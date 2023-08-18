Шикарная экскурсия с шикарной Маргаритой! Были с сыном 12 лет и весь рассказ был построен так, что отложился в его памяти с датами, структурированно и очень интересно. С комфортом и с учетом всех наших пожеланий экскурсия пролетела незаметно, прям было жаль, когда она закончилась. Маргариту можно слушать бесконечно) чувство юмора, живой рассказ об исторических событиях никого не оставят равнодушным. От нашей семьи - самые искренние рекомендации всем, кто хочет провести время в прекрасном городе в компании человека, влюблённого в него, посетить эту экскурсию.