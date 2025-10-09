Лесная тишина, плеск воды о скалы, алое закатное небо и травяной чай на костре — всё
Программа тура по дням
Встреча в Санкт-Петербурге и начало похода
Утром встречаемся у станции метро Парнас, садимся в трансфер и отправляемся в путь. Едем 3-4 часа до деревни Вятиккя, выгружаемся.
Разбираем снаряжение, упаковываемся, проходим небольшое обучение, технику безопасности и после небольшого перекуса отправляемся исследовать Ладожские шхеры.
Через час становимся на обед на одном из живописных островов, а после обеда идём вдоль острова Лауватсаари до нашей первой стоянки.
Вечером — полноценное знакомство, вкусный ужин и ночёвка под крупными карельскими звёздами.
- Едем 3-4 часа
- Гребем 10-15 км
- Ночевка в палатках
Осваиваем технику гребли
Подъем и плотный завтрак — впереди день, полный физической нагрузки. Обязательная зарядка, сборы и в путь!
Сегодня мы исследуем внутренние шхеры Ладоги, так что если и будет ветрено, мы будем под надёжной защитой.
Обедаем между островами Ристисаари и Мелккя, а на ночёвку встанем у острова Мюкримюксенсаари. Приз тому, кто первый выучит это название:)
- Гребем 10-15 км
- Купаемся в Ладоге
- Ночуем в палатках
- Связи почти нет
Плывем на остров Кухка
Сегодня мы направляемся в сторону острова Кухка. После традиционно вкусного завтрака и разминки грузимся в байдарки и отправляемся в путь.
По дороге — тихие заводи, узкие протоки и аскетичная северная природа Карелии.
Место нашей сегодняшней ночёвки будет у гряды островов Кильписаарет. Это место выхода из внутренних шхер, так что отсюда уже можно увидеть Валаам.
- Гребем 20-30 км
- Купаемся в Ладоге
- Ночуем в палатках
- Связи почти нет
Любуемся островами и открытой Ладогой
В этот день происходит смена окружающих пейзажей — мы выходим в открытую Ладогу. Рассвет над водной гладью для ранних пташек, вкусный завтрак для всей группы и в путь.
Сегодня мы достигнем самой отдалённой точки нашего путешествия — островов Хомесоаари, Тимонсаари и Соролансаари. Вокруг — чайки, скалы и много-много воды.
Ночуем на одном из дальних суровых островов.
- Гребем 15-25 км
- Купаемся в Ладоге
- Ночуем в палатках
- Связи почти нет
Продолжаем исследовать шхеры
Пора поворачивать обратно. Снова открытая вода, завершающаяся под конец дня уютными и уже родными шхерами.
Сегодня нужно пройти 18 км и дойти до острова Харьюсаари. Неспешный обед, привыкшие к нагрузкам мышцы и спокойная вода — рецепт идеального походного дня. И, конечно же, вкусный ужин.
- Гребем 15-25 км
- Купаемся в Ладоге
- Ночуем в палатках
- Связи почти нет
Остров Койонсаари и песчаные пляжи
Наша сегодняшняя цель — остров Койонсаари, на котором будет завершающая наш поход ночёвка.
По пути — заводи, песчаные пляжи и тростниковые заросли.
Когда прибудем на остров, у нас ещё останется время на экскурсию по нему. Разомнём затёкшие за поход ноги и вспомним, как это — ходить ногами, а не на руках.
Вечером — праздничный ужин, подведение итогов и тёплые слова.
- Гребем 20-30 км
- Купаемся в Ладоге
- Ночуем в палатке
Завершение маршрута и трансфер на Парнас
Очередной потрясающий рассвет на Ладоге, доедаем запасы еды и движемся к Вятиккя.
До нее всего 7 км, после чего собираем снаряжение и на трансфере едем обратно в Санкт-Петербург.
- Гребем 5-10 км
- Едем 3-4 часа
Проживание
В стоимость входит аренда клубных палаток — мы используем качественные и надёжные модели, проверенные в десятках походов. Например:
- Normal Zero Z 3 PRO
- Red Fox Trekking Fox 3 Plus
Параметры одной из палаток (трёшка)
- Вместимость: 3 человека
- Вес: 3,15-3,45 кг
- Размеры тента: 324 × 218 × 114 см
- Внутренняя палатка: 172 × 211 × 104 см
Мы заботимся о комфорте участников, поэтому
- Трёшки выдаём на двоих, четвёрки — на троих
- Если вы идёте семьёй или компанией из 4 человек — без проблем размещаем вас вместе
- Парам и семьям предоставляем отдельную палатку, без подселения
- Незнакомых участников селим с учётом пола и по возможности по запросам
Наши палатки ежегодно обновляются, поэтому вы получаете современное, исправное и чистое снаряжение.
Если у вас есть своя любимая палатка — берите её! За несколько дней до старта мы пришлём анкету, где можно будет указать, нужна ли вам клубная палатка, или вы идёте со своей.
Скидки:
- до 08.11.2025 действует скидка по раннему бронированию, стоимость с учетом скидки – 50 500 руб.;
- детям от 5 до 8 лет, стоимость с учетом скидки – 41 000 руб. Не суммируется с другими скидками;
- детям от 9 до 17 лет, стоимость с учетом скидки – 46 000 руб. Не суммируется с другими скидками;
- для доноров – 1000 руб.;
- для компаний от 4-х человек – 1000 руб. (скидка каждому взрослому).
Если вы добираетесь до Ладоги на машине, скидка 1000 руб. на каждого человека в машине + турклуб оплачивает охраняемую парковку на время похода.
Для участников со своей байдаркой скидка 6000 руб. Заранее сообщите консультанту, какая у вас модель и на сколько мест.
Варианты проживания
Палатка
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из Санкт-Петербурга (от метро Парнас) до начала маршрута и обратно
- Трёхразовое питание
- Прокат группового снаряжения (палатки, костровое оборудование, газ, горелки)
- Прокат трехместных байдарок со спасжилетами, веслами, юбками, фартуками
- Обучение технике гребли с нуля (предварительный опыт не требуется)
- Гермомешок (80 л) для вещей на каждого участника
- Групповая аптечка
- Медицинская страховка от несчастного случая
- Регистрация в МЧС
- Услуги опытных инструкторов
Что не входит в цену
- Билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Личные вещи и снаряжение по списку (спальник, пенка)
- Любые возможные расходы, связанные с вынужденным изменением программы или форс-мажорами
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Перед погрузкой в байдарку упаковываем вещи в гермомешки (выдадим каждому по 1 мешку на 80 литров) и пакетам. Рюкзаки/сумки оставляем на базе.
Лишнее (городское) можно также оставить на базе и забрать по возвращении в последний день.
Пешком по островам передвигаемся налегке, все вещи носим максимум 100 метров от лагеря до байдарки и обратно, всё остальное время они в байдарке.
Снаряжение:
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- спальник весенне-осенний (температура комфорта -5°C);
- сидушка туристическая (хоба);
- фонарик налобный светодиодный;
- рюкзак / спортивная сумка / чемодан.
Одежда:
- одежда для сна;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны теплые для вечера (флисовые);
- шорты;
- носки или термоноски;
- шерстяные носки;
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- перчатки;
- шапочка лёгкая;
- накидка от дождя с капюшоном;
- треккинговые ботинки;
- шлёпки/кроксы/сандалии.
Личные вещи:
- паспорт;
- термос;
- набор посуды (кружка, ложка, миска, нож);
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- средство от клещей.
Рекомендуем добавить:
- пуховка (теплая куртка);
- термос (1 л);
- резиновые сапоги;
- гермомешок;
- палатка.
Что мы будем есть? Кто готовит?
В нашем походе будет организовано 3-разовое питание. Готовят участники самостоятельно, под чутким руководством инструктора. Будем объединяться в группы по 3–5 человек и готовить по дежурствам.
В каждый обед и ужин добавляется тушёнка ГОСТ (97,5% мяса) высшего качества.
Вегетарианцев уважаем и ценим, для них доводим всю еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в ней оказалась тушёнка.
Мы также учтем все комментарии по еде, которые вы оставите в анкете перед походом, но не забудьте напоминать о них дежурным непосредственно перед готовкой.
Дополнительную еду с собой можно не брать (ну только если есть какие-то ништячки, без которых совсем жизнь не в радость). Вегетарианцы могут взять с собой что-нибудь, чем привыкли заменять мясо (соевое мясо, сушёные бобовые и т. п.)
Что по поводу алкоголя?
Мы стремимся обеспечить безопасность и комфорт всех участников наших походов. Понимаем, что многие из нас ассоциируют отдых на природе с приятными вечерами у костра, поэтому организовали уютные посиделки с глинтвейном, который мы готовим сами.
Тем не менее, мы призываем вас к ответственности и умеренности: учитывая, что на следующий день будет активный день на воде, важно поддерживать ясность ума и силы для управления байдаркой. Поэтому, пожалуйста, не берите с собой дополнительный алкоголь, чтобы сохранить атмосферу взаимопонимания и безопасности для каждого участника похода.
Обязательно возьмите с собой бутылку для воды! Пополнить запасы можно будет на пристани перед отплытием, далее будем кипятить и остужать. На готовку кипятим воду из Ладоги.
Можно ли с детьми, с какого возраста?
С нашей стороны ограничений нет, если вы и ваш ребенок готовы грести и наслаждаться походным бытом при любой погоде.
Грести мы можем около 4 часов, не вылезая из байдарки. Ребенок в байдарке сидит на отдельном сидении, не на руках.
Оценивайте сами, готов ли ваш малыш выдержать такое, а вы — грести за двоих.
По нашему опыту, детям до 5 лет такой поход будет скорее испытанием, чем приключением, поэтому рекомендуем отложить его до более взрослого возраста.
Можно ли с собакой?
В этот поход можно отправиться с четвероногим другом весом до 15–17 кг и ростом до 40 см, если собака социализирована, не боится чужих людей, животных и не агрессивна.
Важно: если собака маленькая, помещается на руках, и вы сможете с ней грести и/или идете вдвоём с кем-то, кто готов грести за вас троих (себя, вас и собаку), то отдельного места не требуется.
Если собака не помещается на ручках, ей нужно будет бронировать отдельное сидячее место в байдарке с доплатой 7000 руб.
Этот вариант подойдет только если у вас уже есть опыт подобных путешествий с собакой, и она спокойно себя чувствует на воде.
Для участия вам обязательно иметь свою палатку, в которой вы будете жить с питомцем. Подселение других участников похода в эту палатку не будет планироваться, т. е. рассчитывайте, что вы живете с собакой вдвоём или со своими друзьями-товарищами, с которыми заранее договоритесь жить вместе.
Если своей палатки нет, вы можете взять у нас в прокат отдельную палатку, которую потом нужно будет сдать ровно в том же состоянии, в котором она принята, т. е. провести её тщательную очистку от возможной шерсти.
Также вам нужно самостоятельно подготовить для собаки еду, питье и все необходимые условия.
В первую ночь находиться на территории базы (включая зону кемпинга и береговую зону) можно только с собакой на коротком поводке, спускать собак с поводка и выгуливать на территории базы запрещено.
Пожалуйста, укажите заранее в заявке и анкете, что вы идете в поход с собакой.
Если у вас аллергия или вы боитесь собак — обязательно укажите это в предпоходной анкете или заранее уточните у консультанта, планируется ли именно в вашей группе питомец.
По нашему обычаю, мы отталкиваемся от того, кто первый забронирует место в группе, т. е. если вы боитесь собак, предупредили нас об этом и забронировали место в группе, то записаться с собакой в эту группу будет уже нельзя. И наоборот, если в группе уже есть участник с собакой, то мы предупредим об этом того, кто против собак, чтобы он мог самостоятельно решить, готов ли он к такому соседству.
Что по удобствам, душу, туалетам?
Мы отправляемся в самый настоящий поход, проживать будем на островах в палатках, без связи, душа и туалетов.
Вокруг нас — Ладога, поэтому каждый день будет возможность освежиться в озере.
В день отдыха можно устроить «помывочный день» из котелков с теплой водой.
А если будет плохая погода?
Погода — часть настоящего походного опыта. На Ладоге может быть всё: солнце и штиль, туман и морось, ветер и волна. Но не переживайте — шхеры — идеальное место для водных путешествий, даже если погода капризничает.
Узкие протоки, множество островов и заливов защищают от волн и ветра, здесь Ладога просто не успевает разогнать большую волну. Благодаря этому маршрут остаётся комфортным и безопасным даже при неидеальных условиях.
Мы всегда корректируем маршрут с учётом прогноза, направления и силы ветра — выбираем самый удобный, тихий и укрытый путь. Инструкторы знают эти места как свои пять пальцев: где спрятаться от ветра, где найти хорошую стоянку, какие участки лучше обойти стороной. У нас в запасе всегда несколько планов действий.
Безопасность — наш абсолютный приоритет. Если есть хотя бы малейшие сомнения в погодной обстановке, мы не выходим на воду. Вместо этого можем устроить дневку, исследовать остров, сварить горячий обед под тентом и просто отдохнуть. Иногда такие неплановые остановки становятся самыми душевными моментами похода.
Чтобы чувствовать себя комфортно в любой погоде, важно взять с собой:
- непромокаемые куртку и штаны;
- тёплую одежду (флиска, шапка);
- гермомешки или пакеты для защиты вещей.
Важно: возьмите с собой непромокаемую одежду и собирайтесь по нашему списку снаряжения — это всё, что нужно для уверенности при любой погоде. А если рядом тёплая компания и горячий чай — даже дождь превращается в красивую часть приключения:)
Как происходит сбор группы и трансфер?
Мы собираемся в Санкт-Петербурге, у метро «Парнас», точная точка встречи и время старта будут в письме перед походом, а ещё — в общем чате.
Примерно за неделю до начала мы создадим походный чат в Telegram, где будут все участники и инструкторы. Туда мы пришлём координаты точки встречи, контакты и ответим на любые ваши вопросы. Это чат для знакомства, организационных моментов и просто тёплого взаимодействия до старта.
В день начала похода:
- встречаемся у метро;
- отмечаемся по списку у инструктора;
- знакомимся с командой;
- садимся в трансфер и едем к месту старта (примерно 3,5–4 часа в пути).
По окончании похода возвращаемся на том же трансфере в Петербург (обычно к 20:00–21:00). Место высадки — также у метро «Парнас».
Важно:
- не опаздывайте к месту встречи — это единственная ваша задача в начале похода, всё остальное мы уже организовали;
- если едете на своей машине — напишите нам заранее, подскажем, куда и как ехать;
- если вы из другого города, не покупайте ранние билеты на вечер последнего дня — заложите запас времени на возможные пробки или переночуйте в Питере.
Можно ли оставить на берегу лишние вещи?
Нужно!:)
Перед погрузкой в байдарки мы перепаковываем все вещи в гермомешки, а большие рюкзаки/сумки/чемоданы оставляем на базе на хранение.
Здесь же вы можете оставить городскую одежду и другие вещи, которые не пригодятся вам в походе.
Если у вас с собой ценные вещи, например ноутбуки, ключи от машины — их можно оставить администратору.
Есть ли скидки на тур?
