Чары древней провинции: Торжок, Тверь, Валдай из Петербурга

Увидеть 1000-летнюю обитель, погулять по городкам и нацпарку у озера, посетить Иверский монастырь
Предлагаем вам провести атмосферные выходные в русской глубинке в окружении свидетельств древней истории — веками намоленных святынь, купеческих особняков, памятников людям из школьных учебников.

Тур начнётся в уютном и колоритном Торжке:
вы увидите Борисоглебский монастырь, которому почти 1000 лет, и воссозданный из руин деревянный кремль, сможете отправиться вместе с дружинником в дозор.

Гуляя по Твери, поговорите о вкладе в городок Екатерины Великой, осмотрите многочисленные храмы и мосты, вспомните известного уроженца этих мест — Михаила Круга.

А также пройдётесь по тропкам нацпарка у озера Валдай и посетите островок высшего умиротворения и благости — Иверскую обитель.

Ближайшие даты:
13
дек
Время начала: 06:30

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 5+.

Программа тура по дням

1 день

Торжок: древние обители и храмы, кремль, торговая площадь, набережная с купеческими особняками

Ранним утром встретимся в Санкт-Петербурге и поедем в Торжок. Название он получил благодаря процветавшей торговле и после появления Северной столицы стал связывать её с Москвой, что повлияло на дальнейшее развитие: к примеру, по приказу Екатерины Великой здесь возвели путевой дворец.

Гуляя по улочкам, вы увидите Борисоглебский мужской монастырь, которому уже почти 1000 лет, единственную в городе деревянную церковь — Тихвинскую, Благовещенский храм с синими куполами и другие святыни. Осмотрите кремль, торговую площадь и визитную карточку этих мест — набережную с купеческими особняками 19 века.

Будет свободное время, которое можно посвятить интерактивной программе «Дозор с дружинником» (по желанию, за доплату). Ночевать будем в Твери.

2 день

Прогулки по Твери и Валдайскому нацпарку, посещение Иверского монастыря

После завтрака необходимо освободить номера. Начнём день с променада по Твери, которая застраивалась по велению Екатерины II после страшного пожара и по образцу Санкт-Петербурга. Здесь есть путевой дворец императрицы, много монастырей, церквей и памятников русским писателям. Мы посетим городской сад, пройдём по бульвару Александра Радищева, увидим памятник Михаилу Кругу, с набережных Степана Разина и Афанасия Никитина рассмотрим многочисленные мосты.

Следующий пункт нашей программы — Валдай на берегу одноимённого озера. Здесь создан национальный парк, привлекающий любителей походов, и высится Иверский монастырь, основанный патриархом Никоном в 17 веке. Мы посетим эти святые места, ставшие символом региона, и поговорим о важных церковных реформах.

В Санкт-Петербург вернёмся поздним вечером.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение9780 ₽
1-местное размещение11 880 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсионная программа - входит в стоимость, но оплачивается наличными (1990 ₽), поэтому при подтверждении заказа она будет вычтена из стоимости (предоплата на неё не распространяется). В пакет входят экскурсии по Торжку, Твери, Валдаю и окрестностям
Что не входит в цену
  • Проезд до/от места старта/финиша
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты
  • Доплата за 1-местное размещение - 2100 ₽
  • По желанию:
  • Выбор места в автобусе - 300 ₽
  • Программа «Дозор с дружинником» - 250 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, ТЦ «Галерея», 6:30
Завершение: Санкт-Петербург, поздний вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 322 туристов
Мы туристический оператор, существующий с 2014 года. Наша компания включена в реестр Ростуризма, что говорит о высокой степени ответственности и качества с нашей стороны и многолетнем доверии со стороны туристов. Цель
нашей компании — создание недорогих туров высокого качества по доступным ценам и индивидуальный подход к каждому клиенту. За долгие годы нашей работы мы заключили эксклюзивные договоры с отелями, транспортными, паромными и авиакомпаниями, что дает нам возможность создавать туры по России и другим странам высокого качества по низким ценам. Будем и дальше поддерживать качество наших услуг, совершенствоваться и радовать вас!

