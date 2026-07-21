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Зоологический музей для детей и взрослых

Познакомиться с миром ваших любимых животных
Свои двери для вас откроет старейший музей Петербурга с одной из самых больших зоологических коллекций в мире — от мотылька до мамонта. Здесь найдется, что посмотреть и маленьким, и взрослым. Я построю маршрут, учитывая, какие животные интересны именно вашим детям.
4.9
88 отзывов
Зоологический музей для детей и взрослых
Зоологический музей для детей и взрослых
Зоологический музей для детей и взрослых

Описание экскурсии

Тематика, которая увлечет ваших детей

Я почти 10 лет работаю в Зоологическом музее и подготовила более 50 экскурсий по его старинным залам. Перед нашей встречей я узнаю у вас, чем и кем интересуется ваш ребенок. Например, можно посвятить экскурсию животным жарких стран или Ленинградской области, насекомым или домашним животным. Один из популярных вариантов — животные в сказках: разберемся, ловит ли лиса зайцев и прячет ли страус голову в песок.

Посмотреть и потрогать

В Зоологическом музее вас ждут пять мамонтов, верблюды, белые медведи, сотни птиц и червячков. А еще представлен скелет синего кита в натуральную величину. В зависимости от темы вы с ребятами увидите не только экспозицию, но и предметы из моей коллекции — страусиное яйцо, кости древних животных, зуб акулы, кораллы. Эти и другие предметы я приношу с собой.

🎁 В конце экскурсии каждый маленький участник ответит на вопросы и получит тематический сувенир!

Организационные детали

  • Программа подойдёт путешественникам от 3 до 100 лет
  • Билеты приобретаются самостоятельно
  • Экскурсию можно провести и для большего количества участников. Стоимость для группы 6-10 человек — 7400 руб. Также экскурсию можно провести для школьной группы, но компанию больше 15 человек придется делить на две группы. Все детали уточняйте в переписке.
  • Экскурсию можно провести и только для взрослых
  • Проведение экскурсии зависит от расписания музея. Если желаемая вами дата экскурсии — через месяц и более, пожалуйста, предварительно согласуйте её с гидом
  • В редких случаях экскурсию проведёт моя коллега

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 1595 туристов
Меня зовут Наталья, и я уже 20 лет работаю детским экскурсоводом. По образованию детский психолог. Провожу авторские экскурсии для самых маленьких от 3+. Уверена, что экскурсия — это не скучно и нудно, а интересно, весело и познавательно.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 88 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
85
4
2
3
2
1
1
К
Наталья Сергеевна - ЛУЧШИЙ экскурсовод! Это было такое открытие для нас и детей, 7 мальчишек и родители, слушали с огромным интересом, всё живо, в диалоге, великолепным уровнем материала. Теперь город открываем только с Натальей, очень рекомендую, если Вы хотите незабываемую экскурсию и впечатления!
Наталья Сергеевна - ЛУЧШИЙ экскурсовод! Это было такое открытие для нас и детей, 7 мальчишек и
Наталья Сергеевна - ЛУЧШИЙ экскурсовод! Это было такое открытие для нас и детей, 7 мальчишек и
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Evgeniya
Очень понравилась экскурсия, хотя были с дочкой 4 года, еще долго всем рассказывала удивительные факты, которые узнали, рекомендую!
Очень понравилась экскурсия, хотя были с дочкой 4 года, еще долго всем рассказывала удивительные факты, которые узнали, рекомендую!
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М
Добрый день! Хотелось выразить сердечную благодарность Наталье, очень-очень понравилась экскурсия! Отлично продуман маршрут, прекрасное владение материалом, эмоциональная выразительная речь Натальи, активное взаимодействие с ребёнком (мальчик 7 лет) создаёт незабываемую атмосферу
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захватывающего рассказа и уникальной экспозиции! Потрясающий и величественный музей! Огромные скелеты, реалистичные чучела, детальные инсталляции. После экскурсии долго гуляли по залам. Дома ребенок с горящими глазами рассказывал знакомым и друзьям удивительные факты, которые узнал, делился подробностями, обсуждал, вспоминал- море впечатлений! Очень понравилось, что экскурсия проходила в формате „вопрос-ответ“. Мы не просто слушали монолог лектора, а активно участвовали, задавали вопросы, размышляли, строили гипотезы, возникало творческое эмоциональное взаимодействие! Спасибо-спасибо! Очень рекомендую!

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А
Экскурсию провела Александра! Мы были в восторге! Спасибо!
Нам очень понравился материал, который нам рассказали!
Конечно весь музей за час не обойти, но экскурсия была построена так, чтобы осмотреть основные и самые интересные экспонаты.
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Т
Экскурсовод замечательный! Были сегодня взрослый +студент+ 14 лет. Было интересно всем. Маршрут подстраивается под потребность группы, так как экскурсовод владеет материалом на все 💯. Придётся обязательно ещё раз вернуться для продолжения! 🔥🔥🔥🔥🔥
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И
Было неожиданно интересно и познавательно не только для. ребёнка
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