Мужской ретрит: перезагрузка в кругу единомышленников с практиками, тренировками и баней

Позаниматься хатха-йогой, поучаствовать в мужских кругах и встать на гвозди
Ретрит для мужчин — это тотальная перезагрузка, во время которой вы получите заряд энергии и яркие эмоции, ощутите дух единства и поддержки.

В программу включены практики, силовые и игровые тренировки, банные
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процедуры, вкусная и полезная кухня и комфортное проживание в окружении первозданной природы.

Вы прокачаете выносливость, самодисциплину и уверенность в себе, очистите и успокоите мысли, научитесь бороться со страхами и стрессом.

Вы сможете обрести настоящих друзей и единомышленников — сильных, интересных и целеустремлённых мужчин, для которых важны искренность, саморазвитие и уважение друг к другу.

Мужской ретрит: перезагрузка в кругу единомышленников с практиками, тренировками и баней
Мужской ретрит: перезагрузка в кругу единомышленников с практиками, тренировками и баней
Мужской ретрит: перезагрузка в кругу единомышленников с практиками, тренировками и баней
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте предоплаты также необходимо будет внести 10 000₽ непосредственно организатору. Оставшуюся часть суммы необходимо доплатить организатору за две недели до начала тура.

Проживание. Двухместное размещение в номерах категории «стандарт» или домиках на туристической базе вблизи леса, озера или реки. Каждый тур проводится в новой локации.

Питание. В стоимость тура включено трёхразовое полезное питание, приготовленное поваром-виртуозом. Обратите внимание: мы не используем никакие средства, изменяющие сознание и настроение, и поддерживаем полную трезвость.

Программа тура по дням

1 день

Приветственный ужин, знакомство

Встретимся в отеле. Вечером состоится приветственный ужин, а после трапезы — общий сбор и официальное открытие мужского выезда. Мы познакомимся всей группой и пройдём коллективное братание.

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2 день

Йога, тренировка, мужской круг

Этот и каждый последующий день нашего тура будет начинаться с раннего подъёма. Чтобы до вечера зарядиться энергией, разогреть и размять тело, будем заниматься силовой хатха-йогой. Практики разработаны по специальной методологии, подходят для любого возраста и уровня подготовки. Они безопасны и эффективны: после занятий ум очищается и приходит в ресурсное состояние, а организм постепенно становится сильнее и выносливее.

Затем — вкусный и сытный завтрак, после которого начнётся очень активный день. Мы научимся смотреть страху в лицо и держать мысли под контролем, буквально пройдём огонь и воду.

После ужина проведём первый мужской круг — одну из самых действенных практик ретрита. Каждый участник сможет озвучить волнующий вопрос и получить ответ единомышленников о бизнесе, отношениях, финансах и на любую другую тему.

В кругу мы придерживаемся особой философии: общение основано на искренности, поддержке и уважении. Мы соблюдаем конфиденциальность, не перебиваем, не критикуем и не даём советов, а делимся опытом и переживаниями, приветствуем свободу слова и принимаем друг друга как есть. Всегда помним, что нашей целью являются развитие, терпимость к несовершенствам. Радуемся победам, помогаем при неудачах и совершаем реальные действия, делающие нас лучше.

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3 день

Йога, игра, мужской круг, баня

Сегодня будем восстанавливаться. Традиционно начнём день с йоги и плотного завтрака. После — игровое взаимодействие. Это весёлый и необычный формат, способный окунуть в детство даже самого сурового мужчину, подарить положительные эмоции, прокачать внимание, ловкость, лидерство, инициативу, личные границы и многие другие аспекты.

Проведём круг, а вечером отправимся в баню. Вдоволь напаримся и пройдём практику метаболизма, окунувшись в купель со льдом. Это изюминка мужского тура: вы научитесь контролировать мысли и страх, узнаете о себе много нового. Процедура проходит с тщательной подготовкой под наблюдением проводника.

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4 день

Гвоздестояние, мужской круг, отъезд

Начнём утро с практики осознанности через стояние на гвоздях. Этот метод считается очень сильным, в мужском ретрите особенно эффективен и на каждого влияет по-разному. Одни избавляются от внутренних зажимов и хранившейся годами недосказанности, другие прорабатывают мысли и расслабление, третьи получают ответы на запросы.

Поучаствуем в заключительном мужском круге и услышим ответы на оставшиеся вопросы. Поделимся друг с другом прожитыми в ретрите эмоциями и впечатлениями. В завершение тура освободим номера и попрощаемся.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет33 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Сопровождение командой организаторов
  • Проживание
  • Питание
  • Тренировки, хатха-йога
  • Практики, мужские круги
  • Посещение бани
  • Видеосъёмка
Что не входит в цену
  • Билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Трансфер из Санкт-Петербурга к месту проживания и обратно
  • Стоимость тура указана для стандартной программы. Возможна организация тура с расширенной программой, куда также включены индивидуальная практика гвоздестояния, съёмка и памятный ролик с фокусом на участника, трансфер из Санкт-Петербурга к месту проживания и обратно. В этом случае стоимость тура составит 58 000₽ с человека. При оплате как минимум за четыре недели до начала тура - 48 000₽ с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель в Ленинградской области, точное место и время начала тура вы узнаете после бронирования
Завершение: Ленинградская область, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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