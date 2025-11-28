Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Саранском
Узнайте о легендах и исторических сюжетах Саранска, посетите знаковые достопримечательности и погрузитесь в современную жизнь столицы Мордовии
«Саранск не может похвастаться домом-музеем кого-либо из великих писателей»
20 дек в 09:30
21 дек в 09:30
3500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Саранск: в поисках утраченного времени
Путешествие по Саранску раскроет перед вами его скрытые уголки и увлекательные истории. Прогулка по центру города оставит незабываемые впечатления
Начало: У Парка им. Пушкина
«Идём гулять по центру столицы Мордовии и рассматривать её главные, скрытые и волшебные достопримечательности — первую дорогу, брендовый музей, тюремный замок и многое другое»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Приятно познакомиться, Саранск
Познакомьтесь с Саранском через его площади, театры и соборы. Интерактивные задания и сувениры для самых внимательных участников
Начало: На площади Тысячелетия
«Театры и музеи Саранска, здания которых отражают национальный колорит»
27 дек в 16:00
28 дек в 09:00
3400 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья28 ноября 2025Всё прошло великолепно!
- ДДиляра5 ноября 2025Были на экскурсии 4 ноября 2025 года. Экскурсия оставила после себя только положительные эмоции. Маршрут был по знаковым местам города
- ССпирин18 октября 2025Супер
- ЕЕлена13 октября 2025Экскурсия замечательная, всё чётко, логически оправдано. Захватывает центр города Саранска. Двум взрослым дамам было интересно.
- ООксана6 октября 2025Замечательная экскурсия, очень интересно было пройтись по городу слушая его историю, узнавая обычаи народов мокша и эрзя. Было интересно и познавательно!
- ММарина29 сентября 2025Городок Саранск не большой, но очень понравился.
Экскурсовод Татьяна, хорошо позитивно показала свой город. Много интересного было рассказано. Маршрут составлен удобно. Экскурсовода рекомендую.
Оценка "4" поставлена за то, что экскурсовод про нас забыл и второе: логического окончания экскурсии не было.
- ВВерещетина11 августа 2025Приятный экскурсовод Татьяна. Интересный рассказ. Маршрут не длинный, но самое основное посмотрели и узнали.
- ННаталия10 августа 2025Нам все очень понравилось, большое спасибо Татьяне
- ООльга1 августа 2025Познавательно, интересно!!! Доброжелательно и комфортно с детьми
- AAnatoliy25 июля 2025Была не Таня, а ее супруг! Все прошло отлично, мне понравилось!
- ААлександра20 июля 2025Очень позитивная и интересная экскурсия, спасибо! Приятная прогулка по центру города, мы остались очень довольны)
- ННиколай15 июля 202510 июля побывал уже второй раз в Саранске и благодаря Татьяне поближе познакомился с городом. Татьяна - отличный экскурсовод, её
- ТТатьяна14 июля 2025Очень милый город, экскурсия интересная, материал подан легко и забавно, нам понравилось
- ХХАРИТОНОВ14 июля 2025Экскурсия нам понравилась. Почти два часа пролетели на одном дыхании. Также Таня нам рекомендовала отличную столовую с местным колоритом, прислала
- ДДенис10 июля 2025Татьяна отлично провела экскурсию. Нам понравилось.
- ЯЯна8 июля 2025Было интересно слушать. Очень развернуто отвечал на вопросы, за это большое спасибо. В целом экскурсия оставила только приятные воспоминания.
- ЕЕлена6 июля 2025Запоздалый, но все же… Были в Саранске с дочкой на сборах, раньше про Мордовию не знали ничего от слова совсем.
- ЛЛариса1 июля 2025Татьяна - прекрасный гид, человек, влюбленный в свой город, настоящий профессионал.
За время экскурсии мы узнали об истории Саранска, традициях, культуре,
- ССивый23 июня 2025Саранск! Очень красивый, современный город!
- ЛЛия16 июня 2025От всей души порекомендую экскурсию и экскурсовода Татьяну всем гостям Саранска! Нам понравилось абсолютно все! Татьяна - замечательный рассказчик, и
