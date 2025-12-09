Ретрит для двоих с проживанием в панорамном коттедже, практиками и баней
Остаться наедине, поговорить об отношениях с психологом, проработать доверие и чувственность
Это ретрит для тех, кто хочет поговорить о семье и отношениях с профессионалами, научиться лучше понимать друг другу, вернуть флирт и страсть, напитаться доверием и любовью.
Мы будем ждать вашу пару
в уютном панорамном коттедже на берегу озера посреди леса: тут вы сможете отдохнуть от социума и рутины, перезагрузиться и уединиться. В трансформации вас будут бережно направлять эксперты.
Специальным гостем станет семейный и кризисный психолог и сексолог Ольга Богомолова, которая проработает большинство волнующих вопросов.
Любящая пара Алексей и Дарья поможет партнёрам строить по-настоящему глубокую близость и раскрывать потенциал. Мастер телесных практик Юлия научит чувственному массажу.
Специалист даосских техник Антон поделится способами освобождения от мышечных зажимов, пробуждения спящих зон, повышения чувствительности тела.
А пармастерица Светлана проведёт особенный ритуал, благодаря которому вы получите новый расслабляющий опыт в непосредственном контакте друг с другом.
Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой удобную спортивную одежду, которая не стесняет движения, желательно несколько комплектов. Будут разные телесные практики, в том числе йога, могут потребоваться сменные футболки. В зале для практик коврики для йоги имеются, но если есть свой любимый, то лучше взять его. Возьмите простыню или подстилку — она потребуется на массажной практике, чтобы не испачкать маслом местные коврики. Для бани понадобятся: купальные принадлежности, тапочки (сланцы), мочалка (по желанию), дополнительное полотенце, простыня (одна на двоих). Можете взять также халат или накидку, чтобы было комфортно находиться в гостевой комнате между процедурами.
Программа тура по дням
1 день
Подготовка к ретриту, плавное погружение
Вечером — заселение в коттедж, знакомство и настройка друг на друга. Проведём мягкую, бережную телесную практику, погружающую в тантру жизни. Уже сегодня мы станем ближе и начнём наполнять наше пространство общей энергией любви и единения.
2 день
Практики, работа с психологом: сила сексуальной энергии в отношениях с собой и партнёром
Начнём день с утренней практики для хорошего состояния, отличного самочувствия и ясности ума.
Далее — работа с психологом, освобождение от негативных установок прошлого, подготовка к новому чувственному опыту в паре. Займёмся практиками, направленными на активацию самой мощной, трансформирующей сексуальной энергии. Устраним блоки, через дыхание и даосские техники активизируем ресурсные центры, соединим женское и мужское. Вы почувствуете огромный потенциал, который хранится в теле, и сможете направить его на расширение и развитие отношений.
Потом проведём общий круг, пообщаемся на актуальные темы, обменяемся опытом, разберём каждого участника. Вечером помедитируем.
3 день
Банный день, практики на расслабление и новое восприятие друг друга
После утренней практики отправимся в баню. Попаримся, проведём расслабляющие ритуалы, обменяемся опытом. Помедитируем и займёмся саундхилингом — терапией под звуки ханга, глюкофона, поющих чащ. Вечером можем все вместе посмотреть фильм.
4 день
Техники на доверие, расслабление, рефлексию
Утром позанимаемся практиками для хорошего самочувствия и ясности ума, техниками на доверие, поддержку в паре и отпускание контроля. Полежим на гвоздях, расслабимся, проведём общий круг с ответами на волнующие вопросы. Вечером будет свободное время только для вас двоих, можно будет покататься на лодке или лошадях. Вечером — медитация на отношения.
5 день
Плавное завершение, возвращение домой
Утром — практика для хорошего состояния, отличного самочувствия и ясности ума. Сделаем общий круг, обсудим актуальные вопросы, подведём итоги. Завершим ретрит и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
84 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Питание
Сопровождение экспертами
Все активности и практики по программе
Баня
Фото и видео
Что не входит в цену
Проезд к месту проведения ретрита и обратно в ваш город
Индивидуальный клип
Тур состоится при участии 6 и более человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Коттеджный посёлок «Русская красавица», 17:00
Завершение: Коттеджный посёлок «Русская красавица», 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 5 туристов
Предприниматель. Организовываю мероприятия, путешествия, нетворкинги, мастермайнды. Провожу практики на раскрытие мужского потенциала. Экстрим и спорт это часть меня. Роупджампинг, фрирайд, эндуро, фридайвинг, бег и многое другое. Постоянно обучаюсь. Ушёл из
высокооплачиваемого найма в развитие своего дела. Более 5 лет уделяю особое внимание духовному развитию. Преподаю мужскую хатха-йогу. Ставлю людей на гвозди. Практикую дыхательные и энергопрактики. Изучаю раскрытие своего потенциала, взращивание мужских качеств, уверенности, лидерства, искусство целеполагания и самодисциплины. Делюсь своим опытом и навыками с другими мужчинами