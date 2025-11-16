Наша задача — сделать ваше путешествие по Эрмитажу осознанным и увлекательным. Вы не растеряетесь в одном из величайших музеев мира: побываете в ключевых залах, услышите тайны императорской семьи, вообразите балы и приёмы и не пропустите те детали, которые оживляют произведения искусства.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание билета

Путешествие по императорской резиденции

Начнём с осмотра парадных залов Зимнего дворца: это Иорданская лестница, Георгиевский (Большой тронный) зал, Фельдмаршальский, Петровский и Гербовый залы, Военная галерея 1812 года, Малахитовая гостиная. Каждый не останется для вас лишь нарядным интерьером — но оживёт в ценных деталях, в исторических и бытовых сюжетах дворца.

Шедевры европейского искусства

Эрмитаж славится коллекцией произведений величайших мастеров — конечно, мы вас познакомим.

Итальянская живопись: вы откроете гений Леонардо да Винчи, Рафаэля и Тициана, почувствуете дух эпохи Возрождения

Голландская живопись: отыщете скрытые смыслы и рассмотрите мельчайшие детали в мире Рембрандта и малых голландцев

Испанская живопись: познаете страсть и драматизм в работах Диего Веласкеса и Франсиско Гойи

Кроме того, вас ждут диковинные часы «Павлин», Висячий сад Екатерины II и — по желанию — средневековые рыцарские доспехи, артефакты Античности, древнеегипетские саркофаги и мумия жреца.

Организационные детали

Экскурсия для взрослых и детей от 8 лет

Билеты в Эрмитаж включены в стоимость, но мы выкупаем их заранее, поэтому после подтверждения бронирования пришлём вам реквизиты для оплаты билетов. При отмене экскурсии с вашей стороны деньги за билеты не возвращаются

По вашему желанию можем углубиться в изучение отдельных коллекций и экспонатов (пожалуйста, сообщите об этом заранее в переписке)

После экскурсии вы сможете остаться в музее и продолжить осмотр

По запросу экскурсию можно провести для компании до 5 человек (детали уточняйте в переписке)

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.