Когда отпуск не скоро, а энергии уже не хватает — присоединяйтесь к нашему 2-дневному сплаву на сап-досках.Мы пройдём живописный участок реки от города Луга до посёлка Толмачёво, куда легко добраться

из Санкт-Петербурга. Все группы строго до 10 человек, чтобы каждый смог перезагрузиться, отдохнуть от города и большого скопления людей. Посидим у костра под звёздным небом и переночуем в палатке на природе. Сплав подходит для начинающих с минимальным опытом. Инструктор научит технике гребли и на протяжении всего маршрута будет рядом. В стоимость входит съёмка фото и видео, чтобы воспоминания о поездке ещё долго согревали вас.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 14 лет.

После бронирования мест необходимо сразу купить билеты на поезд от Балтийского вокзала до станции Луга-1. Другой вариант — маршрутное такси № 844.

Рекомендуем взять с собой сменный комплект одежды и обуви, головной убор, тёплую кофту, термобельё для сна, шерстяные носки, дождевик, купальные принадлежности, полотенце, личные медикаменты и бутылку с водой.

Запрещается употребление алкоголя. Инструктор может снять вас с маршрута при несоблюдении правил безопасности.