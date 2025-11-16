Наша задача — сделать ваше путешествие по Эрмитажу осознанным и увлекательным.
Вы не растеряетесь в одном из величайших музеев мира: побываете в ключевых залах, услышите тайны императорской семьи, вообразите балы и приёмы и не пропустите те детали, которые оживляют произведения искусства.
Описание билета
Путешествие по императорской резиденции
Начнём с осмотра парадных залов Зимнего дворца: это Иорданская лестница, Георгиевский (Большой тронный) зал, Фельдмаршальский, Петровский и Гербовый залы, Военная галерея 1812 года, Малахитовая гостиная. Каждый не останется для вас лишь нарядным интерьером — но оживёт в ценных деталях, в исторических и бытовых сюжетах дворца.
Шедевры европейского искусства
Эрмитаж славится коллекцией произведений величайших мастеров — конечно, мы вас познакомим.
- Итальянская живопись: вы откроете гений Леонардо да Винчи, Рафаэля и Тициана, почувствуете дух эпохи Возрождения
- Голландская живопись: отыщете скрытые смыслы и рассмотрите мельчайшие детали в мире Рембрандта и малых голландцев
- Испанская живопись: познаете страсть и драматизм в работах Диего Веласкеса и Франсиско Гойи
Кроме того, вас ждут диковинные часы «Павлин», Висячий сад Екатерины II и — по желанию — средневековые рыцарские доспехи, артефакты Античности, древнеегипетские саркофаги и мумия жреца.
Организационные детали
- Экскурсия для взрослых и детей от 8 лет
- Билеты в Эрмитаж включены в стоимость, но мы выкупаем их заранее, поэтому после подтверждения бронирования пришлём вам реквизиты для оплаты билетов. При отмене экскурсии с вашей стороны деньги за билеты не возвращаются
- По вашему желанию можем углубиться в изучение отдельных коллекций и экспонатов (пожалуйста, сообщите об этом заранее в переписке)
- После экскурсии вы сможете остаться в музее и продолжить осмотр
- По запросу экскурсию можно провести для компании до 5 человек (детали уточняйте в переписке)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 432 туристов
Я и мои коллеги — гиды с аккредитацией. Наше призвание — делиться знаниями и страстью к истории и культуре Санкт-Петербурга. С большим энтузиазмом проводим экскурсии по достопримечательностям, рассказываем увлекательные истории, раскрываем секреты искусства и великих личностей. На наших экскурсиях вы погружаетесь в историю легендарных и уникальных мест, чтобы получить незабываемый опыт от своего путешествия.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталия
16 ноя 2025
Ответят на любой даже самый сложный вопрос
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
