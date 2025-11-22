Ранним утром встретимся в Санкт-Петербурге и поедем в Торжок. Название он получил благодаря процветавшей торговле и после появления Северной столицы стал связывать её с Москвой, что повлияло на дальнейшее развитие: к примеру, по приказу Екатерины Великой здесь возвели путевой дворец.

Гуляя по улочкам, вы увидите Борисоглебский мужской монастырь, которому уже почти 1000 лет, единственную в городе деревянную церковь — Тихвинскую, Благовещенский храм с синими куполами и другие святыни. Осмотрите кремль, торговую площадь и визитную карточку этих мест — набережную с купеческими особняками 19 века.

Будет свободное время, которое можно посвятить интерактивной программе «Дозор с дружинником» (по желанию, за доплату). Ночевать будем в Твери.