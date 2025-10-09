В этот поход можно отправиться с четвероногим другом весом до 15–17 кг и ростом до 40 см, если собака социализирована, не боится чужих людей, животных и не агрессивна.

Важно: если собака маленькая, помещается на руках, и вы сможете с ней грести и/или идете вдвоём с кем-то, кто готов грести за вас троих (себя, вас и собаку), то отдельного места не требуется.

Если собака не помещается на ручках, ей нужно будет бронировать отдельное сидячее место в байдарке с доплатой 7000 руб.

Этот вариант подойдет только если у вас уже есть опыт подобных путешествий с собакой, и она спокойно себя чувствует на воде.

Для участия вам обязательно иметь свою палатку, в которой вы будете жить с питомцем. Подселение других участников похода в эту палатку не будет планироваться, т. е. рассчитывайте, что вы живете с собакой вдвоём или со своими друзьями-товарищами, с которыми заранее договоритесь жить вместе.

Если своей палатки нет, вы можете взять у нас в прокат отдельную палатку, которую потом нужно будет сдать ровно в том же состоянии, в котором она принята, т. е. провести её тщательную очистку от возможной шерсти.

Также вам нужно самостоятельно подготовить для собаки еду, питье и все необходимые условия.

В первую ночь находиться на территории базы (включая зону кемпинга и береговую зону) можно только с собакой на коротком поводке, спускать собак с поводка и выгуливать на территории базы запрещено.

Пожалуйста, укажите заранее в заявке и анкете, что вы идете в поход с собакой.

Если у вас аллергия или вы боитесь собак — обязательно укажите это в предпоходной анкете или заранее уточните у консультанта, планируется ли именно в вашей группе питомец.

По нашему обычаю, мы отталкиваемся от того, кто первый забронирует место в группе, т. е. если вы боитесь собак, предупредили нас об этом и забронировали место в группе, то записаться с собакой в эту группу будет уже нельзя. И наоборот, если в группе уже есть участник с собакой, то мы предупредим об этом того, кто против собак, чтобы он мог самостоятельно решить, готов ли он к такому соседству.