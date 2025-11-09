Шедевры хранятся в его художественных музеях, истинными шедеврами стали загородные императорские резиденции.
Программа тура по дням
Пешеходная экскурсия «Дворцы и их владельцы» с экскурсией по Меншиковскому дворцу и кладовым Эрмитажа
Самостоятельный заезд.
Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.
До 15:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.
Пешеходная экскурсия «Дворцы и их владельцы» с экскурсией по Меншиковскому дворцу и кладовым Эрмитажа.
Встреча с гидом у ст. метро «Василеостровская».
Отправление в 10:45.
Петербург – город дворцов, которые долгое время определяли архитектурный облик города. Их количество, красота и роскошь интерьеров поражают воображение. С самого основания Петербурга здесь жили царская семья, богатые аристократические фамилии, крупные чиновники.
За пышными фасадами дворцов скрываются истории их владельцев, важных событий России, судеб людей. Вы начнете свое знакомство с миром петербургского дворянства с экскурсии по первому каменному дворцу города – Меншиковскому дворцу. Светлейший князь не пожалел средств, оставив потомкам дворец в стиле петровского барокко, где сохранились уникальные интерьеры.
Экскурсия в Золотую или Бриллиантовую кладовую Эрмитажа – уникальную галерею драгоценностей, основу которой составила коллекция русской Императорской фамилии, богатейшее собрание произведений ювелирного искусства.
Экспозиции кладовых знакомят с шедеврами мастеров разных стран и народов, культур и эпох, начиная с древнейших времен до начала XX века.
Продолжительность экскурсии - 3 часа.
Транспорт не предоставляется.
Загородная автобусная экскурсия в Стрельну
Завтрак в гостинице.
Загородная автобусная экскурсия в Стрельну (так как Константиновский дворец является резиденцией президента РФ, то на время проведения государственных мероприятий, экскурсия может быть отменена, даже в последний момент. Тур будет заменен на равноценный).
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление в 13:45.
Стрельна – старейший пригород Санкт-Петербурга, расположенный на южном побережье Финского залива.
Поселок находится на берегах рек Стрелка и Кикенка и славится своим дворцово-парковым ансамблем, центром которого является Константиновский дворец.
Экскурсия по анфиладе парадных залов и гостиных Константиновского дворца с посещением официальных апартаментов Президента РФ и залов для встреч в неформальной обстановке позволят составить полное представление об истории Стрельнинского дворцово-паркового ансамбля, и о его современной функции в качестве «Дворца конгрессов».
Продолжительность экскурсии 4,5-5 часов.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Обзорная автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы» с посещением музея Фаберже
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00.
Обзорная автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы» с посещением музея Фаберже.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».
Отправление на экскурсию в 11:00.
В Петербурге, со дня основания, работали выдающиеся архитекторы, скульпторы, инженеры, мастера садово-паркового искусства. Их творения стали всемирно известными шедеврами, со многими из которых мы познакомимся во время обзорной экскурсии «Шедевры Северной столицы».
Музей Фаберже — здесь Вы сможете увидеть знаменитую коллекцию пасхальных яиц Фаберже, созданных для императорской семьи России, а также другие ювелирные изделия, которые были произведены в мастерских знаменитого мастера.
Продолжительность экскурсии 3 часа.
Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Период
|На 1 чел. в 2-мест. номере
|Доп. место
|1-мест. номер
|Скидка на реб. до 14 лет
|Доп. сутки, цена за номер
|1-мест.
|2-мест.
|2-мест. + доп. место
|Кирочная Туркласс, удобства на блок, завтрак накрытие
|09.01-20.03
|17030
|17030
|19730
|600
|3173
|3645
|5468
|21.03-25.04
|18023
|18023
|21263
|600
|3915
|4590
|6885
|Кирочная Стандарт, удобства в номере, завтрак накрытие
|09.01-20.03
|17598
|17598
|20838
|600
|3713
|4185
|6278
|21.03-25.04
|18591
|18591
|22371
|600
|4455
|5130
|7695
|Достоевский 4* Стандарт, завтрак шведский стол*
|09.01-31.03
|18109
|-
|21808
|600
|4185
|4671
|-
|Достоевский 4* Супериор, завтрак шведский стол*
|09.01-31.03
|18818
|20458
|22382
|600
|4455
|5346
|9126
|Москва 4* Стандарт, завтрак шведский стол
|09.01-20.03
|17740
|17940
|21250
|600
|3915
|4320
|6615
|21.03-25.04
|18875
|18675
|23465
|600
|4995
|5400
|7965
|Театральная площадь 4* Стандарт мансардный, завтрак шведский стол*
|09.01-31.03
|18875
|17475
|22115
|600
|4320
|5400
|7155
|Театральная площадь 4* Премиум, завтрак шведский стол*
|09.01-31.03
|21003
|18103
|26268
|600
|6345
|7425
|9180
|Экспресс Садовая 4* Стандарт мансардный, завтрак шведский стол*
|09.01-31.03
|18733
|18433
|21838
|600
|4185
|5265
|7695
|Экспресс Садовая 4* Премиум, завтрак шведский стол*
|09.01-31.03
|20861
|19061
|25991
|600
|6210
|7290
|9720
|DOMINA ПУЛКОВО 4* Апартаменты Стандарт, Завтрак шведский стол*
|09.01-31.03
|21003
|18503
|26268
|600
|6345
|7425
|9450
|Апартаменты Moskovsky Avenir
Стандарт (без питания)*
|09.01-31.03
|18094
|-
|21672
|600
|4118
|4657,5
|-
|Аппартаменты Moskovsky Avenir
Студио (без питания)*
|09.01-31.03
|18662
|17812
|22779
|600
|4658
|5197,5
|7223
|ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ И ПИТАНИЯ
|Период
|Стоимость на 1 человека
|Скидка на ребенка до 14 лет
|09.01-25.04
|12562
|600
Стоимость отелей Экспресс Садовая 4* и Театральная площадь 4* не распространяется на даты 23-24 февраля и 7-8 марта.
* - на период с 01.04. по 25.04. – стоимость и возможность размещения под запрос.
Варианты проживания
Кирочная
Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская". Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле. Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.
Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных. Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями. В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды. Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины. Некоторые номера оснащены собственными удобствами.
Стойка регистрации работает круглосуточно. Администратор поможет вам вызвать такси, сохранит вещи в багажной комнате. Около стойки регистрации работает бесплатный интернет по Wi-Fi, установлен мягкий кожаный диван.
При отеле есть небольшое кафе, где осуществляется организованное питание туристических групп.
На каждом этаже установлен кулер с горячей и холодной водой.
При необходимости можно воспользоваться гладильными принадлежностями.
Курение и размещение с домашними животными на территории отеля запрещены.
Москва 4
4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Достоевский 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну.
Театральная площадь 4
«Theatre Square Hotel» располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.
За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.
Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Экспресс Садовая 4
«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.
Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.
За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.
Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Домина Пулково 4
Гостиница «Domina Отель и Апартаменты» находится в Санкт-Петербурге, в пешей доступности от Пулковского парка.
Для проживания подготовлены стильные номера, в которых есть все необходимое для того, чтобы отдых оставил только приятные впечатления. Гости смогут отдохнуть на комфортабельных спальных местах, воспользоваться феном и средствами личной гигиены в ванной комнате, посмотреть телевизор или рассказать о своем путешествии в социальных сетях, подключившись к Wi-Fi.
Для того, чтобы в любой момент можно было насладиться вкусной едой, установлена кухонная зона с современными электроприборами и набором посуды.
Можно прогуляться по саду Дубовая Роща, восхититься величием белокаменных стен Никольской церкви, посетить музей Гранд Макет. А общественный транспорт довезет до самого центра города, где расположены наиболее известные достопримечательности: Эрмитаж, Казанский федеральный собор и др. Расстояние до Балтийского железнодорожного вокзала – 8,5 км, до аэропорта Пулково – 4,9 км.
Апарт-отель Moskovsky Avenir
Апарт-отель «Moskovsky Avenir» располагается в Московском районе Санкт-Петербурга, в 0,6 км от станции метро «Фрунзенская».
Отель бизнес-класса гармонично сочетает в себе стильный интерьер, функционал и удобства. Установлена новая мебель, телевизор, кондиционер и подключен бесплатный Wi-fi.
Блюда можно приготовить на оборудованной мини-кухне или посетить ближайшие места с готовой едой.
Рядом большой выбор супермаркетов, ресторанов, фитнес-залов, парковых зон, а также быстрая доступность до набережной Обводного канала. Без лишних затруднений возможно попасть на Невский проспект и ж/д вокзалы. Расстояние до аэропорта - 10,9 км, до железнодорожного вокзала - 1,6 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в выбранной гостинице, при выборе тарифа с проживанием
- Питание по программе: 2 завтрака в ресторане гостиницы, при выборе тарифа с проживанием
- Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
- Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
- Экскурсии за дополнительную плату
- Размещение и завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Индивидуальный трансфер - по запросу
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Важная информация
Время начала экскурсий в программе – предварительное. Продолжительность автобусных экскурсий зависит от дорожной ситуации в городе. Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы и временем окончания программы направляется туристам за неделю до заезда в электронной форме, а также выдается в гостинице на стойке регистрации при заезде.
Место старта и окончания экскурсий – центр города, в соответствии с программой.
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.
С 01.04.2024 в Санкт-Петербурге введен курортный сбор. Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки оплачивается гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет.