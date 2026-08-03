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Петербург на Porsche Cayenne с панорамной крышей

Проехать по главным местам Северной столицы на машине премиум-класса и узнать о них интересные факты
На суперкомфортном автомобиле премиум-класса вы познакомитесь с самыми-самыми местами Петербурга! Я покажу вам самый большой купол собора, самый маленький памятник, самые высокие фонари, самую большую историческую площадь — всё это в мировом масштабе. Экскурсия будет проходить в тёплой атмосфере, без спешки и суеты.
5
225 отзывов
Петербург на Porsche Cayenne с панорамной крышей
Петербург на Porsche Cayenne с панорамной крышей
Петербург на Porsche Cayenne с панорамной крышей

Описание экскурсии

Блистательный Петербург

Вы прокатитесь с комфортом по знаменитым местам города и узнаете много интересного. Например: как цифра 4 решила судьбу Михайловского замка и почему Исаакиевский собор удалось построить только с третьего раза.
А ещё мы бросим монетку и попытаем счастья у Чижика-Пыжика.
Проедем по местам дворцового переворота Елизаветы Петровны, посмеёмся над забавами императоров Мраморного дворца и увидим, как выглядело первое яйцо Фаберже.

Маршрут

  • Исаакиевский собор (остановка)
  • Памятник Николаю I
  • Шпиль Адмиралтейства
  • Александровская колонна
  • Строгановский дворец
  • Невский проспект
  • Казанский cобор
  • Площадь Искусств
  • Михайловский дворец
  • Инженерный замок (остановка)
  • Летний сад
  • Памятник Чижику-Пыжику (прогулка)
  • Пантелеймоновская церковь
  • Собор Спас на Крови (остановка)
  • Марсово поле
  • Мраморный дворец
  • Петропавловская крепость
  • Дворцовая набережная
  • Зимний дворец
  • Ростральные колонны
  • Кунсткамера
  • Биржевая площадь (остановка, кофе-чай по желанию)
  • Здание Двенадцати коллегий

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Porsche Cayenne. Транспорт включён в стоимость
  • Возможно провести программу для 3–4 чел., доплата на месте — 2000 ₽ за каждого дополнительного участника
  • За доплату я могу организовать трансфер от вашего места проживания и обратно. Стоимость уточняйте, пожалуйста, в переписке
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям старше 7 лет. Сообщайте, пожалуйста, заранее точный возраст детей для подготовки бустера, если он нужен
  • Маршрут может меняться в связи с дорожной обстановкой
  • Экскурсию для вас проведу я лично

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Исаакиевской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита
Маргарита — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1509 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Я — историк-краевед и профессиональный гид. Уже много лет знакомлю гостей и жителей города с биографией Петербурга. Состою в ассоциации краеведов, выступаю в качестве эксперта-историка на телевидении, автор
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статей для СМИ и печатных изданий. В моей команде работают замечательные профессиональные гиды. Все наши экскурсии — авторские, признаны одними из лучших. Показываем Петербург ярким и настоящим — через интересные факты и события. Наш девиз: минимум скучных дат — максимум увлекательных, но правдивых историй. Добро пожаловать!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 225 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
220
4
1
3
3
2
1
1
С
Экскурсия понравилась, Маргарита просто молодец, очень продуманный маршрут, интересная подача материала, ни минуты не было скучно, огромная благодарность за полученное удовольствие.
Экскурсия понравилась, Маргарита просто молодец, очень продуманный маршрут, интересная подача материала, ни минуты не было скучно,
Экскурсия понравилась, Маргарита просто молодец, очень продуманный маршрут, интересная подача материала, ни минуты не было скучно,
Экскурсия понравилась, Маргарита просто молодец, очень продуманный маршрут, интересная подача материала, ни минуты не было скучно,
Экскурсия понравилась, Маргарита просто молодец, очень продуманный маршрут, интересная подача материала, ни минуты не было скучно,
Экскурсия понравилась, Маргарита просто молодец, очень продуманный маршрут, интересная подача материала, ни минуты не было скучно,
Экскурсия понравилась, Маргарита просто молодец, очень продуманный маршрут, интересная подача материала, ни минуты не было скучно,
Экскурсия понравилась, Маргарита просто молодец, очень продуманный маршрут, интересная подача материала, ни минуты не было скучно,
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Е
Маргарита замечательный экскурсовод, прекрасная девушка и отличный водитель!:) Искренне благодарны за великолепный экскурс в историю по памятным местам. Понравился так же индивидуальный подход к каждому, особенно к ребенку. Было очень интересно и познавательно!
Маргарита замечательный экскурсовод, прекрасная девушка и отличный водитель!:) Искренне благодарны за великолепный экскурс в историю по
Маргарита замечательный экскурсовод, прекрасная девушка и отличный водитель!:) Искренне благодарны за великолепный экскурс в историю по
Маргарита замечательный экскурсовод, прекрасная девушка и отличный водитель!:) Искренне благодарны за великолепный экскурс в историю по
Маргарита замечательный экскурсовод, прекрасная девушка и отличный водитель!:) Искренне благодарны за великолепный экскурс в историю по
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Марина
Искренне благодарим Маргариту за увлекательное путешествие!
Экскурсия идеальна, особенно если есть двое детей, которые не готовы ходить часами, но могут слушать и любят, чтобы их вовлекали в деятельность. Хочу заметить, что было интересно не только детям.
Искренне благодарим Маргариту за увлекательное путешествие!
Искренне благодарим Маргариту за увлекательное путешествие!
Искренне благодарим Маргариту за увлекательное путешествие!
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Г
Нам очень понравилось 👍Спасибо Маргарите 👏
Нам очень понравилось 👍Спасибо Маргарите 👏
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Н
Великолепная экскурсия огромное спасибо экскурсоводу Маргарите. Глубина знаний, интересный рассказ, отличный водитель. любит свой город и влюбляет всех в Питер. Молодец!!!
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Анастасия
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Маргарите за великолепную экскурсию по Санкт-Петербургу и Петропавловской крепости!

Экскурсия получилась невероятно интересной, насыщенной и по-настоящему запоминающейся. Благодаря профессионализму, глубоким знаниям и увлекательной подаче материала
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история города буквально оживала на наших глазах. Каждая остановка, каждый рассказ были наполнены интересными фактами, историческими деталями и искренней любовью к Санкт-Петербургу.

Особенно впечатлила экскурсия по Петропавловской крепости. Гид сумела не просто рассказать о событиях прошлого, а создать атмосферу, которая позволила почувствовать дух эпохи и глубже понять историю города и России.

Отдельно хочется отметить доброжелательность, внимательность и готовность ответить на любые вопросы. Время пролетело совершенно незаметно, а впечатления останутся с нами надолго.

С уверенностью могу рекомендовать Маргариту всем, кто хочет не просто увидеть достопримечательности Санкт-Петербурга, а по-настоящему познакомиться с его историей, культурой и уникальной атмосферой. Спасибо за прекрасный день и незабываемые эмоции!

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