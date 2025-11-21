Чары древней провинции: Торжок, Тверь, Валдай из Петербурга
Увидеть 1000-летнюю обитель, погулять по городкам и нацпарку у озера, посетить Иверский монастырь
Начало: Санкт-Петербург, ТЦ «Галерея», 6:30
13 дек в 06:30
9780 ₽ за человека
-
35%
Автобусный тур для всей семьи: Великий Новгород и Старая Русса
Посетить дом-музей Фёдора Достоевского, попробовать медовые соты и погулять по Новгородскому кремлю
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 8:00
29 ноя в 08:00
13 дек в 08:00
8450 ₽
13 000 ₽ за человека
Символы империи: Петропавловская крепость, Царское Село, Эрмитаж, Кронштадт
Увидеть парадный Петербург и форты, побывать в Янтарной комнате, насладиться шедеврами искусства
Начало: Гостиница «Октябрьская» (пл. Восстания, Лиговский ...
Сегодня в 12:00
28 ноя в 12:00
17 990 ₽ за человека
Классика Петербурга с визитами в Эрмитаж, Петергоф и Петропавловскую крепость
Познакомиться с архитектурой и искусством, посетить Большой дворец и узнать, откуда начался город
Начало: Гостиница «Октябрьская» (пл. Восстания, Лиговский ...
26 ноя в 13:15
3 дек в 13:15
12 520 ₽ за человека
Выходные в сердце Санкт-Петербурга с походами в Исаакиевский собор и Эрмитаж
Объехать все главные достопримечательности, полюбоваться фресками и иконами, погрузиться в искусство
Начало: Гостиница «Октябрьская» (пл. Восстания, Лиговский ...
24 ноя в 14:00
1 дек в 14:00
9250 ₽ за человека
