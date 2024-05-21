1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Чернышевская: доходные дома, дворы, парадные
Начало: Литейный проспект, 17-19
Расписание: Согласно расписанию
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
890₽ за человека
Групповая
2 часа
Экскурсия-променад по Литейной части и чаепитие с пирогом в доме Бака
Увидеть аристократический Петербург, заглянуть в парадные и посидеть у камина под звуки граммофона
Начало: В районе метро Чернышевская
2 270₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Прогулка по Литейной слободе: символы, истории, интриги
Исследовать один из самых небанальных районов города и отыскать в нем архитектурные жемчужины
Начало: В районе метро Чернышевская
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- DDansarun21 мая 2024Очень интересно было, гид Денис все подробно рассказал и показал,
- ИИрина20 мая 2024Все было интересно и понятно 👌🏼 Денис -молодец 👍🏻 Придем на другие
- ЕЕкатерина6 мая 2024Доброжелательный приятный гид. Пожелание - немного удлинить прогулку до 2 часов, посмотреть больше объектов.
- ААльфия8 августа 2023Великолепно!!! Энергично, задорно, красиво, с юмором!! Спасибо - Утро задалось!!!
- ААнатолий15 марта 2023Экскурсия очень понравилась! Интерьеры необычные, вкусный был пирог, музыка добавила атмосферы нам. Спасибо большое!!!
- ЕЕлена14 января 2023Экскурсия очень понравилась! Оригинально, нестандартно, с заходом в старую квартиру, с интересной планировкой, с раритетными вещами. Камин, пирог с яблоками-выше всех похвал!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Особняк Кельха»
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