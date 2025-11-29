Утром автобус подберёт участников у станций метро «Площадь Восстания» и «Московская», после чего начнётся путешествие в Великий Новгород. Во время трассовой экскурсии узнаем о пути варягов и древних племенах, населявших земли у Ильменя.

По дороге сделаем остановку, затем посетим Варлаамо-Хутынский монастырь — старинный комплекс 15 века, где можно приобрести свежую выпечку и молочные продукты.

В Новгородском кремле нас встретит посадник Сбыслав Якунович, который проведёт театрализованную экскурсию по крепости. Увидим Софийский собор, звонницу, памятник «Тысячелетие России», Грановитую палату, старинные церкви и Тайничные ворота. После будет свободное время для самостоятельного осмотра кремля: можно заглянуть в Музей Присутственных мест, Грановитую палату или на интерактивную выставку «Соколиный двор».

Во второй половине дня пообедаем в кафе (оплачивается отдельно), затем отправимся в Юрьев монастырь — древний духовный центр, основанный Ярославом Мудрым. Здесь сохранился Георгиевский собор 12 века. Напротив монастыря находится Рюриково гороще — место, откуда началась история российской государственности.

Далее посетим Музей деревянного зодчества «Витославлицы», где собраны аутентичные постройки русской деревни. Некоторые объекты закрыты на реставрацию, а в дни праздников экскурсии не проводятся.

К вечеру заселимся в отель. В свободное время можно прогуляться по Новгороду или поужинать в кафе у реки Волхов. Желающие могут посетить фолк-рок-мюзикл «Садко» (оплачивается отдельно).