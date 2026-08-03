На суперкомфортном автомобиле премиум-класса вы познакомитесь с самыми-самыми местами Петербурга! Я покажу вам самый большой купол собора, самый маленький памятник, самые высокие фонари, самую большую историческую площадь — всё это в мировом масштабе. Экскурсия будет проходить в тёплой атмосфере, без спешки и суеты.
Описание экскурсии
Блистательный Петербург
Вы прокатитесь с комфортом по знаменитым местам города и узнаете много интересного. Например: как цифра 4 решила судьбу Михайловского замка и почему Исаакиевский собор удалось построить только с третьего раза.
А ещё мы бросим монетку и попытаем счастья у Чижика-Пыжика.
Проедем по местам дворцового переворота Елизаветы Петровны, посмеёмся над забавами императоров Мраморного дворца и увидим, как выглядело первое яйцо Фаберже.
Маршрут
- Исаакиевский собор (остановка)
- Памятник Николаю I
- Шпиль Адмиралтейства
- Александровская колонна
- Строгановский дворец
- Невский проспект
- Казанский cобор
- Площадь Искусств
- Михайловский дворец
- Инженерный замок (остановка)
- Летний сад
- Памятник Чижику-Пыжику (прогулка)
- Пантелеймоновская церковь
- Собор Спас на Крови (остановка)
- Марсово поле
- Мраморный дворец
- Петропавловская крепость
- Дворцовая набережная
- Зимний дворец
- Ростральные колонны
- Кунсткамера
- Биржевая площадь (остановка, кофе-чай по желанию)
- Здание Двенадцати коллегий
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Porsche Cayenne. Транспорт включён в стоимость
- Возможно провести программу для 3–4 чел., доплата на месте — 2000 ₽ за каждого дополнительного участника
- За доплату я могу организовать трансфер от вашего места проживания и обратно. Стоимость уточняйте, пожалуйста, в переписке
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям старше 7 лет. Сообщайте, пожалуйста, заранее точный возраст детей для подготовки бустера, если он нужен
- Маршрут может меняться в связи с дорожной обстановкой
- Экскурсию для вас проведу я лично
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Исаакиевской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1509 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Я — историк-краевед и профессиональный гид. Уже много лет знакомлю гостей и жителей города с биографией Петербурга. Состою в ассоциации краеведов, выступаю в качестве эксперта-историка на телевидении, автор
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 225 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Экскурсия понравилась, Маргарита просто молодец, очень продуманный маршрут, интересная подача материала, ни минуты не было скучно, огромная благодарность за полученное удовольствие.
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Е
Маргарита замечательный экскурсовод, прекрасная девушка и отличный водитель!:) Искренне благодарны за великолепный экскурс в историю по памятным местам. Понравился так же индивидуальный подход к каждому, особенно к ребенку. Было очень интересно и познавательно!
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Искренне благодарим Маргариту за увлекательное путешествие!
Экскурсия идеальна, особенно если есть двое детей, которые не готовы ходить часами, но могут слушать и любят, чтобы их вовлекали в деятельность. Хочу заметить, что было интересно не только детям.
Экскурсия идеальна, особенно если есть двое детей, которые не готовы ходить часами, но могут слушать и любят, чтобы их вовлекали в деятельность. Хочу заметить, что было интересно не только детям.
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Г
Нам очень понравилось 👍Спасибо Маргарите 👏
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Н
Великолепная экскурсия огромное спасибо экскурсоводу Маргарите. Глубина знаний, интересный рассказ, отличный водитель. любит свой город и влюбляет всех в Питер. Молодец!!!
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Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Маргарите за великолепную экскурсию по Санкт-Петербургу и Петропавловской крепости!
Экскурсия получилась невероятно интересной, насыщенной и по-настоящему запоминающейся. Благодаря профессионализму, глубоким знаниям и увлекательной подаче материала
Экскурсия получилась невероятно интересной, насыщенной и по-настоящему запоминающейся. Благодаря профессионализму, глубоким знаниям и увлекательной подаче материала
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