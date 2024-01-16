Золотой треугольник Петербурга
Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Групповая прогулка по главным достопримечательностям города на Неве

Чтобы прочувствовать Санкт-Петербург, его нужно осматривать не торопясь. Экскурсии на колёсах слишком суетливы — город мелькает в окне автобуса. На моей экскурсии автобусов не будет — мы прогуляемся пешком. Рассмотрим дворцы, доходные дома и памятники. Полюбуемся мостами над Невой, заглянем в тайные дворы. И обсудим, как Петербург бесконечно прекрасен.
Золотой треугольник Петербурга
Золотой треугольник Петербурга
Золотой треугольник Петербурга
Золотой треугольник Петербурга
Золотой треугольник Петербурга
Золотой треугольник Петербурга
Золотой треугольник Петербурга
Золотой треугольник Петербурга
Ближайшие даты:
16
янв
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Наша прогулка начнётся возле станции метро «Адмиралтейская». Закончим там же или на Дворцовой площади — всё зависит от темпа, который сможет набрать группа.

Вы увидите:

  • Улицу, где предпочитали жить самые знатные и состоятельные люди города
  • Роскошный Исаакиевский собор и Адмиралтейство
  • Медного всадника. Заодно решим, медный он или нет
  • Набережную Невы, где так сладко дышится свежим балтийским воздухом, и разводные мосты над рекой
  • Дворцовую площадь и её визитные карточки: Зимний дворец, атлантов, Зимнюю канавку
  • Парочку знаменитых проходных дворов

А ещё:

  • Поговорим об основателе Петербурга
  • Вспомним тех, кто строил этот прекрасный город и кто в нём жил
  • Сделаем фото со знаменитыми открыточными видами

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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