Мои заказы

Зимний дворец и Эрмитаж - дом императоров и искусства (билеты включены)

Ваше насыщенное индивидуальное знакомство с музеем. А может, новое погружение?
Наша задача — сделать ваше путешествие по Эрмитажу осознанным и увлекательным.

Вы не растеряетесь в одном из величайших музеев мира: побываете в ключевых залах, услышите тайны императорской семьи, вообразите балы и приёмы и не пропустите те детали, которые оживляют произведения искусства.
5
1 отзыв
Зимний дворец и Эрмитаж - дом императоров и искусства (билеты включены)© Элеонора
Зимний дворец и Эрмитаж - дом императоров и искусства (билеты включены)© Элеонора
Зимний дворец и Эрмитаж - дом императоров и искусства (билеты включены)© Элеонора

Описание билета

Путешествие по императорской резиденции

Начнём с осмотра парадных залов Зимнего дворца: это Иорданская лестница, Георгиевский (Большой тронный) зал, Фельдмаршальский, Петровский и Гербовый залы, Военная галерея 1812 года, Малахитовая гостиная. Каждый не останется для вас лишь нарядным интерьером — но оживёт в ценных деталях, в исторических и бытовых сюжетах дворца.

Шедевры европейского искусства

Эрмитаж славится коллекцией произведений величайших мастеров — конечно, мы вас познакомим.

  • Итальянская живопись: вы откроете гений Леонардо да Винчи, Рафаэля и Тициана, почувствуете дух эпохи Возрождения
  • Голландская живопись: отыщете скрытые смыслы и рассмотрите мельчайшие детали в мире Рембрандта и малых голландцев
  • Испанская живопись: познаете страсть и драматизм в работах Диего Веласкеса и Франсиско Гойи

Кроме того, вас ждут диковинные часы «Павлин», Висячий сад Екатерины II и — по желанию — средневековые рыцарские доспехи, артефакты Античности, древнеегипетские саркофаги и мумия жреца.

Организационные детали

  • Экскурсия для взрослых и детей от 8 лет
  • Билеты в Эрмитаж включены в стоимость, но мы выкупаем их заранее, поэтому после подтверждения бронирования пришлём вам реквизиты для оплаты билетов. При отмене экскурсии с вашей стороны деньги за билеты не возвращаются
  • По вашему желанию можем углубиться в изучение отдельных коллекций и экспонатов (пожалуйста, сообщите об этом заранее в переписке)
  • После экскурсии вы сможете остаться в музее и продолжить осмотр
  • По запросу экскурсию можно провести для компании до 5 человек (детали уточняйте в переписке)

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 432 туристов
Я и мои коллеги — гиды с аккредитацией. Наше призвание — делиться знаниями и страстью к истории и культуре Санкт-Петербурга. С большим энтузиазмом проводим экскурсии по достопримечательностям, рассказываем увлекательные истории, раскрываем секреты искусства и великих личностей. На наших экскурсиях вы погружаетесь в историю легендарных и уникальных мест, чтобы получить незабываемый опыт от своего путешествия.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
Наталия
16 ноя 2025
Ответят на любой даже самый сложный вопрос
Ответят на любой даже самый сложный вопросОтветят на любой даже самый сложный вопросОтветят на любой даже самый сложный вопросОтветят на любой даже самый сложный вопросОтветят на любой даже самый сложный вопрос

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Эрмитаж в мини-группе (билеты без очереди включены)
2.5 часа
689 отзывов
Билеты
Лучший выбор
Эрмитаж в мини-группе
Погрузитесь в мир роскоши и искусства, посетив Эрмитаж в мини-группе. Ваш путеводитель в историю искусства без очереди
Начало: В районе Дворцовой площади
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3399 ₽ за билет
Эрмитаж: сокровища императорской коллекции (билеты включены)
2 часа
-
20%
4 отзыва
Билеты
Эрмитаж: сокровища императорской коллекции (билеты включены)
Познакомиться с выдающимися произведениями разных эпох и стран в самом большом музее России
Начало: У Зимнего дворца
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
9600 ₽12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсия по Эрмитажу в мини-группе (билеты включены)
2.5 часа
-
15%
4004 отзыва
Билеты
Экскурсия по Эрмитажу
Погрузитесь в историю и искусство Эрмитажа, исследуя его парадные залы и шедевры мирового искусства
Начало: У Александровской колонны на Дворцовой площади
Сегодня в 11:15
Завтра в 11:15
2975 ₽3500 ₽ за билет
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге