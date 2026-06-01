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Выходные-перезагрузка на реке Луга: сплав на сапах в мини-группе (съёмка включена)

Уехать из города в водное путешествие вдоль живописных берегов и отдохнуть с пользой для души и тела
Когда отпуск не скоро, а энергии уже не хватает — присоединяйтесь к нашему 2-дневному сплаву на сап-досках.

Мы пройдём живописный участок реки от города Луга до посёлка Толмачёво, куда легко добраться
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из Санкт-Петербурга.

Все группы строго до 10 человек, чтобы каждый смог перезагрузиться, отдохнуть от города и большого скопления людей. Посидим у костра под звёздным небом и переночуем в палатке на природе. Сплав подходит для начинающих с минимальным опытом. Инструктор научит технике гребли и на протяжении всего маршрута будет рядом. В стоимость входит съёмка фото и видео, чтобы воспоминания о поездке ещё долго согревали вас.

Выходные-перезагрузка на реке Луга: сплав на сапах в мини-группе (съёмка включена)
Выходные-перезагрузка на реке Луга: сплав на сапах в мини-группе (съёмка включена)
Выходные-перезагрузка на реке Луга: сплав на сапах в мини-группе (съёмка включена)

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 14 лет.

После бронирования мест необходимо сразу купить билеты на поезд от Балтийского вокзала до станции Луга-1. Другой вариант — маршрутное такси № 844.

Рекомендуем взять с собой сменный комплект одежды и обуви, головной убор, тёплую кофту, термобельё для сна, шерстяные носки, дождевик, купальные принадлежности, полотенце, личные медикаменты и бутылку с водой.

Запрещается употребление алкоголя. Инструктор может снять вас с маршрута при несоблюдении правил безопасности.

Проживание. Проведём ночь в палатках на берегу реки. Общее снаряжение мы предоставляем, но палатку, спальник и коврик для сна вам нужно взять с собой.

Питание. Походное, приготовленное на природе. Включено 2 обеда-перекуса, ужин и завтрак.

Возраст участников. От 14 лет.

Уровень сложности. Маршрут подходит для новичков с минимальным опытом сплавов на сапах или байдарках. Обращаем внимание, что туристам, впервые вставшим на сап-доску, будет не просто, так как предстоит пройти по воде 40 км. Инструктор поможет и научит, но необходимо понимать, что это активный тур, когда мы длительное время проводим в движении.

Возможно организовать индивидуальный сплав — 40 000 ₽ за группу до 5 человек.

Программа тура по дням

1 день

20-30 км на сапах по реке Луга

Встречаемся в 10:00 в Луге. Совсем недалеко — точка старта на реке Луга, которая протекает через центр города. Здесь вас будет ждать уже готовое снаряжение для сплава. Останется перепаковать вещи в гермомешки, чтобы они не промокли, переодеться и пройти инструктаж.

Сегодня пройдём 20-30 км по реке под чутким руководством инструктора. Будем идти в комфортном для всех темпе. От этого зависит и пройденный километраж за день. Насладимся отдыхом на природе, полюбуемся живописными берегами и искупаемся. Остановимся на обед-перекус и отдохнём. Ближе к вечеру найдём поляну для ночлега, где разобьём лагерь, приготовим ужин и встретим закат. У костра поделимся впечатлениями и засмотримся на звёздное небо.

20-30 км на сапах по реке Луга20-30 км на сапах по реке Луга20-30 км на сапах по реке Луга20-30 км на сапах по реке Луга20-30 км на сапах по реке Луга
2 день

Утро на природе и сплав на 10-20 км до Толмачёво

Проснёмся под пение птиц, умоемся прохладной водичкой из реки, позавтракаем, соберём лагерь и отправимся в путь. Сегодня пройдём оставшийся участок до посёлка Толмачёво — около 10-20 км. Сделаем фотографии на память и почувствуем себя уже более уверенными с веслом на сапе.

Наше мини-путешествие завершится недалеко от станции Толмачёво, откуда регулярно отправляются электрички в Санкт-Петербург. Причалив, переоденемся в сухой комплект одежды, перекусим и соберёмся домой.

Утро на природе и сплав на 10-20 км до ТолмачёвоУтро на природе и сплав на 10-20 км до ТолмачёвоУтро на природе и сплав на 10-20 км до ТолмачёвоУтро на природе и сплав на 10-20 км до ТолмачёвоУтро на природе и сплав на 10-20 км до Толмачёво

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет (сборная группа) — за человека15 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • 1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин
  • Инструктаж перед началом
  • Сопровождение и помощь на протяжении всего маршрута
  • Инвентарь и его доставка: сап-доска, весло, лиш (страховочная веревка), жилет, гермочехол для телефона, гермомешки для вещей, сухой костюм в холодное время года
  • Аптечка на группу
  • Костровое оборудование на группу
  • Съёмка фото/видео
Что не входит в цену
  • Проезд до города Луга и от посёлка Толмачёво
  • Остальное питание
  • Бивачное снаряжение (палатка, спальник, коврик - если нет своего, поможем найти в аренду)
  • Ваш личный перекус во время сплава (батончики, орехи, сухофрукты, фрукты)
  • Путешествие строго без алкоголя
  • Возможно организовать индивидуальный сплав - 40 000 ₽ за группу до 5 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ленинградская область, г. Луга, 10:00
Завершение: Ленинградская область, п. Толмачёво, после 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 303 туристов
Организую сап-прогулки в Петербурге и области. Дарю впечатления моим участникам не первый год и стараюсь для каждого. Многие возвращаются снова, и я каждому благодарен! В своих прогулках использую качественное оборудование от
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топовых производителей. Все маршруты проходят по безопасным водоёмам. Предоставлю всё необходимое для прогулки и гарантирую безопасность (кораблей нет во время сплава). Прохожу курсы спасения и оказания первой помощи раз в три года. Жду на новые маршруты и открытия! До встречи на сапе!

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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