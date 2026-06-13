Жилые интерьеры Зимнего дворца: билет и аудиоэкскурсия
Осмотреть апартаменты главной резиденции дома Романовых и представить быт императорской семьи
Эта программа — идеальное вступление к другой нашей аудиоэкскурсии, по парадным залам Эрмитажа и шедеврам Старых мастеров.
Приложение, заранее установленное на смартфон, проведет вас по изысканным гостиным, личным покоям и знаменитой библиотеке Николая II. А сопровождать вас будут истории о повседневной жизни членов правящей династии.
Добро пожаловать в аудиогид по парадным жилым интерьерам Эрмитажа! Этот маршрут проведет вас через комнаты, которые создавались для членов императорской семьи. Заходите в гости к Романовым.
Вы узнаете, кто проектировал и изготавливал мебель для царствующих особ, чем отличалась жизнь в Зимнем дворце от современной жизни в городе. Вы пройдете через роскошную Малахитовую гостиную, столовые, будуары, готическую библиотеку Николая II. Оцените, каково было жить императорам.
В маршрут входит только осмотр парадных интерьеров дворца, но после осмотра жилых комнат аудиотур выведет на основной маршрут по музею, чтобы осмотреть основную экспозицию Эрмитажа самостоятельно.
Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.
Как проходит экскурсия с аудиогидом
После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей
Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своем смартфоне
Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
В стоимость экскурсии включён входной билет в Зимний дворец (Вход со стороны Церковной лестницы — Маршрут №2)
В экскурсию входят рекомендации, как за один визит охватить оба маршрута в Эрмитаже
В Эрмитаж запрещён вход с рюкзаками и не работают камеры хранения
Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
во вторник в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 и 16:30, в среду, четверг, пятницу и воскресенье в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 и 16:00, в субботу в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00 и 13:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
Тариф
Стоимость
Дети до 13 лет
690 ₽
Взрослые с 14 лет
2205 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около входа в Эрмитаж
Когда и как рано покупать?
Когда: во вторник в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 и 16:30, в среду, четверг, пятницу и воскресенье в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 и 16:00, в субботу в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00 и 13:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 19080 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё читать дальшеуменьшить
и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
3
–
2
–
1
–
И
Ирина
хорошая экскурсия. удобный формат.
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Роман
В связи с тем, что в Эрмитаже огромное количество помещений, в начале не особо разобрался в навигации. А потом всё пошло чудесно. Рассказ был интересным и полезным. Спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
И
Ирина
Проверьте пожалуйста материал, некоторые номера залов перепутаны (зала три). В целом все хорошо экскурсия с достаточно понятным и интересным материалом. Благодарю за организацию, все четко, без очередей, в своем режиме, приятный голос экскурсовода в записи. Рекомендую к посещению.
Экскурсии с аудиогидом
Ответ организатора:
Здравствуйте,
Уважаемая Ирина, благодарим вас за отзыв! Обязательно проверим информацию по залам, большое спасибо, что нашли время написать нам об этом. Рады слушать, что вам понравилась организация и содержание, будем надеяться увидеть ваш отзыв и о других наших турах!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Венера
Все понравилось
Вам был полезен этот отзыв?
Э
Элла
Экскурсия понравилась. Отдельная благодарность за возможность купить билеты онлайн, т. к. в день нашего помещения очереди за билетами были неимоверные. Единственное хотелось бы получить более точное описание как попасть в сам дворец, т. к. указана только лестница и приходилось спрашивать постоянно, а везде такие же приезжие как и мы. А всё остальное нам очень понравилось. Благодарю.
Вам был полезен этот отзыв?
Светлана
Мне экскурсия понравилась, было интересно. Очень классно, что ее можно еще прослушать потом и вспомнить! Очень благодарна за экскурсию и сопровождение - быстрые ответы на мои вопросы. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Жилые интерьеры Зимнего дворца: билет и аудиоэкскурсия»