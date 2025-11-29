Мои заказы

От Рюрика до Достоевского: экспресс-тур по Великому Новгороду и Старой Руссе

Посетить знаковые святыни, увидеть, где творил Фёдор Достоевский, и узнать историю солеварения
Вас ждут величественные монастыри, древние соборы и легендарный Новгородский кремль, где историю оживит посадник Сбыслав Якунович во время театрализованной экскурсии.

Вы увидите место княжения Рюрика, посетите Музей деревянного зодчества и прогуляетесь
по старинным улицам, хранящим дух средневекового Новгорода. В Старой Руссе окунётесь в традиции солеварения, заглянете в «Усадьбу рушанина» и прикоснётесь к быту великого писателя Ф. М. Достоевского. У желающих будет возможность побывать на уникальном фолк-рок-мюзикле «Садко».

Время начала: 07:15

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.

Проживание. 2-местное размещение в отелях «Садко»/«Ганза». Возможно 1-местное размещение за доплату.

Питание. В стоимость входит завтрак. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Комфортабельный туристический автобус.

Возраст участников. 7+.

Уровень сложности. Минимальный: без физической нагрузки, короткие прогулки, передвижение на транспорте.

Программа тура по дням

1 день

Варлаамо-Хутынский и Юрьев монастыри, Новгородский кремль, музей «Витославлицы»

Утром автобус подберёт участников у станций метро «Площадь Восстания» и «Московская», после чего начнётся путешествие в Великий Новгород. Во время трассовой экскурсии узнаем о пути варягов и древних племенах, населявших земли у Ильменя.

По дороге сделаем остановку, затем посетим Варлаамо-Хутынский монастырь — старинный комплекс 15 века, где можно приобрести свежую выпечку и молочные продукты.

В Новгородском кремле нас встретит посадник Сбыслав Якунович, который проведёт театрализованную экскурсию по крепости. Увидим Софийский собор, звонницу, памятник «Тысячелетие России», Грановитую палату, старинные церкви и Тайничные ворота. После будет свободное время для самостоятельного осмотра кремля: можно заглянуть в Музей Присутственных мест, Грановитую палату или на интерактивную выставку «Соколиный двор».

Во второй половине дня пообедаем в кафе (оплачивается отдельно), затем отправимся в Юрьев монастырь — древний духовный центр, основанный Ярославом Мудрым. Здесь сохранился Георгиевский собор 12 века. Напротив монастыря находится Рюриково гороще — место, откуда началась история российской государственности.

Далее посетим Музей деревянного зодчества «Витославлицы», где собраны аутентичные постройки русской деревни. Некоторые объекты закрыты на реставрацию, а в дни праздников экскурсии не проводятся.

К вечеру заселимся в отель. В свободное время можно прогуляться по Новгороду или поужинать в кафе у реки Волхов. Желающие могут посетить фолк-рок-мюзикл «Садко» (оплачивается отдельно).

2 день

Достопримечательности Старой Руссы

После завтрака отправимся в Старую Руссу — город, славившийся солеварением. В ходе обзорной экскурсии увидим храмы и старинные дома, после чего посетим музей «Усадьба рушанина» — реконструкцию усадьбы солевара 12 века. Здесь представлена традиционная архитектура, главной частью комплекса является солеварня. Гостей встречают хлебом с солью, а в сувенирной лавке можно приобрести соляное мыло.

Затем направимся на курорт «Старая Русса». Здесь можно прогуляться по аллеям, попробовать минеральную воду и насладиться свежим воздухом у Муравьёвского фонтана.

После обеда (оплачивается отдельно) посетим Дом-музей Фёдора Достоевского. В этом доме писатель прожил 8 лет, здесь он работал над романами «Братья Карамазовы», «Бесы» и «Подросток». В музее воссоздан интерьер 19 века, сохранилась обстановка, в которой жила семья Достоевского.

Перед возвращением в Санкт-Петербург заглянем в магазин, где можно приобрести новгородские настойки и наливки.

Прибытие в Санкт-Петербург: 21:30 — ст. м. «Московская», 22:00 — ст. м. «Площадь Восстания».

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение12 390 ₽
1-местное размещение15 890 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак
  • Трансфер из/до Санкт-Петербурга
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты (кроме тех, что не включены в стоимость)
Что не входит в цену
  • Переезд до Санкт-Петербурга и обратно
  • Остальное питание
  • Входной билет на фолк-рок мюзикл «Садко» - 1700 ₽ (в момент бронирования, по желанию)
  • Входные билеты на экспозиции на территории Новгородского кремля (по ценам музея)
  • Входной билет в Георгиевский собор Юрьев-Георгиевского монастыря (по ценам кассы)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Площадь Восстания», 7:00
Завершение: Санкт-Петербург, станция метро «Площадь Восстания», 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1542 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200
экскурсионных программ и стали экспертами в области туризма. Для нас важно, чтобы каждый путешественник нашёл тур по душе и интересам, увидел самые интересные достопримечательности, познакомился с историей, этнической культурой, насладился природным миром, разнообразными экскурсиями, отлично отдохнул и зарядился положительными эмоциями! Мы открываем путешественникам волшебный природный мир республики Карелия, знакомим с богатой историей, этнической культурой и разнообразными достопримечательностями региона. Для нас важно, чтобы каждый гость нашёл тур по душе и интересам, отлично отдохнул, насладился удивительной атмосферой края тысячи озёр, лесов и водопадов и полюбил Карелию так же, как любим её мы!

Задать вопрос

