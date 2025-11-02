Мои заказы

Туры в Старую Руссу из Санкт-Петербурга

Найдено 3 тура в категории «Старая Русса» в Санкт-Петербурге, цены от 8450 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Новогодний тур из Петербурга в Старую Руссу с театрализованными программами и дегустацией сладостей
На автобусе
3 дня
Новогодний тур из Петербурга в Старую Руссу с театрализованными программами и дегустацией сладостей
Погулять по Новгородскому детинцу и «Витославлицам», посетить дом Достоевских и усадьбу рушанина
Начало: Санкт-Петербург - Казанский собор, 9:00 / станция ...
23 450 ₽ за человека
Автобусный тур для всей семьи: Великий Новгород и Старая Русса
На автобусе
2 дня
-
35%
Автобусный тур для всей семьи: Великий Новгород и Старая Русса
Посетить дом-музей Фёдора Достоевского, попробовать медовые соты и погулять по Новгородскому кремлю
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 8:00
2 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
8450 ₽13 000 ₽ за человека
От Рюрика до Достоевского: экспресс-тур по Великому Новгороду и Старой Руссе
На автобусе
2 дня
От Рюрика до Достоевского: экспресс-тур по Великому Новгороду и Старой Руссе
Посетить знаковые святыни, увидеть, где творил Фёдор Достоевский, и узнать историю солеварения
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Площадь Восстания»...
2 ноя в 07:15
15 ноя в 07:15
12 390 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Старая Русса»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Новогодний тур из Петербурга в Старую Руссу с театрализованными программами и дегустацией сладостей
  2. Автобусный тур для всей семьи: Великий Новгород и Старая Русса
  3. От Рюрика до Достоевского: экспресс-тур по Великому Новгороду и Старой Руссе
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Рускеала
  2. Ладожское озеро
  3. Царское село
  4. Водопад Ахвенкоски
  5. Водопад Кивач
  6. Остров Валаам
  7. Петергоф
  8. Мраморный каньон
  9. Ладожские шхеры
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в октябре 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Старая Русса" можно забронировать 3 тура от 8450 до 23 450 со скидкой до 35%.
Забронируйте тур в Санкт-Петербурге на 2025 год по теме «Старая Русса», цены от 8450₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь