1 день

Пешеходная экскурсия «Дворцы и их владельцы» с экскурсией по Меншиковскому дворцу и кладовым Эрмитажа

Самостоятельный заезд.

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.

До 15:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.

Встреча с гидом у ст. метро «Василеостровская».

Отправление в 10:45.

Петербург – город дворцов, которые долгое время определяли архитектурный облик города. Их количество, красота и роскошь интерьеров поражают воображение. С самого основания Петербурга здесь жили царская семья, богатые аристократические фамилии, крупные чиновники.

За пышными фасадами дворцов скрываются истории их владельцев, важных событий России, судеб людей. Вы начнете свое знакомство с миром петербургского дворянства с экскурсии по первому каменному дворцу города – Меншиковскому дворцу. Светлейший князь не пожалел средств, оставив потомкам дворец в стиле петровского барокко, где сохранились уникальные интерьеры.

Экскурсия в Золотую или Бриллиантовую кладовую Эрмитажа – уникальную галерею драгоценностей, основу которой составила коллекция русской Императорской фамилии, богатейшее собрание произведений ювелирного искусства.

Экспозиции кладовых знакомят с шедеврами мастеров разных стран и народов, культур и эпох, начиная с древнейших времен до начала XX века.

Продолжительность экскурсии - 3 часа.

Транспорт не предоставляется.

