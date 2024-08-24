Молодёжные – туры в Санкт-Петербурге

Найдено 3 тура в категории «Молодёжные» в Санкт-Петербурге, цены от 28 840 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
На машине
6 отзывов
5 дней
Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
Увидеть основные достопримечательности, узнать о тайнах Романовых и прогуляться в Петергофе
Начало: Санкт-Петербург, холл отеля «Катарина Гранд Палас»...
28 840 за человека
Морская экспедиция на паруснике: из Санкт-Петербурга в Калининград
На яхте
7 дней
Морская экспедиция на паруснике: из Санкт-Петербурга в Калининград
Стать членом экипажа корабля, подняться на мачту, научиться вязать узлы и управлять парусами
Начало: Г. Санкт-Петербург или г. Кронштадт, точно место и...
8 мая в 08:00
136 000 за человека
Ладожский круг и остров Кижи: автотур в мини-группе с выездом из Санкт-Петербурга
На машине
На катере
На микроавтобусе
4 дня
Ладожский круг и остров Кижи: автотур в мини-группе с выездом из Санкт-Петербурга
Увидеть карельские водопады, посетить Кижский погост и ощутить атмосферу старинной деревни
Начало: Г. Санкт-Петербург, метро «Проспект Просвещения», ...
17 окт в 18:00
24 окт в 18:00
30 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Лариса
    24 августа 2024
    Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
    Все очень понравилось!!! У нас гид была Кулик Е. И. Очень интересно все рассказывала, терпеливо отвечала на все вопросы, помогала
    читать дальше

    по всем возникающим вопросам и проблемам, подсказывала куда еще можно сходить, что еще посмотреть. Обязательно приедем еще. Спасибо гиду и организатору!!!

  • Т
    Татьяна
    17 августа 2024
    Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
    Очень насыщенная и замечательная экскурсия, организаторы были всегда на связи, помогли с размещением
  • Е
    Елена
    16 августа 2024
    Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
    Покупала тур своей свекрови и ее подругам - они в полном восторге! Дают 100 из 10. Очень интересная и насыщенная
    читать дальше

    программа. Дополнительно можно ещё приобретать что-то интересное. Например, они взяли теплоходную прогулку ночью под разводными мостами. В общем, впечатлений ещё на много лет вперёд.

    Покупала тур своей свекрови и ее подругам - они в полном восторге! Дают 100 из 10Покупала тур своей свекрови и ее подругам - они в полном восторге! Дают 100 из 10Покупала тур своей свекрови и ее подругам - они в полном восторге! Дают 100 из 10

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Молодёжные»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
  2. Морская экспедиция на паруснике: из Санкт-Петербурга в Калининград
  3. Ладожский круг и остров Кижи: автотур в мини-группе с выездом из Санкт-Петербурга
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Рускеала
  2. Петергоф
  3. Музей Фаберже
  4. Исаакиевский собор
  5. Эрмитаж
  6. Царское село
  7. Петропавловская крепость
  8. Набережная
  9. Петропавловский собор
  10. Ладожское озеро
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в октябре 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Молодёжные" можно забронировать 3 тура от 28 840 до 136 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте тур в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Молодёжные», 6 ⭐ отзывов, цены от 28840₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
ХорошоТам