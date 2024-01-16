Илья — ваш гид в Санкт-Петербурге

Провёл экскурсии для 5376 туристов

Давайте знакомиться! Меня зовут Илья. Я всю жизнь живу в Ленинграде/Санкт-Петербурге. Я профессиональный гид и уже много лет знакомлю своих друзей и гостей с этим удивительным городом. Я тот самый «местный», который сможет показать вам город с разных сторон. Буду рад стать вашим проводником по Питеру.

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