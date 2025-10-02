Мои заказы

Экологические – туры в Санкт-Петербурге

Найдено 3 тура в категории «Экологические» в Санкт-Петербурге, цены от 11 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
На сапбордах по реке Оредеж
SUP-прогулки
2 дня
На сапбордах по реке Оредеж
Пройти около 30 км на сапах и насладиться живописными видами природы и Сиверской и Вырицкой ГЭС
Начало: Сиверская ГЭС, 10:00 (можно добраться от станции С...
2 мая в 11:00
9 мая в 11:00
11 000 ₽ за человека
Мужской ретрит: перезагрузка в кругу единомышленников с практиками, тренировками и баней
4 дня
Мужской ретрит: перезагрузка в кругу единомышленников с практиками, тренировками и баней
Позаниматься хатха-йогой, поучаствовать в мужских кругах и встать на гвозди
Начало: Отель в Ленинградской области, точное место и врем...
4 фев в 12:00
58 000 ₽ за человека
Ретрит для двоих с проживанием в панорамном коттедже, практиками и баней
5 дней
Ретрит для двоих с проживанием в панорамном коттедже, практиками и баней
Остаться наедине, поговорить об отношениях с психологом, проработать доверие и чувственность
Начало: Коттеджный посёлок «Русская красавица», 17:00
8 окт в 15:00
84 500 ₽ за человека

