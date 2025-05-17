Выходные в Пушкинских горах. 2 дня/1 ночь
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп.,10;м. Московска...
Завтра в 06:30
24 мая в 06:30
11 150 ₽ за человека
Земли псковские да места пушкинские: экспресс-тур
Увидеть Кром, Изборск и Печоры, посетить монастырь и 3 усадьбы, связанные с Ганнибалами-Пушкиными
Начало: Санкт-Петербург, ТЦ «Галерея», 7:00
20 июн в 07:00
17 190 ₽ за человека
Из Санкт-Петербурга в Пушкинские Горы. Автобусный экспресс-тур
Посетить 3 усадьбы, узнать, что вдохновляло великого поэта, и отведать натуральный мёд на пасеке
Начало: Санкт-Петербург, 6:30
24 мая в 08:00
31 мая в 08:00
11 150 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Пушкинские Горы»
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