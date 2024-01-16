Групповая прогулка по главным достопримечательностям города на Неве
Чтобы прочувствовать Санкт-Петербург, его нужно осматривать не торопясь. Экскурсии на колёсах слишком суетливы — город мелькает в окне автобуса. На моей экскурсии автобусов не будет — мы прогуляемся пешком. Рассмотрим дворцы, доходные дома и памятники. Полюбуемся мостами над Невой, заглянем в тайные дворы. И обсудим, как Петербург бесконечно прекрасен.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Наша прогулка начнётся возле станции метро «Адмиралтейская». Закончим там же или на Дворцовой площади — всё зависит от темпа, который сможет набрать группа.
Вы увидите:
- Улицу, где предпочитали жить самые знатные и состоятельные люди города
- Роскошный Исаакиевский собор и Адмиралтейство
- Медного всадника. Заодно решим, медный он или нет
- Набережную Невы, где так сладко дышится свежим балтийским воздухом, и разводные мосты над рекой
- Дворцовую площадь и её визитные карточки: Зимний дворец, атлантов, Зимнюю канавку
- Парочку знаменитых проходных дворов
А ещё:
- Поговорим об основателе Петербурга
- Вспомним тех, кто строил этот прекрасный город и кто в нём жил
- Сделаем фото со знаменитыми открыточными видами
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле метро «Адмиралтейская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 5376 туристов
Давайте знакомиться! Меня зовут Илья. Я всю жизнь живу в Ленинграде/Санкт-Петербурге. Я профессиональный гид и уже много лет знакомлю своих друзей и гостей с этим удивительным городом. Я тот самый «местный», который сможет показать вам город с разных сторон. Буду рад стать вашим проводником по Питеру.
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