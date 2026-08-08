Чтобы прочувствовать Санкт-Петербург, его нужно осматривать не торопясь. Экскурсии на колёсах слишком суетливы — город мелькает в окне автобуса. На моей экскурсии автобусов не будет — мы прогуляемся пешком. Рассмотрим дворцы, доходные дома и памятники. Полюбуемся мостами над Невой, заглянем в тайные дворы. И обсудим, как Петербург бесконечно прекрасен.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-20 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Наша прогулка начнётся возле станции метро «Адмиралтейская». Закончим там же или на Дворцовой площади — всё зависит от темпа, который сможет набрать группа.

Вы увидите:

Улицу, где предпочитали жить самые знатные и состоятельные люди города

Роскошный Исаакиевский собор и Адмиралтейство

Медного всадника. Заодно решим, медный он или нет

Набережную Невы, где так легко дышится свежим балтийским воздухом, и разводные мосты над рекой

Три главные городские площади

Главный императорский дворец

Знаменитые проходные дворы

А ещё:

Поговорим об основателе Петербурга

Вспомним тех, кто строил этот прекрасный город и кто в нём жил

Сделаем фото со знаменитыми открыточными видами

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.