут: Старые мастера в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом

Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту

Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей

Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своем смартфоне

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

Важно