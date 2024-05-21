D Dansarun Чернышевская: доходные дома, дворы, парадные Очень интересно было, гид Денис все подробно рассказал и показал,

И Ирина Чернышевская: доходные дома, дворы, парадные Все было интересно и понятно 👌🏼 Денис -молодец 👍🏻 Придем на другие

Е Екатерина Чернышевская: доходные дома, дворы, парадные Доброжелательный приятный гид. Пожелание - немного удлинить прогулку до 2 часов, посмотреть больше объектов.

А Альфия Прогулка по Литейной слободе: символы, истории, интриги Великолепно!!! Энергично, задорно, красиво, с юмором!! Спасибо - Утро задалось!!!

А Анатолий Экскурсия-променад по Литейной части и чаепитие с пирогом в доме Бака Экскурсия очень понравилась! Интерьеры необычные, вкусный был пирог, музыка добавила атмосферы нам. Спасибо большое!!!