Мы пройдём живописный участок реки от города Луга до посёлка Толмачёво, куда легко добраться
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 14 лет.
После бронирования мест необходимо сразу купить билеты на поезд от Балтийского вокзала до станции Луга-1. Другой вариант — маршрутное такси № 844.
Рекомендуем взять с собой сменный комплект одежды и обуви, головной убор, тёплую кофту, термобельё для сна, шерстяные носки, дождевик, купальные принадлежности, полотенце, личные медикаменты и бутылку с водой.
Запрещается употребление алкоголя. Инструктор может снять вас с маршрута при несоблюдении правил безопасности.
Проживание. Проведём ночь в палатках на берегу реки. Общее снаряжение мы предоставляем, но палатку, спальник и коврик для сна вам нужно взять с собой.
Питание. Походное, приготовленное на природе. Включено 2 обеда-перекуса, ужин и завтрак.
Возраст участников. От 14 лет.
Уровень сложности. Маршрут подходит для новичков с минимальным опытом сплавов на сапах или байдарках. Обращаем внимание, что туристам, впервые вставшим на сап-доску, будет не просто, так как предстоит пройти по воде 40 км. Инструктор поможет и научит, но необходимо понимать, что это активный тур, когда мы длительное время проводим в движении.
Возможно организовать индивидуальный сплав — 40 000 ₽ за группу до 5 человек.
Программа тура по дням
20-30 км на сапах по реке Луга
Встречаемся в 10:00 в Луге. Совсем недалеко — точка старта на реке Луга, которая протекает через центр города. Здесь вас будет ждать уже готовое снаряжение для сплава. Останется перепаковать вещи в гермомешки, чтобы они не промокли, переодеться и пройти инструктаж.
Сегодня пройдём 20-30 км по реке под чутким руководством инструктора. Будем идти в комфортном для всех темпе. От этого зависит и пройденный километраж за день. Насладимся отдыхом на природе, полюбуемся живописными берегами и искупаемся. Остановимся на обед-перекус и отдохнём. Ближе к вечеру найдём поляну для ночлега, где разобьём лагерь, приготовим ужин и встретим закат. У костра поделимся впечатлениями и засмотримся на звёздное небо.
Утро на природе и сплав на 10-20 км до Толмачёво
Проснёмся под пение птиц, умоемся прохладной водичкой из реки, позавтракаем, соберём лагерь и отправимся в путь. Сегодня пройдём оставшийся участок до посёлка Толмачёво — около 10-20 км. Сделаем фотографии на память и почувствуем себя уже более уверенными с веслом на сапе.
Наше мини-путешествие завершится недалеко от станции Толмачёво, откуда регулярно отправляются электрички в Санкт-Петербург. Причалив, переоденемся в сухой комплект одежды, перекусим и соберёмся домой.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет (сборная группа) — за человека
|15 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- 1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин
- Инструктаж перед началом
- Сопровождение и помощь на протяжении всего маршрута
- Инвентарь и его доставка: сап-доска, весло, лиш (страховочная веревка), жилет, гермочехол для телефона, гермомешки для вещей, сухой костюм в холодное время года
- Аптечка на группу
- Костровое оборудование на группу
- Съёмка фото/видео
Что не входит в цену
- Проезд до города Луга и от посёлка Толмачёво
- Остальное питание
- Бивачное снаряжение (палатка, спальник, коврик - если нет своего, поможем найти в аренду)
- Ваш личный перекус во время сплава (батончики, орехи, сухофрукты, фрукты)
- Путешествие строго без алкоголя
- Возможно организовать индивидуальный сплав - 40 000 ₽ за группу до 5 человек