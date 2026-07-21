Свои двери для вас откроет старейший музей Петербурга с одной из самых больших зоологических коллекций в мире — от мотылька до мамонта. Здесь найдется, что посмотреть и маленьким, и взрослым. Я построю маршрут, учитывая, какие животные интересны именно вашим детям.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Тематика, которая увлечет ваших детей

Я почти 10 лет работаю в Зоологическом музее и подготовила более 50 экскурсий по его старинным залам. Перед нашей встречей я узнаю у вас, чем и кем интересуется ваш ребенок. Например, можно посвятить экскурсию животным жарких стран или Ленинградской области, насекомым или домашним животным. Один из популярных вариантов — животные в сказках: разберемся, ловит ли лиса зайцев и прячет ли страус голову в песок.

Посмотреть и потрогать

В Зоологическом музее вас ждут пять мамонтов, верблюды, белые медведи, сотни птиц и червячков. А еще представлен скелет синего кита в натуральную величину. В зависимости от темы вы с ребятами увидите не только экспозицию, но и предметы из моей коллекции — страусиное яйцо, кости древних животных, зуб акулы, кораллы. Эти и другие предметы я приношу с собой.

🎁 В конце экскурсии каждый маленький участник ответит на вопросы и получит тематический сувенир!

Организационные детали