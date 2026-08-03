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история города буквально оживала на наших глазах. Каждая остановка, каждый рассказ были наполнены интересными фактами, историческими деталями и искренней любовью к Санкт-Петербургу.



Особенно впечатлила экскурсия по Петропавловской крепости. Гид сумела не просто рассказать о событиях прошлого, а создать атмосферу, которая позволила почувствовать дух эпохи и глубже понять историю города и России.



Отдельно хочется отметить доброжелательность, внимательность и готовность ответить на любые вопросы. Время пролетело совершенно незаметно, а впечатления останутся с нами надолго.



С уверенностью могу рекомендовать Маргариту всем, кто хочет не просто увидеть достопримечательности Санкт-Петербурга, а по-настоящему познакомиться с его историей, культурой и уникальной атмосферой. Спасибо за прекрасный день и незабываемые эмоции!