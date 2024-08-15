Этот и каждый последующий день нашего тура будет начинаться с раннего подъёма. Чтобы до вечера зарядиться энергией, разогреть и размять тело, будем заниматься силовой хатха-йогой. Практики разработаны по специальной методологии, подходят для любого возраста и уровня подготовки. Они безопасны и эффективны: после занятий ум очищается и приходит в ресурсное состояние, а организм постепенно становится сильнее и выносливее.

Затем — вкусный и сытный завтрак, после которого начнётся очень активный день. Мы научимся смотреть страху в лицо и держать мысли под контролем, буквально пройдём огонь и воду.

После ужина проведём первый мужской круг — одну из самых действенных практик ретрита. Каждый участник сможет озвучить волнующий вопрос и получить ответ единомышленников о бизнесе, отношениях, финансах и на любую другую тему.

В кругу мы придерживаемся особой философии: общение основано на искренности, поддержке и уважении. Мы соблюдаем конфиденциальность, не перебиваем, не критикуем и не даём советов, а делимся опытом и переживаниями, приветствуем свободу слова и принимаем друг друга как есть. Всегда помним, что нашей целью являются развитие, терпимость к несовершенствам. Радуемся победам, помогаем при неудачах и совершаем реальные действия, делающие нас лучше.