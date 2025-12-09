Это ретрит для тех, кто хочет поговорить о семье и отношениях с профессионалами, научиться лучше понимать друг другу, вернуть флирт и страсть, напитаться доверием и любовью.Мы будем ждать вашу пару

в уютном панорамном коттедже на берегу озера посреди леса: тут вы сможете отдохнуть от социума и рутины, перезагрузиться и уединиться. В трансформации вас будут бережно направлять эксперты. Специальным гостем станет семейный и кризисный психолог и сексолог Ольга Богомолова, которая проработает большинство волнующих вопросов. Любящая пара Алексей и Дарья поможет партнёрам строить по-настоящему глубокую близость и раскрывать потенциал. Мастер телесных практик Юлия научит чувственному массажу. Специалист даосских техник Антон поделится способами освобождения от мышечных зажимов, пробуждения спящих зон, повышения чувствительности тела. А пармастерица Светлана проведёт особенный ритуал, благодаря которому вы получите новый расслабляющий опыт в непосредственном контакте друг с другом.

Возьмите с собой удобную спортивную одежду, которая не стесняет движения, желательно несколько комплектов. Будут разные телесные практики, в том числе йога, могут потребоваться сменные футболки. В зале для практик коврики для йоги имеются, но если есть свой любимый, то лучше взять его. Возьмите простыню или подстилку — она потребуется на массажной практике, чтобы не испачкать маслом местные коврики. Для бани понадобятся: купальные принадлежности, тапочки (сланцы), мочалка (по желанию), дополнительное полотенце, простыня (одна на двоих). Можете взять также халат или накидку, чтобы было комфортно находиться в гостевой комнате между процедурами.