6 дней
Рождество в Петербурге: мастер-класс на фабрике игрушек, катание на нартах и праздничная атмосфера
Увидеть главную ёлку города, сделать стеклянную игрушку и побывать в Царском Селе
Начало: Санкт-Петербург, отель «Амарант», вы можете прибыт...
«На фабрике «Ленигрушка» понаблюдаете за производством шедевров и своими руками сделаете игрушку из стекла»
4 янв в 10:00
90 000₽ за человека
7 дней
Замки, рыцари и крепости: автобусный тур по главным местам Минска, Бреста, Гродно и Полоцка
Посетить завод БелАЗ, погулять по Беловежской пуще и побывать в любимом городе Шагала
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 07:00
«Поедем в Жодино, где вас будет ждать экскурсия по заводу БелАЗ»
2 янв в 08:00
27 апр в 08:00
38 800₽ за человека
5 дней
Рождественский тур по Золотому кольцу с интерактивными экскурсиями для всей семьи
Побывать на фабрике ёлочных игрушек, создать молодильное зелье и поиграть в русские народные игры
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 6:30
«По приезде пообедаем и посетим Музей-фабрику ёлочных игрушек»
3 янв в 06:30
41 300₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлла26 сентября 2024В туре была в августе. Впечатлений и положительных эмоций очень много! Программа тура понравилась. Видно, что работает команда профессионалов, которая
- ККонстантин26 августа 2024Отличный тур,хорошая организация,отличная команда!
- ССветлана5 июля 2024Тур понравился, мы объехали почти всю Беларусь. Очень насыщенная программа, разнообразная, интересная. Мало свободного времени в городах, так как переезды
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Фабрики и заводы»
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