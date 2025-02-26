Из Санкт-Петербурга в Карелию: «Рускеала», водопады, добыча минералов и прогулка на сапах
Прокатиться на ретропоезде, пройтись по скрытым тропам, посидеть у костра и погреться в баньке
Начало: Финляндский вокзал, Санкт-Петербург, 5:40
20 июл в 05:40
53 900 ₽ за человека
Мультиактив на Карельском перешейке: байдарки, фэтбайки, баня
Начало: Г. Санкт-Петербург
«Уютный лесной коттедж на 12 человек и банька на дровах – к вашим услугам»
1 мая в 10:00
8 мая в 10:00
34 800 ₽ за человека
Мужской ретрит: перезагрузка в кругу единомышленников с практиками, тренировками и баней
Позаниматься хатха-йогой, поучаствовать в мужских кругах и встать на гвозди
Начало: Отель в Ленинградской области, точное место и врем...
«В программу включены практики, силовые и игровые тренировки, банные процедуры, вкусная и полезная кухня и комфортное проживание в окружении первозданной природы»
22 мая в 13:00
15 июн в 13:00
58 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
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- ААнастасия12 января 2025Огромная благодарность за отличный подбор тура, отзывчивое отношение и высокое качество работы. Особенно хочется отметить Ксению Гришину как чуткого и внимательного сотрудника, умеющего ответить на все вопросы и предложить лучшие варианты. Следующий тур только с вами!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «SPA»
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