Туры на фабрики и заводы в Санкт-Петербурге

Найдено 3 тура в категории «Фабрики и заводы» в Санкт-Петербурге, цены от 38 800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Рождество в Петербурге: мастер-класс на фабрике игрушек, катание на нартах и праздничная атмосфера
На машине
6 дней
Рождество в Петербурге: мастер-класс на фабрике игрушек, катание на нартах и праздничная атмосфера
Увидеть главную ёлку города, сделать стеклянную игрушку и побывать в Царском Селе
Начало: Санкт-Петербург, отель «Амарант», вы можете прибыт...
«На фабрике «Ленигрушка» понаблюдаете за производством шедевров и своими руками сделаете игрушку из стекла»
4 янв в 10:00
90 000 за человека
Замки, рыцари и крепости: автобусный тур по главным местам Минска, Бреста, Гродно и Полоцка
На автобусе
4 отзыва
7 дней
Замки, рыцари и крепости: автобусный тур по главным местам Минска, Бреста, Гродно и Полоцка
Посетить завод БелАЗ, погулять по Беловежской пуще и побывать в любимом городе Шагала
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 07:00
«Поедем в Жодино, где вас будет ждать экскурсия по заводу БелАЗ»
2 янв в 08:00
27 апр в 08:00
38 800 за человека
Рождественский тур по Золотому кольцу с интерактивными экскурсиями для всей семьи
На автобусе
5 дней
Рождественский тур по Золотому кольцу с интерактивными экскурсиями для всей семьи
Побывать на фабрике ёлочных игрушек, создать молодильное зелье и поиграть в русские народные игры
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 6:30
«По приезде пообедаем и посетим Музей-фабрику ёлочных игрушек»
3 янв в 06:30
41 300 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алла
    26 сентября 2024
    Замки, рыцари и крепости: автобусный тур по главным местам Минска, Бреста, Гродно и Полоцка
    В туре была в августе. Впечатлений и положительных эмоций очень много! Программа тура понравилась. Видно, что работает команда профессионалов, которая
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    постаралась сделать путешествие содержательны и незабываемым. Отдельная благодарность водителям автобуса - Александру и Владимиру. Непросто совсем везти группу из 45 человек. Автобус был комфортабельным, вождение - выше всяких похвал! Особенно наш переход границы из Белоруссии в Россию! Сопровождала нас в туре Марина, заботливая, внимательная, доброжелательная. Помимо сопровождения, Марина умело вела трассовую экскурсию. Умница просто! Каждый день был очень познавательным, насыщенным. В этом туре работают супер гиды, которые проводят обзорные экскурсии по городам Беларуссии. Столько занимательно информации они дали нам, показали все местные достопримечательности! Мне лично очень понравились Мир, Несвиж и завод Белаз (самая лучшая экскурсия 😁). Что кажется проживания, отели были неплохими. Огорчил очень отель "Интурист" в Бресте. Но иногда так бывает. Питание не особо впечатлило, хотелось попробовать национальную кухню, но то, что предлагали не понравилось. Я не любитель холодного свекольного супа да и драники были далеко не драники 🤣! Есть повод вернуться в Белоруссию, чтобы насладиться по-настоящему кухней! Личного времени практически не было, потому что переезды постоянно. Но это не критично. Тур посетить рекомендую. Но надо быть готовым к поезкам на автобусе в составе большой группы 🤣!

  • К
    Константин
    26 августа 2024
    Замки, рыцари и крепости: автобусный тур по главным местам Минска, Бреста, Гродно и Полоцка
    Отличный тур,хорошая организация,отличная команда!
  • С
    Светлана
    5 июля 2024
    Замки, рыцари и крепости: автобусный тур по главным местам Минска, Бреста, Гродно и Полоцка
    Тур понравился, мы объехали почти всю Беларусь. Очень насыщенная программа, разнообразная, интересная. Мало свободного времени в городах, так как переезды
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    каждый день, но это не критично. Оба водителя профессионалы, с ними безопасно, приятно после экскурсии возвращаться в чистый и прохладный автобус(жара была +30-33). Некоторые экскурсоводы "эрудиты, которые знают наверное всё". Гид Марина доброжелательна, решает вопросы, учитывает пожелания. Хотелось бы ей пожелать быть более твердой, настойчивой. Однозначно буду рекомендовать знакомым это путешествие, которое подарило много впечатлений и эмоций.

    Тур понравился, мы объехали почти всю Беларусь. Очень насыщенная программа, разнообразная, интересная. Мало свободного времени вТур понравился, мы объехали почти всю Беларусь. Очень насыщенная программа, разнообразная, интересная. Мало свободного времени вТур понравился, мы объехали почти всю Беларусь. Очень насыщенная программа, разнообразная, интересная. Мало свободного времени вТур понравился, мы объехали почти всю Беларусь. Очень насыщенная программа, разнообразная, интересная. Мало свободного времени вТур понравился, мы объехали почти всю Беларусь. Очень насыщенная программа, разнообразная, интересная. Мало свободного времени вТур понравился, мы объехали почти всю Беларусь. Очень насыщенная программа, разнообразная, интересная. Мало свободного времени вТур понравился, мы объехали почти всю Беларусь. Очень насыщенная программа, разнообразная, интересная. Мало свободного времени вТур понравился, мы объехали почти всю Беларусь. Очень насыщенная программа, разнообразная, интересная. Мало свободного времени вТур понравился, мы объехали почти всю Беларусь. Очень насыщенная программа, разнообразная, интересная. Мало свободного времени вТур понравился, мы объехали почти всю Беларусь. Очень насыщенная программа, разнообразная, интересная. Мало свободного времени в

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Фабрики и заводы»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Рождество в Петербурге: мастер-класс на фабрике игрушек, катание на нартах и праздничная атмосфера
  2. Замки, рыцари и крепости: автобусный тур по главным местам Минска, Бреста, Гродно и Полоцка
  3. Рождественский тур по Золотому кольцу с интерактивными экскурсиями для всей семьи
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Музей Фаберже
  2. Эрмитаж
  3. Царское село
  4. Петергоф
  5. Рускеала
  6. Исаакиевский собор
  7. Петропавловская крепость
  8. Екатерининский дворец
  9. Дворцовая площадь
  10. Петропавловский собор
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в декабре 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Фабрики и заводы" можно забронировать 3 тура от 38 800 до 90 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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