Уик-энд в Карелии: автобусный тур в Сортавалу и парк «Рускеала», дегустации и экскурсии на выбор

Полюбоваться водопадами Ахвенкоски, попробовать настойки и иван-чай, осмотреть крепость Карела
Поехали с нами в удивительный край шумных водопадов, мраморных скал, густых лесов и богатой истории.

Вы осмотрите старинную кирху Яккимаа, внутри которой расположен музей деревянных скульптур «Город ангелов», погуляете по Сортавале
— городку с удивительной атмосферой и старинной архитектурой.

Обязательно сделаете красивые снимки в горном парке «Рускеала» на фоне Мраморного каньона и Итальянского карьера, побываете на месте съёмок картины «А зори здесь тихие» и осмотрите богатую коллекцию минералов.

Приятным дополнением к туру станут дегустации: иван-чая с вареньем, карельских бальзамов и настоек, рыбных деликатесов на форелевом хозяйстве.

По желанию и за доплату вы сможете пройти на лодке по Ладожским шхерам, прокатиться на драккаре и погрузиться в эпоху викингов, посетить Валаам и прогуляться по Ладожскому озеру.

Описание тура

Организационные детали

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу данного тура, а именно: порядок и время посещения заявленных объектов. При этом количество заявленных объектов не меняется. При планировании поездки необходимо иметь запас времени не менее 3 часов по окончании тура, т. к. возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами!

Возьмите с собой паспорт и льготный документ при его наличии.

Рекомендуем также брать с собой в дорогу наличные деньги на дополнительные расходы. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.

Желательно брать с собой наиболее удобную и комфортную одежду. И, конечно обращайте внимание на погоду в регионах проведения экскурсионной программы.

Питание. Включён завтрак в отеле, дегустация нескольких сортов иван-чая, карельских бальзамов и настоек, рыбы на форелевом хозяйстве. По желанию можно доплатить за комплексное питание: обед (первое, второе, салат, напиток и сладкая булочка), ужин (горячее, салат, напиток и сладкая булочка).

Транспорт. Автобус туристического класса 2024-2025 годов выпуска. Весь наш транспорт соответствует критериям комфорта перевозки пассажиров. Все сиденья смотрят вперёд, есть ремни безопасности, климат-контроль, телевизор и микрофон у гида. Особое внимание уделяется подбору водителей. Вместимость автобуса зависит от набора группы: от 18 до 55 человек.

Возраст участников. 3-99 лет.

Уровень сложности. Лёгкий. Автобусный тур с пешими экскурсиями.

Программа тура по дням

1 день

Крепость Карела-Кексгольм, дегустация иван-чая, водопады Ахвенкоски и парк «Рускеала»

В 8:00 мы отправимся от Казанского собора. Дополнительная посадка — у метро «Проспект Просвещения» в 8:40.

Сделаем техническую остановку в Приозерске, где можно перекусить и выпить кофе. В 11:00 посетим крепость Карела-Кексгольм, а в 12:40 остановимся у кирхи Яккимаа. Затем зайдём в музей «Город ангелов», где в руинах кирхи размещена коллекция деревянных скульптур.

Заглянем в первый в России музей иван-чая и попробуем напиток с карельскими вареньями. В 14:10 нас ждёт обед.

После отправимся к водопадам Ахвенкоски и пройдёмся по экотропе с подвесными мостами. К 17:00 прибудем в горный парк «Рускеала» и к Мраморному каньону, где до 19:45 у вас будет свободное время для дополнительных активностей: водная прогулка по Изумрудному озеру, экскурсия «Подземная Рускеала», полёт на троллее или ужин в кафе «Русколка».

В 18:45 — самостоятельная посадка на ретро-поезд «Рускеальский экспресс». Мы встретим вас на вокзале Сортавалы и отвезём в отель, в 20:45 поужинаем.

Крепость Карела-Кексгольм, дегустация иван-чая, водопады Ахвенкоски и парк «Рускеала»Крепость Карела-Кексгольм, дегустация иван-чая, водопады Ахвенкоски и парк «Рускеала»Крепость Карела-Кексгольм, дегустация иван-чая, водопады Ахвенкоски и парк «Рускеала»Крепость Карела-Кексгольм, дегустация иван-чая, водопады Ахвенкоски и парк «Рускеала»
2 день

Экскурсия на выбор, прогулка по Сортавале, «Центр шунгита», дегустация на форелевом хозяйстве

Завтрак в 8:00, затем — свободное время для самостоятельной прогулки или экскурсии за доплату на выбор.

1. VIP-вояж по Ладожскому озеру (10:00-12:00) — прогуляемся на катере по шхерам с высадкой на острове.
2. Экскурсия в интерактивный парк «Бастионъ» (10:20-14:40) — 3,5 часа исторических активностей, включая водную прогулку на драккаре.
3. Посещение Валаама и Ладожских шхер (9:00-15:00) — водная экскурсия с высадкой на диком острове.
4. Поездка в питомник хаски (11:00-12:00)

В 15:20 — обед, после которого начнётся пешеходная экскурсия по Сортавале. Мы увидим старинные здания и памятники, услышим истории, связанные с поэмой «Калевала».

Далее посетим «Центр шунгита» и Музей минералов, где представлены уникальные экспозиции и изделия. Затем попробуем карельские бальзамы, настойки и соки.

К вечеру заедем в фирменный магазин форелевого хозяйства с дегустацией и возможностью покупки местных деликатесов.

Вернёмся в Санкт-Петербург около 23:00 к станции метро «Проспект Просвещения» и в 23:30 к Казанскому собору.

Экскурсия на выбор, прогулка по Сортавале, «Центр шунгита», дегустация на форелевом хозяйствеЭкскурсия на выбор, прогулка по Сортавале, «Центр шунгита», дегустация на форелевом хозяйствеЭкскурсия на выбор, прогулка по Сортавале, «Центр шунгита», дегустация на форелевом хозяйствеЭкскурсия на выбор, прогулка по Сортавале, «Центр шунгита», дегустация на форелевом хозяйствеЭкскурсия на выбор, прогулка по Сортавале, «Центр шунгита», дегустация на форелевом хозяйствеЭкскурсия на выбор, прогулка по Сортавале, «Центр шунгита», дегустация на форелевом хозяйствеЭкскурсия на выбор, прогулка по Сортавале, «Центр шунгита», дегустация на форелевом хозяйствеЭкскурсия на выбор, прогулка по Сортавале, «Центр шунгита», дегустация на форелевом хозяйстве

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Дегустации
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание вне программы: обед - 650 ₽, ужин - 800 ₽ (по желанию)
  • Посещение парка «Рускеала» и Мраморного каньона (оплачивается при посадке в автобус): взрослые - 650 ₽, люди 60+ и студенты - 450 ₽, школьники - 400 ₽, дети до 7 лет - бесплатно
  • Доплата за 1-местное размещение - от 4000 ₽
  • Экскурсии за доплату по желанию
  • Экотропа: взрослые - 500 ₽, пенсионеры, студенты, дети до 14 лет - 400 ₽
  • Экскурсия «Подземная Рускеала» (7+) - взрослые - 2200 ₽, студенты - 1250 ₽, школьники - 900 ₽
  • Полёт на троллее (7+) - 2500 ₽
  • VIP-вояж по Ладожским шхерам: 2500 ₽
  • Интерактивный парк живой истории «Бастионъ»: взрослые - 900 ₽
  • На Валаам и к Ладожским шхерам на катере: 4500 ₽
  • Питомник хаски: взрослые - 500 ₽
  • Тир и мастер-классы в городе викингов: от 200 ₽
  • Билеты на ретропоезд и скоростной поезд «Ласточка» (приобретаются самостоятельно по ценам РЖД)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 8:00; станция метро «Проспект Просвещения», 8:40
Завершение: Санкт-Петербург, станция метро «Проспект Просвещения», 23:00; Казанская площадь, 2, 23:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1132 туристов
Мы предлагаем авторские путешествия по Карелии, Выборгу и Великому Новгороду — без лишних хлопот. Более 300 000 путешественников уже отправились с нами. Мы не просто продаём туры — мы продумываем каждый
маршрут, чтобы ваша поездка стала ярким и комфортным приключением. Хотите отдохнуть от городской суеты? Поезжайте с нами! Глухие леса, зеркальные озёра, древние крепости и уютные этнодеревни — всё это ждёт вас в наших турах. Не нужно брать отпуск — даже за 1 день можно зарядиться энергией северной природы. А двухдневные программы позволят погрузиться в культуру Карелии и увидеть её главные сокровища. Путешествуйте с теми, кто знает дорогу к лучшим впечатлениям!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
В
Вера
15 сен 2025
Все было замечательно! Хорошая компания, замечательный гид Елена! Благодаря ей открыли для себя Карелию, очень много нового узнали. И о Карелии, и о Санкт-Петербурге. Большое спасибо!
Все было замечательно! Хорошая компания, замечательный гид Елена! Благодаря ей открыли для себя Карелию, очень многоВсе было замечательно! Хорошая компания, замечательный гид Елена! Благодаря ей открыли для себя Карелию, очень много

