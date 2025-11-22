Торжок: древние обители и храмы, кремль, торговая площадь, набережная с купеческими особняками
Ранним утром встретимся в Санкт-Петербурге и поедем в Торжок. Название он получил благодаря процветавшей торговле и после появления Северной столицы стал связывать её с Москвой, что повлияло на дальнейшее развитие: к примеру, по приказу Екатерины Великой здесь возвели путевой дворец.
Гуляя по улочкам, вы увидите Борисоглебский мужской монастырь, которому уже почти 1000 лет, единственную в городе деревянную церковь — Тихвинскую, Благовещенский храм с синими куполами и другие святыни. Осмотрите кремль, торговую площадь и визитную карточку этих мест — набережную с купеческими особняками 19 века.
Будет свободное время, которое можно посвятить интерактивной программе «Дозор с дружинником» (по желанию, за доплату). Ночевать будем в Твери.
2 день
Прогулки по Твери и Валдайскому нацпарку, посещение Иверского монастыря
После завтрака необходимо освободить номера. Начнём день с променада по Твери, которая застраивалась по велению Екатерины II после страшного пожара и по образцу Санкт-Петербурга. Здесь есть путевой дворец императрицы, много монастырей, церквей и памятников русским писателям. Мы посетим городской сад, пройдём по бульвару Александра Радищева, увидим памятник Михаилу Кругу, с набережных Степана Разина и Афанасия Никитина рассмотрим многочисленные мосты.
Следующий пункт нашей программы — Валдай на берегу одноимённого озера. Здесь создан национальный парк, привлекающий любителей походов, и высится Иверский монастырь, основанный патриархом Никоном в 17 веке. Мы посетим эти святые места, ставшие символом региона, и поговорим о важных церковных реформах.
