Эта программа — идеальное вступление к другой нашей аудиоэкскурсии, по парадным залам Эрмитажа и шедеврам Старых мастеров. Приложение, заранее установленное на смартфон, проведет вас по изысканным гостиным, личным покоям и знаменитой библиотеке Николая II. А сопровождать вас будут истории о повседневной жизни членов правящей династии.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание билета

Добро пожаловать в аудиогид по парадным жилым интерьерам Эрмитажа! Этот маршрут проведет вас через комнаты, которые создавались для членов императорской семьи. Заходите в гости к Романовым.

Вы узнаете, кто проектировал и изготавливал мебель для царствующих особ, чем отличалась жизнь в Зимнем дворце от современной жизни в городе. Вы пройдете через роскошную Малахитовую гостиную, столовые, будуары, готическую библиотеку Николая II. Оцените, каково было жить императорам.

В маршрут входит только осмотр парадных интерьеров дворца, но после осмотра жилых комнат аудиотур выведет на основной маршрут по музею, чтобы осмотреть основную экспозицию Эрмитажа самостоятельно.

Продолжительность — 1-1,5 часа.

После экскурсии вы сможете продолжить знакомство с сокровищами музея, по которым у нас составлен отдельный маршрут: Старые мастера в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия

Организационные детали

Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом

Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту

Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей

Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своем смартфоне

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно