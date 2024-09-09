Приглашаем вас в город, который стал воплощением мечты российского монарха: именно здесь Россия вышла к морю и укрепилась на берегах
Программа тура по дням
Автобусная экскурсия "Петровский Петербург", экскурсия "Мечта Петра Великого", интерактивная экскурсия
Прибытие в Санкт-Петербург.
Самостоятельный заезд в гостиницу. Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.
10:20 Отъезд от гостиницы «Россия» (в том числе для гостей из отеля «Элкус»).
11:00 Встреча с гидом на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке), табличка по названию тура.
11:15 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Невский берег», «Порт Комфорт», «Новотель», «Эмеральд»).
Автобусная экскурсия «Петровский Петербург» с VR очками.
Начнём наше знакомство с городом с истории его основания и первых лет жизни. Проследим становление столицы Российской империи и увидим плоды замыслов Петра I, посетим места, где ещё живёт «петровский век».
Благодаря очкам виртуальной реальности посмотрим за пределы привычного мира и увидим то, что скрыто от взгляда обывателя.
Вы увидите Петропавловскую крепость, созданную в ходе Северной войны, и первую судоверфь России на Балтике – Адмиралтейство, первую в городе постройку – Домик Петра I – и первый сад – Летний, узнаете об истории роскошного Меншиковского дворца, где когда-то проходили знаменитые петровские ассамблеи, и здании первого музея России – Кунсткамеры.
Традиционную экскурсию дополнят образы утраченных памятников архитектуры и панорамы музеев. Достаточно лишь в нужный момент надеть специальные VR очки и погрузиться в иной мир.
14:00 Обедв кафе или ресторане города за доп. плату.
15:00 Экскурсия «Мечта Петра Великого» в Петропавловской крепости с посещением собора Святых Петра и Павла.
Мы пройдем по первой улице Петербурга, познакомимся со сподвижниками царя и его врагами, узнаем, какие петровские традиции сохранились и прочно вошли в нашу жизнь. Новые порядки жизни, создание «идеального города» – все эти стремления царя нашли отражение в «Петербурге в миниатюре» – Петропавловской крепости.
Во время прогулки по ней вы увидите Петербург – город, ставший символом и воплощением всех реформ императора.
18:15 Интерактивная экскурсия «Как это делается» в Музее-макете «Петровская Акватория».
Здесь воссозданы значимые достопримечательности столицы Российской империи XVIII столетия и её пригородов, и это отличная возможность увидеть Петербург петровского времени и узнать, какие мастера создавали этот город и его макет.
19:30-20:30 Трансфер по базовым гостиницам.
Загородная экскурсия в Стрельну. Большой Петергофский дворец
Завтрак.
- 09:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Невский берег», «Порт Комфорт», «Новотель», «Эмеральд»).
- 09:30 Отъезд от гостиницы «Россия» (в том числе для гостей из отеля «Элкус»).
Автобусная загородная экскурсия в Стрельну.
Вы увидите одно из древних поселений на берегу Финского залива, где для Петра I был возведён небольшой Путевой дворец.
11:00 Экскурсия по Константиновскому дворцу (Дворцу конгрессов) «Век нынешний и век минувший», где вы увидите парадные залы и официальные апартаменты Президента РФ, залы для встреч и переговоров в неформальной обстановке, узнаете о трагических временах упадка и возрождении Стрельны.
Внимание: при проведении представительских мероприятий «Дворец конгрессов» закрывается для посетителей, в этом случае замена на экскурсию в Меншиковский дворец в Санкт-Петербурге.
13:00 за доп. плату: Петровский Обед в ресторане Петергофа «Красный кабачок» во время которого вы попробуете блюда петровской эпохи в современном прочтении шеф-повара ресторана.
14:30 Экскурсия в Большой Петергофский дворец.
Петергоф – жемчужина южного побережья Финского залива, своеобразный триумфальный памятник в честь победы России за выход к Балтийскому морю. На его берегу свои широкие крылья «раскинул» величественный и изысканный Большой Петергофский дворец. В его интерьерах вы увидите многочисленные произведения искусства и узнаете о жизни российских правителей.
18:30 Трансфер по базовым гостиницам.
Автобусная экскурсия «Новый Петербург». Экскурсия в Ораниенбаум с посещением Большого Меншиковского дворца
Завтрак.
Освобождение номеров. Выезд с вещами (также можно оставить вещи в багажной комнате своей гостиницы и вернуться за ними самостоятельно).
- 09:00 Отъезд от гостиницы «Россия» (в том числе для гостей из отеля «Элкус»).
- 09:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Невский берег», «Порт Комфорт», «Новотель», «Эмеральд»).
9:30 Автобусная экскурсия «Новый Петербург».
Петербург –это огромный мегаполис, который должен работать как часы. В этом ему помогают достижения инженерной мысли.
Мы проедем по Западному скоростному диаметру – одной из самых современных городских магистралей, увидим рядом с ней символ современного Петербурга: башню Газпрома (Лахта-центр), парк 300-летия Петербурга, стадион «Газпром Арена», пассажирский морской порт и намывные территории Васильевского острова – Морской фасад Петербурга.
А затем совершим путешествие по Комплексу защитных сооружений, бережно хранящему город от наводнений. Дамба приведёт нас в Кронштадт – уникальный морской, военный малый город, входящий в состав Санкт-Петербурга.
Обзорная экскурсия по Кронштадту.
Вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю. Вы увидите парк ниже уровня моря, чугунную мостовую, знаменитый футшток, по которому отмеряют уровень наводнений, и посетите удивительный Морской собор, хранящий память о всех моряках российского флота.
12:00 Посещение музея-макета Фортов Кронштадта, где благодаря современным технологиям вас ждёт полное погружение в 300-летнюю историю этих сооружений. Перед вами оживут уникальные макеты, воссозданные с филигранной точностью.
13:30 Обедв кафе или ресторане города за доп. плату.
Продолжим наше путешествие по Комплексу защитных сооружений: тоннель, проходящий под Балтийским морем на глубине 24 м., приведёт нас на южный берег Финского залива, где располагалась парадная резиденция «первого» вельможи петровского времени.
16:00 Экскурсия в Ораниенбаум с посещением Большого Меншиковского дворца.
Ораниенбаум – уникальный дворцово-парковый ансамбль XVIII – нач. XX вв., сохранившийся в годы Великой Отечественной войны. Вы посетите парадную резиденцию его первого владельца – светлейшего князя А. Д. Меншикова – и увидите уникальные возрождённые интерьеры XVIII – XIX веков.
19:30-20:00 Трансфер на Московский вокзал.
Проживание
Стоимость тура зависит от размещения и питания, цена указана за 1 человека в рублях:
Экскурсионный пакет без проживания, без завтраков и без обедов (таких туристов гид будет ждать в холле гостиницы «Октябрьская»): 11 050 руб.
Экскурсионный пакет без проживания, без завтраков, но с обедами (таких туристов гид будет ждать в холле гостиницы «Октябрьская»): 13 600 руб.
Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):
Россия 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Чернышевского д. 11. Ближайшая станции метро - «Парк Победы». Гостиница расположена в респектабельном Московском районе, за 20 минут можно добраться до аэропорта Пулково, ж/д вокзалов и исторического центра города. Из окон открывается красивый вид на площадь Чернышевского и Московский парк Победы. Рядом с нами: Исторический парк «Россия – Моя История», Выставочный Центр EXPOFORUM, Музей «Гранд Макет Россия». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-14:00 +100% тарифа.
|Стоимость тура
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Бизнес
|Комфорт
|завтрак
|13950
|16850
|14450
|14050
|16750
|15050
|14550
|19050
|завтрак+обед
|16500
|19400
|17000
|16600
|19300
|17600
|17100
|21600
Октябрьская 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр., 10. Самая популярная гостиница расположена напротив Московского вокзала в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта. Ближайшие станции метро - «Площадь Восстания / Маяковская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-08:00 +100% тарифа, 08:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака).
Внимание: Цены на гостиницу Октябрьская 4* ориентировочные, перед покупкой уточнять реальные цены.
|Стоимость тура
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный МТК (18м)
|Комфорт МК
|завтрак
|16550
|20450
|16850
|16350
|21170
|завтрак+обед
|19100
|23000
|19400
|18900
|23720
Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:
Достоевский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Владимирский пр., 19. Отель расположен в центре напротив Владимирской площади и рядом со станцией метро «Достоевская / Владимирская», фасад здания отеля обращен к Собору Владимирской иконы Божьей Матери (Владимирский собор). Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-11:00 + 100% тарифа, 11:00-15:00 + 50% тарифа (без завтрака).
|Стоимость тура
|Двухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Супериор
|завтрак
|15450
|18550
|16050
|16750
|19850
|завтрак+обед
|18000
|21100
|18600
|19300
|22400
Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» 4* / Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр. 29. Отель расположен в исторической части Санкт-Петербурга рядом со станцией метро «Площадь Восстания», Невский проспект и БКЗ «Октябрьский», в 4 мин. ходьбы от Московского вокзала и ТРЦ «Галерея», в 3 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:14:00 +100% тарифа.
|Стоимость тура
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандарт (быв. Смарт)
|завтрак
|17550
|17850
|17250
|22850
|завтрак+обед
|20100
|20400
|19800
|25400
Невский берег (122) 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский проспект, 122. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Отель расположился в уютном здании старинной постройки, вблизи от крупнейшей транспортной развязки города – Московского ж/д вокзала. Неподалеку функционирует Эрмитаж, Аничкин мост, торговые центры и множество развлекательных заведений. В 4 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд До 06:00 – 100%, Ранний Заезд с 06:00 – 50%, в ранний заезд включен завтрак.
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стоимость тура
|Стандартный
|Комфорт
|завтрак
|17550
|22850
|19250
|18150
|26050
|завтрак+обед
|20100
|25400
|21800
|20700
|28600
Невский берег (93) 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский проспект, 93. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть кондиционер, холодильник, телевизор, фен, утюг, чай/кофе в номерах, микроволновая печь, кухонная плита, сейф, отопление. в 5 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд. с 07:00 + 50% Ранний Заезд до 07:00 + 100%.
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Стоимость тура
|Стандартный
|завтрак
|17550
|22850
|завтрак+обед
|20100
|25400
Cronwell Inn Стремянная 4* / Кронвелл Инн Стремянная 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Стремянная ул., 18. Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро Маяковская, в 5 минутах пешком - от Московского вокзала, в 15 минутах езды от Дворцовой площади и Александро-Невской Лавры, в 7 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-06:00 +100% тарифа, 06:00-12:00 +50% тарифа (без завтрака).
|Стоимость тура
|Двухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Комфорт
|завтрак
|17400
|23700
|18150
|17500
|25200
|завтрак+обед
|19950
|26250
|20700
|20050
|27750
Гранд Отель Эмеральд 5*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Суворовский проспект 18. Отель расположен всего в 10 минутах ходьбы от станции метро «Площадь Восстания» и Невского проспекта, а также недалеко от Смольного собора и Таврического сада, в 10 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*: Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 06:00-12:00+100% тарифа, 12:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака).
|Стоимость тура
|Двухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-11)
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-11) Взрослый
|Одноместный
|Стандартный
|Полулюкс
|завтрак
|22250
|21350
|20850
|30250
|31050
|27150
|26650
|47750
|завтрак+обед
|24800
|23900
|23400
|32800
|33600
|29700
|29200
|50300
Скидка детям до 16 лет: 1150 руб.
Варианты проживания
Достоевский 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.
От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.
Россия 3
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Стандарт - номера 13 кв, удобства в номере
Комфорт - номера 20-25 кв, удобства в номере
Октябрьская 4
Гостиница «Октябрьская» находится в Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.
Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживния. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.
Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.
Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.
Порт Комфорт Лиговский 29 4
Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.
Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.
Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.
Cronwell Inn Стремянная 4
Cronwell Inn Стремянная – отель Галереи Cronwell Hotels & Resorts, открывшийся в Санкт-Петербурге в феврале 2010 года. Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро Маяковская, в 5 минутах пешком - от Московского вокзала и 30 минутах езды на автомобиле – от аэропорта Пулково. Цветовое решение интерьеров отеля подчеркивает классический стиль, колорит и атмосферу исторического Петербурга
Кравт Невский СПА 4
Семейный SPA-отель категории 4*, расположенный в центральном районе Санкт-Петербурга, по соседству с главной магистралью города, в исторически сложившейся бутиковой зоне Невского проспекта, а также пешей доступности от основных достопримечательностей.
Гранд Отель Эмеральд 5
В распоряжении гостей отеля собственный Wellness centre Emerald, в который входят SPA-комплекс, фитнес-центр и студия красоты.
Ресторанный комплекс отеля предлагает гостям ресторан современной японской кухни «Room DND», европейские блюда в Атриум-кафе, ароматный кофе и широкая коктейльная карта в лобби-баре «Суворовский».
Невский берег 122
Трехзвездочный отель «Невский берег 122» находится в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.
Светлые номера укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.
На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.
Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.
Невский Берег 93
В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.
К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.
В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.
Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по-домашнему теплым.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание для тех, кто купил турпакет с обедами (2 завтрака и 3 обеда)
- Радиооборудование (наушники)
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение аккредитованного гида
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Проживание, при выборе тарифа без проживания
- Завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки оплачивается непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Индивидуальный трансфер
- Другие расходы, не входящие в программу тура (сувениры, экскурсии, объекты не включенные в программу тура, дополнительные услуги в отеле)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Могут ли быть изменены экскурсии?
На праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы
Какую важную информацию нужно знать о туре?
Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.
Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.
Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)
Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.
Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.
Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.
Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.
Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.
Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.
В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).
В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.
Питание:
В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.
В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.
Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».
Транспорт:
При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.
Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.
Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.
Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.
Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;
Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.
Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).
Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.
В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.
Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.
Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.
Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».
Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.
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