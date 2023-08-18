Проехать по главным местам Северной столицы на машине премиум-класса и узнать о них интересные факты
На комфортном автомобиле вы познакомитесь с самыми-самыми местами Петербурга! Я покажу вам самый большой купол собора, самый маленький памятник, самые высокие фонари, самую большую историческую площадь — всё это в мировом масштабе. Экскурсия будет проходить в тёплой атмосфере, без спешки и суеты.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Блистательный Петербург
Вы прокатитесь с комфортом по знаменитым местам города и узнаете много интересного. Например: как цифра 4 решила судьбу Михайловского замка и почему Исаакиевский собор удалось построить только с третьего раза. А ещё мы бросим монетку и попытаем счастья у Чижика-Пыжика. Проедем по местам дворцового переворота Елизаветы Петровны, посмеёмся над забавами императоров Мраморного дворца и удивимся истории египетских сфинксов.
Маршрут
- Исаакиевский собор (остановка)
- Памятник Николаю I
- Шпиль Адмиралтейства
- Александровская колонна
- Строгановский дворец
- Невский проспект
- Казанский cобор
- Площадь Искусств
- Михайловскй дворец
- Цирк Чинизелли
- Инженерный замок (остановка)
- Летний сад
- Памятник Чижику-Пыжику
- Пантелеймоновская церковь
- Собор Спас на Крови (остановка)
- Марсово поле
- Мраморный дворец
- Петропавловская крепость
- Дворцовая набережная
- Зимний дворец
- Медный всадник
- Египетские сфинксы (остановка)
- Ростральные колонны
- Кунсткамера
- Биржевая площадь
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле премиум-класса BMW X5. Транспорт включён в стоимость.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Исаакиевского собора
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 59 туристов
Приветствую, дорогие друзья! Я Маргарита, профессиональный гид и коренная петербурженка с высшим историческим образованием. Окружу вас заботой и вниманием в путешествии на автомобиле класса люкс с панорамной крышей. По вашему желанию сделаю остановки в избранных местах для идеальных фото и чашечки кофе. Красивому городу — красивая экскурсия.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
18 авг 2023
Провели прекрасные два часа с Маргаритой! Экскурсия была содержательной, динамичной и всегда с интересными зарисовками о каждом пункте остановки. Очень комфортная поездка.
Большое спасибо!
Большое спасибо!
Анна
15 авг 2023
Шикарная экскурсия с шикарной Маргаритой! Были с сыном 12 лет и весь рассказ был построен так, что отложился в его памяти с датами, структурированно и очень интересно. С комфортом и с учетом всех наших пожеланий экскурсия пролетела незаметно, прям было жаль, когда она закончилась. Маргариту можно слушать бесконечно) чувство юмора, живой рассказ об исторических событиях никого не оставят равнодушным. От нашей семьи - самые искренние рекомендации всем, кто хочет провести время в прекрасном городе в компании человека, влюблённого в него, посетить эту экскурсию.
А
Антон
14 авг 2023
Отличная экскурсия. Мы с супругой много раз бывали в Питере, но детей привезли в первый раз. Попросили сделать фокус на детей, чтобы было интересно и динамично. Маргарита справилась отлично - вовлекала детей в диалог, подстраивалась под наш ритм. Мы с женой тоже не скучали - узнали много нового. Машина комфортная и чистая. Рекомендуем!
У
Ульяна
11 авг 2023
Все очень понравилось. Рекомендуем.
Е
Елена
7 авг 2023
Большое спасибо нашему гиду, Маргарите, за отлично составленную и проведенную обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу. Эта экскурсия будет интересна и для абсолютных « новичков» и для что-то знающих о Северной столице, для взрослых и студентов (в составе нашей группы из 4 человек была дочь- студентка первого курса, учитель истории и филолог, все получили удовольствие). Отдельное спасибо гиду за внимательное отношение к пожилой маме. Хочу отметить комфортную машину, а так же очень хорошие водительские навыки Маргариты.
Ю
Юлия
31 июля 2023
Замечательная экскурсия, огромное спасибо Маргарите!
Очень комфортабельный автомобиль премиум-класса, очаровательный водитель и душевный рассказчик в одном лице. Маргарита влюбляет в Санкт-Петербург интересными рассказами, ответила на все наши вопросы. Очень рекомендую!
Очень комфортабельный автомобиль премиум-класса, очаровательный водитель и душевный рассказчик в одном лице. Маргарита влюбляет в Санкт-Петербург интересными рассказами, ответила на все наши вопросы. Очень рекомендую!
Ю
Юлия
28 июля 2023
Большое спасибо за экскурсию! То, что надо, когда хочешь увидеть Петербург, когда приехал всего на несколько дней. Маргарита помогает полюбить историю города. Прекрасная атмосфера поездки с приятным человеком
С
Сергей
28 июля 2023
Экскурсия была заказана для наших гостей из Казахстана. Сразу же после бронирования экскурсии установилась отличная коммуникация с активной обратной связью. Маргарита буквально мгновенно отвечала на все наши вопросы. Сама экскурсия была чрезвычайно интересна и познавательна. Гости в восторге от знаний Маргариты и её увлекательного рассказа.
Замечательно, что благодаря Маргарите, люди, приезжающие в Санкт-Петербург, могут узнать так много примечательного о нашем городе!
Замечательно, что благодаря Маргарите, люди, приезжающие в Санкт-Петербург, могут узнать так много примечательного о нашем городе!
О
Ольга
26 июля 2023
Экскурсия очень понравилась! Были семьёй, гид Маргарита учла все наши пожелания. С комфортом проехали по Санкт-Петербургу, увидели все основные достопримечательности, у некоторых делали остановки, выходили посмотреть поближе и сделать фото. Рассказ Маргариты был интересен и нам, взрослым, уже бывавшим в Петербурге, и детям, которые впервые знакомились с городом.
А
Анастасия
23 июля 2023
Были на экскурсии с Маргаритой и остались очень довольны составленным маршрутом и самим экскурсоводом! Приятнейшая девушка, которая интересно рассказывает не только об объектах, которые было запланировано посмотреть, но и о других сооружениях и памятниках, которые встречали по пути!
Учла наши пожелания и подстроила маршрут под нас, спасибо!
Учла наши пожелания и подстроила маршрут под нас, спасибо!
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