Варвара Кельх — красавица, меценатка и героиня светской хроники. Её муж, успешный предприниматель Александр Кельх, создал этот дом как подарок для любимой жены.
На экскурсии вы увидите роскошные интерьеры и узнаете о семейной драме и удивительной судьбе особняка, который пережил революцию, десятилетия запустения и великолепное возрождение.
На экскурсии вы увидите роскошные интерьеры и узнаете о семейной драме и удивительной судьбе особняка, который пережил революцию, десятилетия запустения и великолепное возрождение.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- фасад особняка на Армянской улице — пример петербургского неоренессанса.
- парадный вход как код богатого дома и главную лестницу — сцену для выходов хозяйки.
- Белый зал — центр музыкальной и светской жизни дома.
- гостиные Варвары Кельх с восстановленными декоративными элементами.
- кабинет Александра Кельха — деловую сторону роскошной жизни.
- другие интерьеры, бережно воссозданные в ходе масштабной реставрации.
Вы узнаете:
- кто такая Варвара Кельх — красавица эпохи, муза Фаберже и хозяйка музыкального салона.
- почему брак Кельхов выглядел идеальным, но оказался хрупким.
- как создавался один из самых дорогих особняков Петербурга: секреты архитекторов Шене и Шмидта.
- как «дворец без наследников» пережил революцию, утраты и десятилетия забвения, а затем снова обрёл сияние.
Организационные детали
- Остаток суммы нужно оплатить онлайн по ссылке, которую мы вышлем в течение 24 часов. Это необходимо для бронирования мест в особняке.
- Возврат части стоимости, оплаченной по ссылке, возможен не позднее, чем за 3 суток до начала экскурсии.
- Для записи потребуется ФИО и номер паспорта, для посещения — сам паспорт.
- Программа рассчитана на участников от 12 лет.
- Экскурсию проводит лицензированный гид по особняку Кельха.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|4134 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Чайковского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провели экскурсии для 3432 туристов
Я с командой провожу экскурсии по непарадному Петербургу. Будем рады показать вам любимый город таким, каким его видим мы: неформальным и очень насыщенным. Постараемся раскрыть вам его самые потайные места, куда сложно попасть без настоящего проводника. До скорой встречи!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Экскурсия интересная, видно что люди любят свое дело. Особняк роскошный…. Но, он просто кричит о том что уже требуется реставрация и уход - пыль везде просто вековая лежит. Неужели нельзя привести его в порядок? Я понимаю - на реставрацию нужны большие средства. Но на клининг то не нужны миллионы? Плачевно на это смотреть.
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А
Была на экскурсии "Золото, призраки и тайны особняка Кельха" 01.04. Экскурсовод Тимофей прекрасно преподнес информацию, было очень интересно слушать рассказ об истории Кельха. Спасибо! Желаю процветания компании!
👍👍👍
👍👍👍
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Е
экскурсия в дом юриста попалась на глаза в одно из посещений Санкт-Петербурга, после посещения дома архитектора,который нас безумно вречатлил, а тк отзывы и фото о доме юриста обещали нечто еще
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Ю
Экскурсию по особняку провел гид Тимофей, очень подробно, интересно, познавательно и с юмором. прекрасно все: интерьеры и рассказ, большое спасибо!
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