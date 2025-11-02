Новогодний тур из Петербурга в Старую Руссу с театрализованными программами и дегустацией сладостей
Погулять по Новгородскому детинцу и «Витославлицам», посетить дом Достоевских и усадьбу рушанина
Начало: Санкт-Петербург - Казанский собор, 9:00 / станция ...
23 450 ₽ за человека
-
35%
Автобусный тур для всей семьи: Великий Новгород и Старая Русса
Посетить дом-музей Фёдора Достоевского, попробовать медовые соты и погулять по Новгородскому кремлю
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 8:00
2 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
8450 ₽
13 000 ₽ за человека
От Рюрика до Достоевского: экспресс-тур по Великому Новгороду и Старой Руссе
Посетить знаковые святыни, увидеть, где творил Фёдор Достоевский, и узнать историю солеварения
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Площадь Восстания»...
2 ноя в 07:15
15 ноя в 07:15
12 390 ₽ за человека
