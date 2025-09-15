Поехали с нами в удивительный край шумных водопадов, мраморных скал, густых лесов и богатой истории.Вы осмотрите старинную кирху Яккимаа, внутри которой расположен музей деревянных скульптур «Город ангелов», погуляете по Сортавале

— городку с удивительной атмосферой и старинной архитектурой. Обязательно сделаете красивые снимки в горном парке «Рускеала» на фоне Мраморного каньона и Итальянского карьера, побываете на месте съёмок картины «А зори здесь тихие» и осмотрите богатую коллекцию минералов. Приятным дополнением к туру станут дегустации: иван-чая с вареньем, карельских бальзамов и настоек, рыбных деликатесов на форелевом хозяйстве. По желанию и за доплату вы сможете пройти на лодке по Ладожским шхерам, прокатиться на драккаре и погрузиться в эпоху викингов, посетить Валаам и прогуляться по Ладожскому озеру.

Описание тура

Организационные детали

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу данного тура, а именно: порядок и время посещения заявленных объектов. При этом количество заявленных объектов не меняется. При планировании поездки необходимо иметь запас времени не менее 3 часов по окончании тура, т. к. возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами!

Возьмите с собой паспорт и льготный документ при его наличии.

Рекомендуем также брать с собой в дорогу наличные деньги на дополнительные расходы. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.

Желательно брать с собой наиболее удобную и комфортную одежду. И, конечно обращайте внимание на погоду в регионах проведения экскурсионной программы.