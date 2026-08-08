Чтобы прочувствовать Санкт-Петербург, его нужно осматривать не торопясь. Экскурсии на колёсах слишком суетливы — город мелькает в окне автобуса. На моей экскурсии автобусов не будет — мы прогуляемся пешком. Рассмотрим дворцы, доходные дома и памятники. Полюбуемся мостами над Невой, заглянем в тайные дворы. И обсудим, как Петербург бесконечно прекрасен.
Описание экскурсии
Наша прогулка начнётся возле станции метро «Адмиралтейская». Закончим там же или на Дворцовой площади — всё зависит от темпа, который сможет набрать группа.
Вы увидите:
- Улицу, где предпочитали жить самые знатные и состоятельные люди города
- Роскошный Исаакиевский собор и Адмиралтейство
- Медного всадника. Заодно решим, медный он или нет
- Набережную Невы, где так легко дышится свежим балтийским воздухом, и разводные мосты над рекой
- Три главные городские площади
- Главный императорский дворец
- Знаменитые проходные дворы
А ещё:
- Поговорим об основателе Петербурга
- Вспомним тех, кто строил этот прекрасный город и кто в нём жил
- Сделаем фото со знаменитыми открыточными видами
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 9759 туристов
Давайте знакомиться! Меня зовут Илья. Я всю жизнь живу в Ленинграде/Санкт-Петербурге. Я профессиональный гид и уже много лет знакомлю своих друзей и гостей с этим удивительным городом. Я тот самый «местный», который сможет показать вам город с разных сторон. Буду рад стать вашим проводником по Питеру.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 84 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Илья провел замечательную экскурсию, познакомил со всеми основными достопримечательностями, с юмором, весело и бодро. я рекомендую всем, кто в городе первый раз.
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Были на экскурсии у Ильи семьей с тремя детьми разных возрастов, экскурсовод старался подстроиться под всех участников, рассказывал простым, понятным для детей языком, шутил, отвечал на все вопросы. Экскурсия не утомительная, для знакомства с городом подходит идеально!
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О
Основная задача экскурсии состояла в том, чтобы ребенок увидел основные достопримечательности Санкт-Петербурга за короткий период. Илья полностью справился с этой задачей. Мы увидели, так называемый, золотой треугольник Петербурга. Материал был
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А
Спасибо большое гиду за экскурсию! Идеальный маршрут для тех кто впервые в городе, как например мой муж))Но хотя я и бывала в Питере ранее, мне было тоже очень интересно! Парадные улицы, площади, соборы вместе со скрытыми переулочками, двориками и домами со знаковыми личностями тут жившими, создают именно ту самую картину о городе, которым он славен!
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Л
Илья- лучший рассказчик! Все рассказывает с юмором и в адаптированном виде под гостя любого уровня. второй раз иду к нему на экскурсию и приду еще!
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Прекрасная камерная экскурсия для туристов, впервые посетивших Питер. Экскурсовод Ольга прекрасно знает свое дело, (отличная подача материала, было интересно и познавательно). 1.5 часа пролетело просто незаметно. Очень понравился также небольшой формат нашей группы (4 человека). Спасибо.
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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