Поход на байдарках среди Ладожских шхер. Карелия

Поход на байдарках среди Ладожских шхер
Удивительно, но всего в нескольких часах езды от города есть мир, абсолютно противоположный шумному мегаполису.

Лесная тишина, плеск воды о скалы, алое закатное небо и травяной чай на костре — всё
читать дальше

это родная карельская природа, и мы предлагаем отправиться в недельное путешествие в страну гармонии и умиротворения.

Недельный поход на байдарках по ладожским шхерам — это полноценное путешествие, тотальная перезагрузка и опыт настоящего водного похода с палатками, песнями под гитару и близкими по духу людьми. Специальная подготовка не требуется, всему, что нужно обучаем в процессе.

5
3 отзыва
Ближайшие даты:
7
июн20
июн27
июн4
июл11
июл18
июл25
июл

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Санкт-Петербурге и начало похода

Утром встречаемся у станции метро Парнас, садимся в трансфер и отправляемся в путь. Едем 3-4 часа до деревни Вятиккя, выгружаемся.

Разбираем снаряжение, упаковываемся, проходим небольшое обучение, технику безопасности и после небольшого перекуса отправляемся исследовать Ладожские шхеры.

Через час становимся на обед на одном из живописных островов, а после обеда идём вдоль острова Лауватсаари до нашей первой стоянки.

Вечером — полноценное знакомство, вкусный ужин и ночёвка под крупными карельскими звёздами.

  • Едем 3-4 часа
  • Гребем 10-15 км
  • Ночевка в палатках
Встреча в Санкт-Петербурге и начало походаВстреча в Санкт-Петербурге и начало походаВстреча в Санкт-Петербурге и начало похода
2 день

Осваиваем технику гребли

Подъем и плотный завтрак — впереди день, полный физической нагрузки. Обязательная зарядка, сборы и в путь!

Сегодня мы исследуем внутренние шхеры Ладоги, так что если и будет ветрено, мы будем под надёжной защитой.

Обедаем между островами Ристисаари и Мелккя, а на ночёвку встанем у острова Мюкримюксенсаари. Приз тому, кто первый выучит это название:)

  • Гребем 10-15 км
  • Купаемся в Ладоге
  • Ночуем в палатках
  • Связи почти нет
Осваиваем технику греблиОсваиваем технику греблиОсваиваем технику гребли
3 день

Плывем на остров Кухка

Сегодня мы направляемся в сторону острова Кухка. После традиционно вкусного завтрака и разминки грузимся в байдарки и отправляемся в путь.

По дороге — тихие заводи, узкие протоки и аскетичная северная природа Карелии.

Место нашей сегодняшней ночёвки будет у гряды островов Кильписаарет. Это место выхода из внутренних шхер, так что отсюда уже можно увидеть Валаам.

  • Гребем 20-30 км
  • Купаемся в Ладоге
  • Ночуем в палатках
  • Связи почти нет
Плывем на остров КухкаПлывем на остров КухкаПлывем на остров Кухка
4 день

Любуемся островами и открытой Ладогой

В этот день происходит смена окружающих пейзажей — мы выходим в открытую Ладогу. Рассвет над водной гладью для ранних пташек, вкусный завтрак для всей группы и в путь.

Сегодня мы достигнем самой отдалённой точки нашего путешествия — островов Хомесоаари, Тимонсаари и Соролансаари. Вокруг — чайки, скалы и много-много воды.

Ночуем на одном из дальних суровых островов.

  • Гребем 15-25 км
  • Купаемся в Ладоге
  • Ночуем в палатках
  • Связи почти нет
Любуемся островами и открытой ЛадогойЛюбуемся островами и открытой ЛадогойЛюбуемся островами и открытой Ладогой
5 день

Продолжаем исследовать шхеры

Пора поворачивать обратно. Снова открытая вода, завершающаяся под конец дня уютными и уже родными шхерами.

Сегодня нужно пройти 18 км и дойти до острова Харьюсаари. Неспешный обед, привыкшие к нагрузкам мышцы и спокойная вода — рецепт идеального походного дня. И, конечно же, вкусный ужин.

  • Гребем 15-25 км
  • Купаемся в Ладоге
  • Ночуем в палатках
  • Связи почти нет
Продолжаем исследовать шхерыПродолжаем исследовать шхерыПродолжаем исследовать шхеры
6 день

Остров Койонсаари и песчаные пляжи

Наша сегодняшняя цель — остров Койонсаари, на котором будет завершающая наш поход ночёвка.

По пути — заводи, песчаные пляжи и тростниковые заросли.

Когда прибудем на остров, у нас ещё останется время на экскурсию по нему. Разомнём затёкшие за поход ноги и вспомним, как это — ходить ногами, а не на руках.

Вечером — праздничный ужин, подведение итогов и тёплые слова.

  • Гребем 20-30 км
  • Купаемся в Ладоге
  • Ночуем в палатке
Остров Койонсаари и песчаные пляжиОстров Койонсаари и песчаные пляжиОстров Койонсаари и песчаные пляжи
7 день

Завершение маршрута и трансфер на Парнас

Очередной потрясающий рассвет на Ладоге, доедаем запасы еды и движемся к Вятиккя.

До нее всего 7 км, после чего собираем снаряжение и на трансфере едем обратно в Санкт-Петербург.

  • Гребем 5-10 км
  • Едем 3-4 часа
Завершение маршрута и трансфер на ПарнасЗавершение маршрута и трансфер на ПарнасЗавершение маршрута и трансфер на Парнас
Проживание

В стоимость входит аренда клубных палаток — мы используем качественные и надёжные модели, проверенные в десятках походов. Например:

  • Normal Zero Z 3 PRO
  • Red Fox Trekking Fox 3 Plus

Параметры одной из палаток (трёшка)

  • Вместимость: 3 человека
  • Вес: 3,15-3,45 кг
  • Размеры тента: 324 × 218 × 114 см
  • Внутренняя палатка: 172 × 211 × 104 см

Мы заботимся о комфорте участников, поэтому

  • Трёшки выдаём на двоих, четвёрки — на троих
  • Если вы идёте семьёй или компанией из 4 человек — без проблем размещаем вас вместе
  • Парам и семьям предоставляем отдельную палатку, без подселения
  • Незнакомых участников селим с учётом пола и по возможности по запросам

Наши палатки ежегодно обновляются, поэтому вы получаете современное, исправное и чистое снаряжение.

Если у вас есть своя любимая палатка — берите её! За несколько дней до старта мы пришлём анкету, где можно будет указать, нужна ли вам клубная палатка, или вы идёте со своей.

Скидки:

  • до 08.11.2025 действует скидка по раннему бронированию, стоимость с учетом скидки – 50 500 руб.;
  • детям от 5 до 8 лет, стоимость с учетом скидки – 41 000 руб. Не суммируется с другими скидками;
  • детям от 9 до 17 лет, стоимость с учетом скидки – 46 000 руб. Не суммируется с другими скидками;
  • для доноров – 1000 руб.;
  • для компаний от 4-х человек – 1000 руб. (скидка каждому взрослому).

Если вы добираетесь до Ладоги на машине, скидка 1000 руб. на каждого человека в машине + турклуб оплачивает охраняемую парковку на время похода.

Для участников со своей байдаркой скидка 6000 руб. Заранее сообщите консультанту, какая у вас модель и на сколько мест.

Варианты проживания

Палатка

6 ночей

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из Санкт-Петербурга (от метро Парнас) до начала маршрута и обратно
  • Трёхразовое питание
  • Прокат группового снаряжения (палатки, костровое оборудование, газ, горелки)
  • Прокат трехместных байдарок со спасжилетами, веслами, юбками, фартуками
  • Обучение технике гребли с нуля (предварительный опыт не требуется)
  • Гермомешок (80 л) для вещей на каждого участника
  • Групповая аптечка
  • Медицинская страховка от несчастного случая
  • Регистрация в МЧС
  • Услуги опытных инструкторов
Что не входит в цену
  • Билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Личные вещи и снаряжение по списку (спальник, пенка)
  • Любые возможные расходы, связанные с вынужденным изменением программы или форс-мажорами
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Перед погрузкой в байдарку упаковываем вещи в гермомешки (выдадим каждому по 1 мешку на 80 литров) и пакетам. Рюкзаки/сумки оставляем на базе.

Лишнее (городское) можно также оставить на базе и забрать по возвращении в последний день.

Пешком по островам передвигаемся налегке, все вещи носим максимум 100 метров от лагеря до байдарки и обратно, всё остальное время они в байдарке.

Снаряжение:

  • пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
  • спальник весенне-осенний (температура комфорта -5°C);
  • сидушка туристическая (хоба);
  • фонарик налобный светодиодный;
  • рюкзак / спортивная сумка / чемодан.

Одежда:

  • одежда для сна;
  • плавательный костюм (купальник, плавки);
  • штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
  • штаны теплые для вечера (флисовые);
  • шорты;
  • носки или термоноски;
  • шерстяные носки;
  • футболка;
  • рубашка с длинным рукавом;
  • теплая флисовая кофта с горловиной;
  • куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
  • перчатки;
  • шапочка лёгкая;
  • накидка от дождя с капюшоном;
  • треккинговые ботинки;
  • шлёпки/кроксы/сандалии.

Личные вещи:

  • паспорт;
  • термос;
  • набор посуды (кружка, ложка, миска, нож);
  • многоразовая бутылка;
  • туалетная бумага;
  • индивидуальная аптечка;
  • солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
  • предметы личной гигиены;
  • лёгкое полотенце;
  • средство от клещей.

Рекомендуем добавить:

  • пуховка (теплая куртка);
  • термос (1 л);
  • резиновые сапоги;
  • гермомешок;
  • палатка.
Что мы будем есть? Кто готовит?

В нашем походе будет организовано 3-разовое питание. Готовят участники самостоятельно, под чутким руководством инструктора. Будем объединяться в группы по 3–5 человек и готовить по дежурствам.

В каждый обед и ужин добавляется тушёнка ГОСТ (97,5% мяса) высшего качества.

Вегетарианцев уважаем и ценим, для них доводим всю еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в ней оказалась тушёнка.

Мы также учтем все комментарии по еде, которые вы оставите в анкете перед походом, но не забудьте напоминать о них дежурным непосредственно перед готовкой.

Дополнительную еду с собой можно не брать (ну только если есть какие-то ништячки, без которых совсем жизнь не в радость). Вегетарианцы могут взять с собой что-нибудь, чем привыкли заменять мясо (соевое мясо, сушёные бобовые и т. п.)

Что по поводу алкоголя?

Мы стремимся обеспечить безопасность и комфорт всех участников наших походов. Понимаем, что многие из нас ассоциируют отдых на природе с приятными вечерами у костра, поэтому организовали уютные посиделки с глинтвейном, который мы готовим сами.

Тем не менее, мы призываем вас к ответственности и умеренности: учитывая, что на следующий день будет активный день на воде, важно поддерживать ясность ума и силы для управления байдаркой. Поэтому, пожалуйста, не берите с собой дополнительный алкоголь, чтобы сохранить атмосферу взаимопонимания и безопасности для каждого участника похода.

Обязательно возьмите с собой бутылку для воды! Пополнить запасы можно будет на пристани перед отплытием, далее будем кипятить и остужать. На готовку кипятим воду из Ладоги.

Можно ли с детьми, с какого возраста?

С нашей стороны ограничений нет, если вы и ваш ребенок готовы грести и наслаждаться походным бытом при любой погоде.

Грести мы можем около 4 часов, не вылезая из байдарки. Ребенок в байдарке сидит на отдельном сидении, не на руках.

Оценивайте сами, готов ли ваш малыш выдержать такое, а вы — грести за двоих.

По нашему опыту, детям до 5 лет такой поход будет скорее испытанием, чем приключением, поэтому рекомендуем отложить его до более взрослого возраста.

Можно ли с собакой?

В этот поход можно отправиться с четвероногим другом весом до 15–17 кг и ростом до 40 см, если собака социализирована, не боится чужих людей, животных и не агрессивна.

Важно: если собака маленькая, помещается на руках, и вы сможете с ней грести и/или идете вдвоём с кем-то, кто готов грести за вас троих (себя, вас и собаку), то отдельного места не требуется.

Если собака не помещается на ручках, ей нужно будет бронировать отдельное сидячее место в байдарке с доплатой 7000 руб.

Этот вариант подойдет только если у вас уже есть опыт подобных путешествий с собакой, и она спокойно себя чувствует на воде.

Для участия вам обязательно иметь свою палатку, в которой вы будете жить с питомцем. Подселение других участников похода в эту палатку не будет планироваться, т. е. рассчитывайте, что вы живете с собакой вдвоём или со своими друзьями-товарищами, с которыми заранее договоритесь жить вместе.

Если своей палатки нет, вы можете взять у нас в прокат отдельную палатку, которую потом нужно будет сдать ровно в том же состоянии, в котором она принята, т. е. провести её тщательную очистку от возможной шерсти.

Также вам нужно самостоятельно подготовить для собаки еду, питье и все необходимые условия.

В первую ночь находиться на территории базы (включая зону кемпинга и береговую зону) можно только с собакой на коротком поводке, спускать собак с поводка и выгуливать на территории базы запрещено.

Пожалуйста, укажите заранее в заявке и анкете, что вы идете в поход с собакой.

Если у вас аллергия или вы боитесь собак — обязательно укажите это в предпоходной анкете или заранее уточните у консультанта, планируется ли именно в вашей группе питомец.

По нашему обычаю, мы отталкиваемся от того, кто первый забронирует место в группе, т. е. если вы боитесь собак, предупредили нас об этом и забронировали место в группе, то записаться с собакой в эту группу будет уже нельзя. И наоборот, если в группе уже есть участник с собакой, то мы предупредим об этом того, кто против собак, чтобы он мог самостоятельно решить, готов ли он к такому соседству.

Что по удобствам, душу, туалетам?

Мы отправляемся в самый настоящий поход, проживать будем на островах в палатках, без связи, душа и туалетов.

Вокруг нас — Ладога, поэтому каждый день будет возможность освежиться в озере.

В день отдыха можно устроить «помывочный день» из котелков с теплой водой.

А если будет плохая погода?

Погода — часть настоящего походного опыта. На Ладоге может быть всё: солнце и штиль, туман и морось, ветер и волна. Но не переживайте — шхеры — идеальное место для водных путешествий, даже если погода капризничает.

Узкие протоки, множество островов и заливов защищают от волн и ветра, здесь Ладога просто не успевает разогнать большую волну. Благодаря этому маршрут остаётся комфортным и безопасным даже при неидеальных условиях.

Мы всегда корректируем маршрут с учётом прогноза, направления и силы ветра — выбираем самый удобный, тихий и укрытый путь. Инструкторы знают эти места как свои пять пальцев: где спрятаться от ветра, где найти хорошую стоянку, какие участки лучше обойти стороной. У нас в запасе всегда несколько планов действий.

Безопасность — наш абсолютный приоритет. Если есть хотя бы малейшие сомнения в погодной обстановке, мы не выходим на воду. Вместо этого можем устроить дневку, исследовать остров, сварить горячий обед под тентом и просто отдохнуть. Иногда такие неплановые остановки становятся самыми душевными моментами похода.

Чтобы чувствовать себя комфортно в любой погоде, важно взять с собой:

  • непромокаемые куртку и штаны;
  • тёплую одежду (флиска, шапка);
  • гермомешки или пакеты для защиты вещей.

Важно: возьмите с собой непромокаемую одежду и собирайтесь по нашему списку снаряжения — это всё, что нужно для уверенности при любой погоде. А если рядом тёплая компания и горячий чай — даже дождь превращается в красивую часть приключения:)

Как происходит сбор группы и трансфер?

Мы собираемся в Санкт-Петербурге, у метро «Парнас», точная точка встречи и время старта будут в письме перед походом, а ещё — в общем чате.

Примерно за неделю до начала мы создадим походный чат в Telegram, где будут все участники и инструкторы. Туда мы пришлём координаты точки встречи, контакты и ответим на любые ваши вопросы. Это чат для знакомства, организационных моментов и просто тёплого взаимодействия до старта.

В день начала похода:

  • встречаемся у метро;
  • отмечаемся по списку у инструктора;
  • знакомимся с командой;
  • садимся в трансфер и едем к месту старта (примерно 3,5–4 часа в пути).

По окончании похода возвращаемся на том же трансфере в Петербург (обычно к 20:00–21:00). Место высадки — также у метро «Парнас».

Важно:

  • не опаздывайте к месту встречи — это единственная ваша задача в начале похода, всё остальное мы уже организовали;
  • если едете на своей машине — напишите нам заранее, подскажем, куда и как ехать;
  • если вы из другого города, не покупайте ранние билеты на вечер последнего дня — заложите запас времени на возможные пробки или переночуйте в Питере.
Можно ли оставить на берегу лишние вещи?

Нужно!:)

Перед погрузкой в байдарки мы перепаковываем все вещи в гермомешки, а большие рюкзаки/сумки/чемоданы оставляем на базе на хранение.

Здесь же вы можете оставить городскую одежду и другие вещи, которые не пригодятся вам в походе.

Если у вас с собой ценные вещи, например ноутбуки, ключи от машины — их можно оставить администратору.

Есть ли скидки на тур?

Скидки:

  • до 08.11.2025 действует скидка по раннему бронированию, стоимость с учетом скидки – 50 500 руб.;
  • детям от 5 до 8 лет, стоимость с учетом скидки – 41 000 руб. Не суммируется с другими скидками;
  • детям от 9 до 17 лет, стоимость с учетом скидки – 46 000 руб. Не суммируется с другими скидками;
  • для доноров – 1000 руб.;
  • для компаний от 4-х человек – 1000 руб. (скидка каждому взрослому).

Если вы добираетесь до Ладоги на машине, скидка 1000 руб. на каждого человека в машине + турклуб оплачивает охраняемую парковку на время похода.

Для участников со своей байдаркой скидка 6000 руб. Заранее сообщите консультанту, какая у вас модель и на сколько мест.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
Мария
9 окт 2025
"Большая Страны" молодцы. Операторы всегда на связи. Лояльны, приятны в общении, всегда пытаются помочь.
О
Олег
28 сен 2025
Организация на высшем уровне. Всё чётко. Предварительные оповещения, уточняющая инфо.
Н
Нина
28 сен 2025
"Большая Страна" всегда была на связи. Вовремя высылались подробные инструкции. Благодаря им путешествие прошло комфортно.
"Большая Страна" всегда была на связи. Вовремя высылались подробные инструкции. Благодаря им путешествие прошло комфортно.

