Что вас ожидает

Тематика, которая увлечет ваших детей

Я почти 10 лет работаю в Зоологическом музее и подготовила более 50 экскурсий по его старинным залам. Перед нашей встречей я узнаю у вас, чем и кем интересуется ваш ребенок. Например, можно посвятить экскурсию животным жарких стран или Ленинградской области, насекомым или домашним животным. Один из популярных вариантов — животные в сказках: разберемся, ловит ли лиса зайцев и прячет ли страус голову в песок.

Посмотреть и потрогать

В Зоологическом музее вас ждут пять мамонтов, верблюды, белые медведи, сотни птиц и червячков. А еще представлен скелет синего кита в натуральную величину. В зависимости от темы вы с ребятами увидите не только экспозицию, но и предметы из моей коллекции — страусиное яйцо, кости древних животных, зуб акулы, кораллы.

🎁 В конце экскурсии каждый маленький участник ответит на вопросы и получит тематический сувенир!

Организационные детали