Зоологический музей для детей и взрослых

Познакомиться с миром ваших любимых животных

5
4 отзыва
Индивидуальная
Свои двери для вас откроет старейший музей Петербурга с одной из самых больших зоологических коллекций в мире — от мотылька до мамонта.

Здесь найдется, что посмотреть и маленьким, и взрослым.

Я построю маршрут, учитывая, какие животные интересны именно вашим детям.

Экскурсия интерактивная: с экспонатами не только за стеклом, но с теми, которые можно потрогать и рассмотреть!
Зоологический музей для детей и взрослых
Зоологический музей для детей и взрослых
Зоологический музей для детей и взрослых
Зоологический музей для детей и взрослых
Зоологический музей для детей и взрослых
Зоологический музей для детей и взрослых
Зоологический музей для детей и взрослых
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Тематика, которая увлечет ваших детей

Я почти 10 лет работаю в Зоологическом музее и подготовила более 50 экскурсий по его старинным залам. Перед нашей встречей я узнаю у вас, чем и кем интересуется ваш ребенок. Например, можно посвятить экскурсию животным жарких стран или Ленинградской области, насекомым или домашним животным. Один из популярных вариантов — животные в сказках: разберемся, ловит ли лиса зайцев и прячет ли страус голову в песок.

Посмотреть и потрогать

В Зоологическом музее вас ждут пять мамонтов, верблюды, белые медведи, сотни птиц и червячков. А еще представлен скелет синего кита в натуральную величину. В зависимости от темы вы с ребятами увидите не только экспозицию, но и предметы из моей коллекции — страусиное яйцо, кости древних животных, зуб акулы, кораллы.

🎁 В конце экскурсии каждый маленький участник ответит на вопросы и получит тематический сувенир!

Организационные детали

  • Билеты в музей включены в стоимость
  • Взрослым для прохода в музей требуется QR-код и паспорт
  • Экскурсию можно провести и для большего количества участников. Стоимость для группы 6-10 человек — 7400 руб.
  • Экскурсию можно провести и только для взрослых

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
А
4 апр 2022
Экскурсия понравилась всем, Наталья увлекла и взрослых и детей 4 и 6 лет.
О
29 мар 2022
Великолепно! Наталья молодец! Замечательный рассказчик! Нам, взрослым, всё очень понравилось! Дети просто в восторге! Спасибо!
И
28 мар 2022
Были на экскурсии с двумя мальчиками 10 лет. Детям очень понравилось и было интересно всем. Осталось приятное впечатление от экскурсии и посещения музея.
А
19 мар 2022
отличная экскурсия! интересные факты из жизни животных.
Узнали много нового, поучаствовали в мини-викторине, получили приз!
Экскурсовод Наталья подготовила собственные материалы: яйцо страуса, змеиную кожу, которые дети могут потрогать и получить представление о повадках животных. Очень полезно городским детям!

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