Шедевры Северной столицы. Зимне-весенний тур на 3 дня

Шедевры Северной столицы
Название этого тура не случайно: в Петербурге творили лучшие русские и многие блестящие европейские зодчие, лучшие живописцы и скульпторы. Архитектурными шедеврами полны улицы, площади и набережные Петербурга.

Шедевры хранятся в его художественных музеях, истинными шедеврами стали загородные императорские резиденции.
Ближайшие даты:
9
янв16
янв23
янв30
янв6
фев13
фев20
фев

Программа тура по дням

1 день

Пешеходная экскурсия «Дворцы и их владельцы» с экскурсией по Меншиковскому дворцу и кладовым Эрмитажа

Самостоятельный заезд.

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.

До 15:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.

Пешеходная экскурсия «Дворцы и их владельцы» с экскурсией по Меншиковскому дворцу и кладовым Эрмитажа.

Встреча с гидом у ст. метро «Василеостровская».

Отправление в 10:45.

Петербург – город дворцов, которые долгое время определяли архитектурный облик города. Их количество, красота и роскошь интерьеров поражают воображение. С самого основания Петербурга здесь жили царская семья, богатые аристократические фамилии, крупные чиновники.

За пышными фасадами дворцов скрываются истории их владельцев, важных событий России, судеб людей. Вы начнете свое знакомство с миром петербургского дворянства с экскурсии по первому каменному дворцу города – Меншиковскому дворцу. Светлейший князь не пожалел средств, оставив потомкам дворец в стиле петровского барокко, где сохранились уникальные интерьеры.

Экскурсия в Золотую или Бриллиантовую кладовую Эрмитажа – уникальную галерею драгоценностей, основу которой составила коллекция русской Императорской фамилии, богатейшее собрание произведений ювелирного искусства.

Экспозиции кладовых знакомят с шедеврами мастеров разных стран и народов, культур и эпох, начиная с древнейших времен до начала XX века.

Продолжительность экскурсии - 3 часа.

Транспорт не предоставляется.

2 день

Загородная автобусная экскурсия в Стрельну

Завтрак в гостинице.

Загородная автобусная экскурсия в Стрельну (так как Константиновский дворец является резиденцией президента РФ, то на время проведения государственных мероприятий, экскурсия может быть отменена, даже в последний момент. Тур будет заменен на равноценный).

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление в 13:45.

Стрельна – старейший пригород Санкт-Петербурга, расположенный на южном побережье Финского залива.

Поселок находится на берегах рек Стрелка и Кикенка и славится своим дворцово-парковым ансамблем, центром которого является Константиновский дворец.

Экскурсия по анфиладе парадных залов и гостиных Константиновского дворца с посещением официальных апартаментов Президента РФ и залов для встреч в неформальной обстановке позволят составить полное представление об истории Стрельнинского дворцово-паркового ансамбля, и о его современной функции в качестве «Дворца конгрессов».

Продолжительность экскурсии 4,5-5 часов.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

3 день

Обзорная автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы» с посещением музея Фаберже

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12:00.

Обзорная автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы» с посещением музея Фаберже.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».

Отправление на экскурсию в 11:00.

В Петербурге, со дня основания, работали выдающиеся архитекторы, скульпторы, инженеры, мастера садово-паркового искусства. Их творения стали всемирно известными шедеврами, со многими из которых мы познакомимся во время обзорной экскурсии «Шедевры Северной столицы».

Музей Фаберже — здесь Вы сможете увидеть знаменитую коллекцию пасхальных яиц Фаберже, созданных для императорской семьи России, а также другие ювелирные изделия, которые были произведены в мастерских знаменитого мастера.

Продолжительность экскурсии 3 часа.

Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеПериодНа 1 чел. в 2-мест. номереДоп. место1-мест. номерСкидка на реб. до 14 летДоп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест. 2-мест. + доп. место
Кирочная Туркласс, удобства на блок, завтрак накрытие09.01-20.03170301703019730600317336455468
21.03-25.04180231802321263600391545906885
Кирочная Стандарт, удобства в номере, завтрак накрытие09.01-20.03175981759820838600371341856278
21.03-25.04185911859122371600445551307695
Достоевский 4* Стандарт, завтрак шведский стол*09.01-31.0318109-2180860041854671-
Достоевский 4* Супериор, завтрак шведский стол*09.01-31.03188182045822382600445553469126
Москва 4* Стандарт, завтрак шведский стол09.01-20.03177401794021250600391543206615
21.03-25.04188751867523465600499554007965
Театральная площадь 4* Стандарт мансардный, завтрак шведский стол*09.01-31.03188751747522115600432054007155
Театральная площадь 4* Премиум, завтрак шведский стол*09.01-31.03210031810326268600634574259180
Экспресс Садовая 4* Стандарт мансардный, завтрак шведский стол*09.01-31.03187331843321838600418552657695
Экспресс Садовая 4* Премиум, завтрак шведский стол*09.01-31.03208611906125991600621072909720
DOMINA ПУЛКОВО 4* Апартаменты Стандарт, Завтрак шведский стол*09.01-31.03210031850326268600634574259450
Апартаменты Moskovsky Avenir
Стандарт (без питания)*		09.01-31.0318094-2167260041184657,5-
Аппартаменты Moskovsky Avenir
Студио (без питания)*		09.01-31.0318662178122277960046585197,57223
ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ И ПИТАНИЯ
ПериодСтоимость на 1 человекаСкидка на ребенка до 14 лет
09.01-25.0412562600

Стоимость отелей Экспресс Садовая 4* и Театральная площадь 4* не распространяется на даты 23-24 февраля и 7-8 марта.

* - на период с 01.04. по 25.04. – стоимость и возможность размещения под запрос.

Варианты проживания

Кирочная

2 ночи

Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская". Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле. Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных. Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями. В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды. Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины. Некоторые номера оснащены собственными удобствами.

Стойка регистрации работает круглосуточно. Администратор поможет вам вызвать такси, сохранит вещи в багажной комнате. Около стойки регистрации работает бесплатный интернет по Wi-Fi, установлен мягкий кожаный диван.

При отеле есть небольшое кафе, где осуществляется организованное питание туристических групп.

На каждом этаже установлен кулер с горячей и холодной водой.

При необходимости можно воспользоваться гладильными принадлежностями.

Курение и размещение с домашними животными на территории отеля запрещены.

Москва 4

2 ночи

4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Достоевский 4

2 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну.

Театральная площадь 4

2 ночи

«Theatre Square Hotel» располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.

Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.

За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.

Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

Экспресс Садовая 4

2 ночи

«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.

Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.

За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.

Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

Домина Пулково 4

2 ночи

Гостиница «Domina Отель и Апартаменты» находится в Санкт-Петербурге, в пешей доступности от Пулковского парка.

Для проживания подготовлены стильные номера, в которых есть все необходимое для того, чтобы отдых оставил только приятные впечатления. Гости смогут отдохнуть на комфортабельных спальных местах, воспользоваться феном и средствами личной гигиены в ванной комнате, посмотреть телевизор или рассказать о своем путешествии в социальных сетях, подключившись к Wi-Fi.

Для того, чтобы в любой момент можно было насладиться вкусной едой, установлена кухонная зона с современными электроприборами и набором посуды.

Можно прогуляться по саду Дубовая Роща, восхититься величием белокаменных стен Никольской церкви, посетить музей Гранд Макет. А общественный транспорт довезет до самого центра города, где расположены наиболее известные достопримечательности: Эрмитаж, Казанский федеральный собор и др. Расстояние до Балтийского железнодорожного вокзала – 8,5 км, до аэропорта Пулково – 4,9 км.

Апарт-отель Moskovsky Avenir

2 ночи

Апарт-отель «Moskovsky Avenir» располагается в Московском районе Санкт-Петербурга, в 0,6 км от станции метро «Фрунзенская».

Отель бизнес-класса гармонично сочетает в себе стильный интерьер, функционал и удобства. Установлена новая мебель, телевизор, кондиционер и подключен бесплатный Wi-fi.

Блюда можно приготовить на оборудованной мини-кухне или посетить ближайшие места с готовой едой.

Рядом большой выбор супермаркетов, ресторанов, фитнес-залов, парковых зон, а также быстрая доступность до набережной Обводного канала. Без лишних затруднений возможно попасть на Невский проспект и ж/д вокзалы. Расстояние до аэропорта - 10,9 км, до железнодорожного вокзала - 1,6 км.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в выбранной гостинице, при выборе тарифа с проживанием
  • Питание по программе: 2 завтрака в ресторане гостиницы, при выборе тарифа с проживанием
  • Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
  • Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
  • Экскурсии за дополнительную плату
  • Размещение и завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Индивидуальный трансфер - по запросу
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Важная информация

Время начала экскурсий в программе – предварительное. Продолжительность автобусных экскурсий зависит от дорожной ситуации в городе. Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы и временем окончания программы направляется туристам за неделю до заезда в электронной форме, а также выдается в гостинице на стойке регистрации при заезде.

Место старта и окончания экскурсий – центр города, в соответствии с программой.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.

С 01.04.2024 в Санкт-Петербурге введен курортный сбор. Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки оплачивается гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

