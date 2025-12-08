Выдыхай: перезагрузка с йога-практиками и арт-терапией в идиллических пейзажах Карелии
Отдохнуть душой и телом на природе, отстроить асаны, погулять по "Рускеале" и "Ладожским шхерам"
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Чёрная речка», 11:...
11 июн в 12:00
48 000 ₽ за человека
Мужской ретрит: перезагрузка в кругу единомышленников с практиками, тренировками и баней
Позаниматься хатха-йогой, поучаствовать в мужских кругах и встать на гвозди
Начало: Отель в Ленинградской области, точное место и врем...
5 янв в 12:00
4 фев в 12:00
68 000 ₽ за человека
Ретрит для двоих с проживанием в панорамном коттедже, практиками и баней
Остаться наедине, поговорить об отношениях с психологом, проработать доверие и чувственность
Начало: Коттеджный посёлок «Русская красавица», 17:00
12 фев в 12:00
84 500 ₽ за человека
