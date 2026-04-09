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более впечатляющее, мы следующую поездку в Питер планировали именно под нее, со сложностями попали, и если честно- разочаровались.

экскурсовод- девушка, не помню как зовут, ей отдельно 5 баллов, умничка, великолепный рассказчик и увлечённый человек, мне кажется ей приходится просто вытягивать эту экскурсию всю на себе, потому что вы заходите в пустую, практически ничем не примечательную комнату и стоите там там минут 15, до этого столько же простояв на лестнице. и все это время она находит что рассказать вам. Далее еще пара комнат и особняк закончился.

в целом мнение - смотреть из интерьеров практически не на что,(особенно если вы до этого были в доме ученых или доме архитекторов,) если вам стоять тяжело, будет проблема, экскурсия своих денег не стоит однозначно.

нашему экскурсоводу- большой респект.

рекомендовать экскурсию не могу.