Экскурсии в Особняк Кельха (Дом Юриста)

Найдено 3 экскурсии в категории «Особняк Кельха» в Санкт-Петербурге, цены от 890 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чернышевская: доходные дома, дворы, парадные
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
265 отзывов
Чернышевская: доходные дома, дворы, парадные
Начало: Литейный проспект, 17-19
Расписание: Согласно расписанию
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
890 за человека
Экскурсия-променад по Литейной части и чаепитие с пирогом в доме Бака
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
2 отзыва
Экскурсия-променад по Литейной части и чаепитие с пирогом в доме Бака
Увидеть аристократический Петербург, заглянуть в парадные и посидеть у камина под звуки граммофона
Начало: В районе метро Чернышевская
2 270 за человека
Прогулка по Литейной слободе: символы, истории, интриги
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Прогулка по Литейной слободе: символы, истории, интриги
Исследовать один из самых небанальных районов города и отыскать в нем архитектурные жемчужины
Начало: В районе метро Чернышевская
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Особняк Кельха»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Чернышевская: доходные дома, дворы, парадные
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  3. Прогулка по Литейной слободе: символы, истории, интриги
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Особняк Кельха" можно забронировать 3 экскурсии от 890 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 269 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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