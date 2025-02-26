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оперативно отвечали. Работа гидов - 5 звезд! Очень все понравилось: отношение, профессионализм и комфорт) В особенности хочу выделить Илью, Ольгу и Сергея - замечательные гиды. Поездка и сама Териберка оставила множество положительных эмоций: прекрасное, живописное место (несмотря на равнины тундры)), активный северный отдых и дикая встреча Нового Года - лучший подарок для себя в наступающий год с сохранением отличных воспоминаний) С удовольствием бы посетила Териберку снова, как и Мурманск - т. к все таки еще остались места, до которых не удалось добраться и морские деликатесы, которые не удалось попробовать за один раз) 🐋