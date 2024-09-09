Петербург. Пётр. От первого камня до небоскреба. Новогодний тур на 3 дня

Тематический тур, посвящённый Петру I и его любимому городу – Санкт-Петербургу.

Приглашаем вас в город, который стал воплощением мечты российского монарха: именно здесь Россия вышла к морю и укрепилась на берегах
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Балтики. Узнаем о том, как создавался Петербург, увидим его «сердце» – Петропавловскую крепость.

Посетим форпост, укрепивший за нами эти территории, – морской город-крепость Кронштадт – и узнаем, как в наши дни сохраняются традиции петровских времён.

Символом побед Петра стали парадные резиденции, возведённые по замыслу царя на берегу Балтийского моря: Ораниенбаум и Петергоф, которые предстанут перед вами во всём своём блеске.

«Основной посыл всего маршрута – показать не петровский Петербург начала XVIII века, а поговорить о том, как ценности, заложенные Петром I, существуют в нынешнем времени. Рассказать, по каким принципам город живет сейчас, что осталось от Петра, и что поменялось».

4.67
3 отзыва
Петербург. Пётр. От первого камня до небоскреба. Новогодний тур на 3 дня
Петербург. Пётр. От первого камня до небоскреба. Новогодний тур на 3 дня
Петербург. Пётр. От первого камня до небоскреба. Новогодний тур на 3 дня
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Автобусная экскурсия "Петровский Петербург", экскурсия "Мечта Петра Великого", интерактивная экскурсия

Прибытие в Санкт-Петербург.

Самостоятельный заезд в гостиницу. Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.

10:20 Отъезд от гостиницы «Россия» (в том числе для гостей из отеля «Элкус»).

11:00 Встреча с гидом на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке), табличка по названию тура.

11:15 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Невский берег», «Порт Комфорт», «Новотель», «Эмеральд»).

Автобусная экскурсия «Петровский Петербург» с VR очками.

Начнём наше знакомство с городом с истории его основания и первых лет жизни. Проследим становление столицы Российской империи и увидим плоды замыслов Петра I, посетим места, где ещё живёт «петровский век».

Благодаря очкам виртуальной реальности посмотрим за пределы привычного мира и увидим то, что скрыто от взгляда обывателя.

Вы увидите Петропавловскую крепость, созданную в ходе Северной войны, и первую судоверфь России на Балтике – Адмиралтейство, первую в городе постройку – Домик Петра I – и первый сад – Летний, узнаете об истории роскошного Меншиковского дворца, где когда-то проходили знаменитые петровские ассамблеи, и здании первого музея России – Кунсткамеры.

Традиционную экскурсию дополнят образы утраченных памятников архитектуры и панорамы музеев. Достаточно лишь в нужный момент надеть специальные VR очки и погрузиться в иной мир.

14:00 Обедв кафе или ресторане города за доп. плату.

15:00 Экскурсия «Мечта Петра Великого» в Петропавловской крепости с посещением собора Святых Петра и Павла.

Мы пройдем по первой улице Петербурга, познакомимся со сподвижниками царя и его врагами, узнаем, какие петровские традиции сохранились и прочно вошли в нашу жизнь. Новые порядки жизни, создание «идеального города» – все эти стремления царя нашли отражение в «Петербурге в миниатюре» – Петропавловской крепости.

Во время прогулки по ней вы увидите Петербург – город, ставший символом и воплощением всех реформ императора.

18:15 Интерактивная экскурсия «Как это делается» в Музее-макете «Петровская Акватория».

Здесь воссозданы значимые достопримечательности столицы Российской империи XVIII столетия и её пригородов, и это отличная возможность увидеть Петербург петровского времени и узнать, какие мастера создавали этот город и его макет.

19:30-20:30 Трансфер по базовым гостиницам.

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2 день

Загородная экскурсия в Стрельну. Большой Петергофский дворец

Завтрак.

  • 09:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Невский берег», «Порт Комфорт», «Новотель», «Эмеральд»).
  • 09:30 Отъезд от гостиницы «Россия» (в том числе для гостей из отеля «Элкус»).

Автобусная загородная экскурсия в Стрельну.

Вы увидите одно из древних поселений на берегу Финского залива, где для Петра I был возведён небольшой Путевой дворец.

11:00 Экскурсия по Константиновскому дворцу (Дворцу конгрессов) «Век нынешний и век минувший», где вы увидите парадные залы и официальные апартаменты Президента РФ, залы для встреч и переговоров в неформальной обстановке, узнаете о трагических временах упадка и возрождении Стрельны.

Внимание: при проведении представительских мероприятий «Дворец конгрессов» закрывается для посетителей, в этом случае замена на экскурсию в Меншиковский дворец в Санкт-Петербурге.

13:00 за доп. плату: Петровский Обед в ресторане Петергофа «Красный кабачок» во время которого вы попробуете блюда петровской эпохи в современном прочтении шеф-повара ресторана.

14:30 Экскурсия в Большой Петергофский дворец.

Петергоф – жемчужина южного побережья Финского залива, своеобразный триумфальный памятник в честь победы России за выход к Балтийскому морю. На его берегу свои широкие крылья «раскинул» величественный и изысканный Большой Петергофский дворец. В его интерьерах вы увидите многочисленные произведения искусства и узнаете о жизни российских правителей.

18:30 Трансфер по базовым гостиницам.

Загородная экскурсия в Стрельну. Большой Петергофский дворецЗагородная экскурсия в Стрельну. Большой Петергофский дворецЗагородная экскурсия в Стрельну. Большой Петергофский дворецЗагородная экскурсия в Стрельну. Большой Петергофский дворецЗагородная экскурсия в Стрельну. Большой Петергофский дворецЗагородная экскурсия в Стрельну. Большой Петергофский дворец
3 день

Автобусная экскурсия «Новый Петербург». Экскурсия в Ораниенбаум с посещением Большого Меншиковского дворца

Завтрак.

Освобождение номеров. Выезд с вещами (также можно оставить вещи в багажной комнате своей гостиницы и вернуться за ними самостоятельно).

  • 09:00 Отъезд от гостиницы «Россия» (в том числе для гостей из отеля «Элкус»).
  • 09:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Невский берег», «Порт Комфорт», «Новотель», «Эмеральд»).

9:30 Автобусная экскурсия «Новый Петербург».

Петербург –это огромный мегаполис, который должен работать как часы. В этом ему помогают достижения инженерной мысли.

Мы проедем по Западному скоростному диаметру – одной из самых современных городских магистралей, увидим рядом с ней символ современного Петербурга: башню Газпрома (Лахта-центр), парк 300-летия Петербурга, стадион «Газпром Арена», пассажирский морской порт и намывные территории Васильевского острова – Морской фасад Петербурга.

А затем совершим путешествие по Комплексу защитных сооружений, бережно хранящему город от наводнений. Дамба приведёт нас в Кронштадт – уникальный морской, военный малый город, входящий в состав Санкт-Петербурга.

Обзорная экскурсия по Кронштадту.

Вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю. Вы увидите парк ниже уровня моря, чугунную мостовую, знаменитый футшток, по которому отмеряют уровень наводнений, и посетите удивительный Морской собор, хранящий память о всех моряках российского флота.

12:00 Посещение музея-макета Фортов Кронштадта, где благодаря современным технологиям вас ждёт полное погружение в 300-летнюю историю этих сооружений. Перед вами оживут уникальные макеты, воссозданные с филигранной точностью.

13:30 Обедв кафе или ресторане города за доп. плату.

Продолжим наше путешествие по Комплексу защитных сооружений: тоннель, проходящий под Балтийским морем на глубине 24 м., приведёт нас на южный берег Финского залива, где располагалась парадная резиденция «первого» вельможи петровского времени.

16:00 Экскурсия в Ораниенбаум с посещением Большого Меншиковского дворца.

Ораниенбаум – уникальный дворцово-парковый ансамбль XVIII – нач. XX вв., сохранившийся в годы Великой Отечественной войны. Вы посетите парадную резиденцию его первого владельца – светлейшего князя А. Д. Меншикова – и увидите уникальные возрождённые интерьеры XVIII – XIX веков.

19:30-20:00 Трансфер на Московский вокзал.

Автобусная экскурсия «Новый Петербург». Экскурсия в Ораниенбаум с посещением Большого Меншиковского дворцаАвтобусная экскурсия «Новый Петербург». Экскурсия в Ораниенбаум с посещением Большого Меншиковского дворцаАвтобусная экскурсия «Новый Петербург». Экскурсия в Ораниенбаум с посещением Большого Меншиковского дворцаАвтобусная экскурсия «Новый Петербург». Экскурсия в Ораниенбаум с посещением Большого Меншиковского дворцаАвтобусная экскурсия «Новый Петербург». Экскурсия в Ораниенбаум с посещением Большого Меншиковского дворца

Проживание

Стоимость тура зависит от размещения и питания, цена указана за 1 человека в рублях:

Экскурсионный пакет без проживания, без завтраков и без обедов (таких туристов гид будет ждать в холле гостиницы «Октябрьская»): 11 050 руб.

Экскурсионный пакет без проживания, без завтраков, но с обедами (таких туристов гид будет ждать в холле гостиницы «Октябрьская»): 13 600 руб.

Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):

Россия 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Чернышевского д. 11. Ближайшая станции метро - «Парк Победы». Гостиница расположена в респектабельном Московском районе, за 20 минут можно добраться до аэропорта Пулково, ж/д вокзалов и исторического центра города. Из окон открывается красивый вид на площадь Чернышевского и Московский парк Победы. Рядом с нами: Исторический парк «Россия – Моя История», Выставочный Центр EXPOFORUM, Музей «Гранд Макет Россия». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-14:00 +100% тарифа.

Стоимость тураДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйБизнесКомфорт
завтрак1395016850144501405016750150501455019050
завтрак+обед1650019400170001660019300176001710021600

Октябрьская 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр., 10. Самая популярная гостиница расположена напротив Московского вокзала в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта. Ближайшие станции метро - «Площадь Восстания / Маяковская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-08:00 +100% тарифа, 08:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака).

Внимание: Цены на гостиницу Октябрьская 4* ориентировочные, перед покупкой уточнять реальные цены.

Стоимость тураДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
Стандартный МТК (18м)Комфорт МК
завтрак1655020450168501635021170
завтрак+обед1910023000194001890023720

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:

Достоевский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Владимирский пр., 19. Отель расположен в центре напротив Владимирской площади и рядом со станцией метро «Достоевская / Владимирская», фасад здания отеля обращен к Собору Владимирской иконы Божьей Матери (Владимирский собор). Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-11:00 + 100% тарифа, 11:00-15:00 + 50% тарифа (без завтрака).

Стоимость тураДвухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватьюОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйСупериор
завтрак1545018550160501675019850
завтрак+обед1800021100186001930022400

Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» 4* / Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр. 29. Отель расположен в исторической части Санкт-Петербурга рядом со станцией метро «Площадь Восстания», Невский проспект и БКЗ «Октябрьский», в 4 мин. ходьбы от Московского вокзала и ТРЦ «Галерея», в 3 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:14:00 +100% тарифа.

Стоимость тураДвухместный с двуспальной кроватьюДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
Стандарт (быв. Смарт)
завтрак17550178501725022850
завтрак+обед20100204001980025400

Невский берег (122) 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский проспект, 122. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Отель расположился в уютном здании старинной постройки, вблизи от крупнейшей транспортной развязки города – Московского ж/д вокзала. Неподалеку функционирует Эрмитаж, Аничкин мост, торговые центры и множество развлекательных заведений. В 4 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд До 06:00 – 100%, Ранний Заезд с 06:00 – 50%, в ранний заезд включен завтрак.

Двухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
Стоимость тура СтандартныйКомфорт
завтрак1755022850192501815026050
завтрак+обед2010025400218002070028600

Невский берег (93) 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский проспект, 93. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть кондиционер, холодильник, телевизор, фен, утюг, чай/кофе в номерах, микроволновая печь, кухонная плита, сейф, отопление. в 5 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд. с 07:00 + 50% Ранний Заезд до 07:00 + 100%.

Двухместный с раздельными кроватямиОдноместный
Стоимость тура Стандартный
завтрак1755022850
завтрак+обед2010025400

Cronwell Inn Стремянная 4* / Кронвелл Инн Стремянная 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Стремянная ул., 18. Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро Маяковская, в 5 минутах пешком - от Московского вокзала, в 15 минутах езды от Дворцовой площади и Александро-Невской Лавры, в 7 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-06:00 +100% тарифа, 06:00-12:00 +50% тарифа (без завтрака).

Стоимость тураДвухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватьюОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйКомфорт
завтрак1740023700181501750025200
завтрак+обед1995026250207002005027750

Гранд Отель Эмеральд 5*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Суворовский проспект 18. Отель расположен всего в 10 минутах ходьбы от станции метро «Площадь Восстания» и Невского проспекта, а также недалеко от Смольного собора и Таврического сада, в 10 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*: Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 06:00-12:00+100% тарифа, 12:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака).

Стоимость тураДвухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-11)ОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватью ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-11) ВзрослыйОдноместный
СтандартныйПолулюкс
завтрак2225021350208503025031050271502665047750
завтрак+обед2480023900234003280033600297002920050300

Скидка детям до 16 лет: 1150 руб.

Варианты проживания

Достоевский 4

2 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.

В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.

От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.

Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4

Россия 3

2 ночи

Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.

Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.

Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.

Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.

Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.

Стандарт - номера 13 кв, удобства в номере
Комфорт - номера 20-25 кв, удобства в номере

Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3

Октябрьская 4

2 ночи

Гостиница «Октябрьская» находится в Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.
Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживния. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.

Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.

Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.

Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4

Порт Комфорт Лиговский 29 4

2 ночи

Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.

Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.

Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.

Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4

Cronwell Inn Стремянная 4

2 ночи

Cronwell Inn Стремянная – отель Галереи Cronwell Hotels & Resorts, открывшийся в Санкт-Петербурге в феврале 2010 года. Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро Маяковская, в 5 минутах пешком - от Московского вокзала и 30 минутах езды на автомобиле – от аэропорта Пулково. Цветовое решение интерьеров отеля подчеркивает классический стиль, колорит и атмосферу исторического Петербурга

Cronwell Inn Стремянная 4Cronwell Inn Стремянная 4Cronwell Inn Стремянная 4Cronwell Inn Стремянная 4Cronwell Inn Стремянная 4

Кравт Невский СПА 4

2 ночи

Семейный SPA-отель категории 4*, расположенный в центральном районе Санкт-Петербурга, по соседству с главной магистралью города, в исторически сложившейся бутиковой зоне Невского проспекта, а также пешей доступности от основных достопримечательностей.

Кравт Невский СПА 4Кравт Невский СПА 4Кравт Невский СПА 4Кравт Невский СПА 4Кравт Невский СПА 4

Гранд Отель Эмеральд 5

2 ночи

В распоряжении гостей отеля собственный Wellness centre Emerald, в который входят SPA-комплекс, фитнес-центр и студия красоты.

Ресторанный комплекс отеля предлагает гостям ресторан современной японской кухни «Room DND», европейские блюда в Атриум-кафе, ароматный кофе и широкая коктейльная карта в лобби-баре «Суворовский».

Гранд Отель Эмеральд 5Гранд Отель Эмеральд 5Гранд Отель Эмеральд 5Гранд Отель Эмеральд 5Гранд Отель Эмеральд 5

Невский берег 122

2 ночи

Трехзвездочный отель «Невский берег 122» находится в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.

Светлые номера укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.

На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.

Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.

Невский берег 122Невский берег 122Невский берег 122Невский берег 122Невский берег 122Невский берег 122

Невский Берег 93

2 ночи

В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.

К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.

В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.

Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по-домашнему теплым.

Невский Берег 93Невский Берег 93Невский Берег 93Невский Берег 93

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание для тех, кто купил турпакет с обедами (2 завтрака и 3 обеда)
  • Радиооборудование (наушники)
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение аккредитованного гида
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Проживание, при выборе тарифа без проживания
  • Завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки оплачивается непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Индивидуальный трансфер
  • Другие расходы, не входящие в программу тура (сувениры, экскурсии, объекты не включенные в программу тура, дополнительные услуги в отеле)
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Могут ли быть изменены экскурсии?

На праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.

Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы

Какую важную информацию нужно знать о туре?

Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.

Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.

Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)

Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.

Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.

Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.

Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.

Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.

Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.

В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).

В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.

Питание:

В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.

В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.

Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».

Транспорт:

При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.

Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.

Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.

Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.

Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;

Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.

Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).

Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.

В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.

Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.

Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.

Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».

Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
2
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Л
9 сен 2024
Мы посетили тур в сентябре 2024 года "Классический Петербург". Остались очень довольны организацией тура. Нас сопровождал гид Пристенская Галина Николаевна, которая очень интересно рассказывала об истории Петербурга. Автобусы всегда были комфортабельные, все экскурсии четко по времени без опозданий. Благодарим организаторов тура за отлично проведенное время в Петербурге!!!
Мы посетили тур в сентябре 2024 года &quot;Классический Петербург&quot;. Остались очень довольны организацией тура. Нас сопровождалМы посетили тур в сентябре 2024 года &quot;Классический Петербург&quot;. Остались очень довольны организацией тура. Нас сопровождал
Ф
8 сен 2024
Очень мало времени уделяется экскурсии по городу
Очень поздно начинаются экскурсии
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Флора!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Е
7 сен 2024
Спасибо за организацию тура!
Спасибо за организацию тура!Спасибо за организацию тура!Спасибо за организацию тура!

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