Вы осмотрите старинную кирху Яккимаа, внутри которой расположен музей деревянных скульптур «Город ангелов», погуляете по Сортавале
Описание тура
Организационные детали
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу данного тура, а именно: порядок и время посещения заявленных объектов. При этом количество заявленных объектов не меняется. При планировании поездки необходимо иметь запас времени не менее 3 часов по окончании тура, т. к. возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами!
Возьмите с собой паспорт и льготный документ при его наличии.
Рекомендуем также брать с собой в дорогу наличные деньги на дополнительные расходы. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.
Желательно брать с собой наиболее удобную и комфортную одежду. И, конечно обращайте внимание на погоду в регионах проведения экскурсионной программы.
Питание. Включён завтрак в отеле, дегустация нескольких сортов иван-чая, карельских бальзамов и настоек, рыбы на форелевом хозяйстве. По желанию можно доплатить за комплексное питание: обед (первое, второе, салат, напиток и сладкая булочка), ужин (горячее, салат, напиток и сладкая булочка).
Транспорт. Автобус туристического класса 2024-2025 годов выпуска. Весь наш транспорт соответствует критериям комфорта перевозки пассажиров. Все сиденья смотрят вперёд, есть ремни безопасности, климат-контроль, телевизор и микрофон у гида. Особое внимание уделяется подбору водителей. Вместимость автобуса зависит от набора группы: от 18 до 55 человек.
Возраст участников. 3-99 лет.
Уровень сложности. Лёгкий. Автобусный тур с пешими экскурсиями.
Программа тура по дням
Крепость Карела-Кексгольм, дегустация иван-чая, водопады Ахвенкоски и парк «Рускеала»
В 8:00 мы отправимся от Казанского собора. Дополнительная посадка — у метро «Проспект Просвещения» в 8:40.
Сделаем техническую остановку в Приозерске, где можно перекусить и выпить кофе. В 11:00 посетим крепость Карела-Кексгольм, а в 12:40 остановимся у кирхи Яккимаа. Затем зайдём в музей «Город ангелов», где в руинах кирхи размещена коллекция деревянных скульптур.
Заглянем в первый в России музей иван-чая и попробуем напиток с карельскими вареньями. В 14:10 нас ждёт обед.
После отправимся к водопадам Ахвенкоски и пройдёмся по экотропе с подвесными мостами. К 17:00 прибудем в горный парк «Рускеала» и к Мраморному каньону, где до 19:45 у вас будет свободное время для дополнительных активностей: водная прогулка по Изумрудному озеру, экскурсия «Подземная Рускеала», полёт на троллее или ужин в кафе «Русколка».
В 18:45 — самостоятельная посадка на ретро-поезд «Рускеальский экспресс». Мы встретим вас на вокзале Сортавалы и отвезём в отель, в 20:45 поужинаем.
Экскурсия на выбор, прогулка по Сортавале, «Центр шунгита», дегустация на форелевом хозяйстве
Завтрак в 8:00, затем — свободное время для самостоятельной прогулки или экскурсии за доплату на выбор.
1. VIP-вояж по Ладожскому озеру (10:00-12:00) — прогуляемся на катере по шхерам с высадкой на острове.
2. Экскурсия в интерактивный парк «Бастионъ» (10:20-14:40) — 3,5 часа исторических активностей, включая водную прогулку на драккаре.
3. Посещение Валаама и Ладожских шхер (9:00-15:00) — водная экскурсия с высадкой на диком острове.
4. Поездка в питомник хаски (11:00-12:00)
В 15:20 — обед, после которого начнётся пешеходная экскурсия по Сортавале. Мы увидим старинные здания и памятники, услышим истории, связанные с поэмой «Калевала».
Далее посетим «Центр шунгита» и Музей минералов, где представлены уникальные экспозиции и изделия. Затем попробуем карельские бальзамы, настойки и соки.
К вечеру заедем в фирменный магазин форелевого хозяйства с дегустацией и возможностью покупки местных деликатесов.
Вернёмся в Санкт-Петербург около 23:00 к станции метро «Проспект Просвещения» и в 23:30 к Казанскому собору.
Что включено
- Проживание
- Завтрак
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Дегустации
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Питание вне программы: обед - 650 ₽, ужин - 800 ₽ (по желанию)
- Посещение парка «Рускеала» и Мраморного каньона (оплачивается при посадке в автобус): взрослые - 650 ₽, люди 60+ и студенты - 450 ₽, школьники - 400 ₽, дети до 7 лет - бесплатно
- Доплата за 1-местное размещение - от 4000 ₽
- Экскурсии за доплату по желанию
- Экотропа: взрослые - 500 ₽, пенсионеры, студенты, дети до 14 лет - 400 ₽
- Экскурсия «Подземная Рускеала» (7+) - взрослые - 2200 ₽, студенты - 1250 ₽, школьники - 900 ₽
- Полёт на троллее (7+) - 2500 ₽
- VIP-вояж по Ладожским шхерам: 2500 ₽
- Интерактивный парк живой истории «Бастионъ»: взрослые - 900 ₽
- На Валаам и к Ладожским шхерам на катере: 4500 ₽
- Питомник хаски: взрослые - 500 ₽
- Тир и мастер-классы в городе викингов: от 200 ₽
- Билеты на ретропоезд и скоростной поезд «Ласточка» (приобретаются самостоятельно по ценам РЖД)