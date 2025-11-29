Вы увидите место княжения Рюрика, посетите Музей деревянного зодчества и прогуляетесь
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.
Проживание. 2-местное размещение в отелях «Садко»/«Ганза». Возможно 1-местное размещение за доплату.
*Фото места проживания взято с сайта booking.com
Питание. В стоимость входит завтрак. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Комфортабельный туристический автобус.
Возраст участников. 7+.
Уровень сложности. Минимальный: без физической нагрузки, короткие прогулки, передвижение на транспорте.
Программа тура по дням
Варлаамо-Хутынский и Юрьев монастыри, Новгородский кремль, музей «Витославлицы»
Утром автобус подберёт участников у станций метро «Площадь Восстания» и «Московская», после чего начнётся путешествие в Великий Новгород. Во время трассовой экскурсии узнаем о пути варягов и древних племенах, населявших земли у Ильменя.
По дороге сделаем остановку, затем посетим Варлаамо-Хутынский монастырь — старинный комплекс 15 века, где можно приобрести свежую выпечку и молочные продукты.
В Новгородском кремле нас встретит посадник Сбыслав Якунович, который проведёт театрализованную экскурсию по крепости. Увидим Софийский собор, звонницу, памятник «Тысячелетие России», Грановитую палату, старинные церкви и Тайничные ворота. После будет свободное время для самостоятельного осмотра кремля: можно заглянуть в Музей Присутственных мест, Грановитую палату или на интерактивную выставку «Соколиный двор».
Во второй половине дня пообедаем в кафе (оплачивается отдельно), затем отправимся в Юрьев монастырь — древний духовный центр, основанный Ярославом Мудрым. Здесь сохранился Георгиевский собор 12 века. Напротив монастыря находится Рюриково гороще — место, откуда началась история российской государственности.
Далее посетим Музей деревянного зодчества «Витославлицы», где собраны аутентичные постройки русской деревни. Некоторые объекты закрыты на реставрацию, а в дни праздников экскурсии не проводятся.
К вечеру заселимся в отель. В свободное время можно прогуляться по Новгороду или поужинать в кафе у реки Волхов. Желающие могут посетить фолк-рок-мюзикл «Садко» (оплачивается отдельно).
Достопримечательности Старой Руссы
После завтрака отправимся в Старую Руссу — город, славившийся солеварением. В ходе обзорной экскурсии увидим храмы и старинные дома, после чего посетим музей «Усадьба рушанина» — реконструкцию усадьбы солевара 12 века. Здесь представлена традиционная архитектура, главной частью комплекса является солеварня. Гостей встречают хлебом с солью, а в сувенирной лавке можно приобрести соляное мыло.
Затем направимся на курорт «Старая Русса». Здесь можно прогуляться по аллеям, попробовать минеральную воду и насладиться свежим воздухом у Муравьёвского фонтана.
После обеда (оплачивается отдельно) посетим Дом-музей Фёдора Достоевского. В этом доме писатель прожил 8 лет, здесь он работал над романами «Братья Карамазовы», «Бесы» и «Подросток». В музее воссоздан интерьер 19 века, сохранилась обстановка, в которой жила семья Достоевского.
Перед возвращением в Санкт-Петербург заглянем в магазин, где можно приобрести новгородские настойки и наливки.
Прибытие в Санкт-Петербург: 21:30 — ст. м. «Московская», 22:00 — ст. м. «Площадь Восстания».
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|12 390 ₽
|1-местное размещение
|15 890 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтрак
- Трансфер из/до Санкт-Петербурга
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты (кроме тех, что не включены в стоимость)
Что не входит в цену
- Переезд до Санкт-Петербурга и обратно
- Остальное питание
- Входной билет на фолк-рок мюзикл «Садко» - 1700 ₽ (в момент бронирования, по желанию)
- Входные билеты на экспозиции на территории Новгородского кремля (по ценам музея)
- Входной билет в Георгиевский собор Юрьев-Георгиевского монастыря (по ценам кассы)