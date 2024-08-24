5 дней
Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
Увидеть основные достопримечательности, узнать о тайнах Романовых и прогуляться в Петергофе
Начало: Санкт-Петербург, холл отеля «Катарина Гранд Палас»...
28 840₽ за человека
7 дней
Морская экспедиция на паруснике: из Санкт-Петербурга в Калининград
Стать членом экипажа корабля, подняться на мачту, научиться вязать узлы и управлять парусами
Начало: Г. Санкт-Петербург или г. Кронштадт, точно место и...
8 мая в 08:00
136 000₽ за человека
4 дня
Ладожский круг и остров Кижи: автотур в мини-группе с выездом из Санкт-Петербурга
Увидеть карельские водопады, посетить Кижский погост и ощутить атмосферу старинной деревни
Начало: Г. Санкт-Петербург, метро «Проспект Просвещения», ...
17 окт в 18:00
24 окт в 18:00
30 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛариса24 августа 2024Все очень понравилось!!! У нас гид была Кулик Е. И. Очень интересно все рассказывала, терпеливо отвечала на все вопросы, помогала
- ТТатьяна17 августа 2024Очень насыщенная и замечательная экскурсия, организаторы были всегда на связи, помогли с размещением
- ЕЕлена16 августа 2024Покупала тур своей свекрови и ее подругам - они в полном восторге! Дают 100 из 10. Очень интересная и насыщенная
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Молодёжные»
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