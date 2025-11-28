Мои заказы

Музеи и искусство Саранска

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Саранске, цены от 3400 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году
Знакомство с Саранском
Пешая
1.5 часа
69 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Саранском
Узнайте о легендах и исторических сюжетах Саранска, посетите знаковые достопримечательности и погрузитесь в современную жизнь столицы Мордовии
«Саранск не может похвастаться домом-музеем кого-либо из великих писателей»
20 дек в 09:30
21 дек в 09:30
3500 ₽ за всё до 10 чел.
Саранск: в поисках утраченного времени
Пешая
2.5 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Саранск: в поисках утраченного времени
Путешествие по Саранску раскроет перед вами его скрытые уголки и увлекательные истории. Прогулка по центру города оставит незабываемые впечатления
Начало: У Парка им. Пушкина
«Идём гулять по центру столицы Мордовии и рассматривать её главные, скрытые и волшебные достопримечательности — первую дорогу, брендовый музей, тюремный замок и многое другое»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Приятно познакомиться, Саранск
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Приятно познакомиться, Саранск
Познакомьтесь с Саранском через его площади, театры и соборы. Интерактивные задания и сувениры для самых внимательных участников
Начало: На площади Тысячелетия
«Театры и музеи Саранска, здания которых отражают национальный колорит»
27 дек в 16:00
28 дек в 09:00
3400 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    28 ноября 2025
    Знакомство с Саранском
    Всё прошло великолепно!
  • Д
    Диляра
    5 ноября 2025
    Приятно познакомиться, Саранск
    Были на экскурсии 4 ноября 2025 года. Экскурсия оставила после себя только положительные эмоции. Маршрут был по знаковым местам города
    читать дальше

    Саранска, расположенным в центре города. Марина рассказала историю Мордовии, ее быт и нравы. Классная фишка, что в конце экскурсии гидом был проведен маленький квиз (вопросы по итогам прошедшей экскурсии), после чего всем были розданы приятные подарки. Еще балл в сторону гида, что погода была очень холодная и ветреная, гид стойко провела экскурсию согласно заявленному времени. Однозначно всем советую.

  • С
    Спирин
    18 октября 2025
    Знакомство с Саранском
    Супер
    СуперСуперСуперСуперСупер
  • Е
    Елена
    13 октября 2025
    Знакомство с Саранском
    Экскурсия замечательная, всё чётко, логически оправдано. Захватывает центр города Саранска. Двум взрослым дамам было интересно.
    Экскурсия замечательная, всё чётко, логически оправдано. Захватывает центр города Саранска. Двум взрослым дамам было интересно.
  • О
    Оксана
    6 октября 2025
    Знакомство с Саранском
    Замечательная экскурсия, очень интересно было пройтись по городу слушая его историю, узнавая обычаи народов мокша и эрзя. Было интересно и познавательно!
  • М
    Марина
    29 сентября 2025
    Знакомство с Саранском
    Городок Саранск не большой, но очень понравился.
    Экскурсовод Татьяна, хорошо позитивно показала свой город. Много интересного было рассказано. Маршрут составлен удобно. Экскурсовода рекомендую.
    Оценка "4" поставлена за то, что экскурсовод про нас забыл и второе: логического окончания экскурсии не было.
    Городок Саранск не большой, но очень понравился.
Экскурсовод Татьяна, хорошо позитивно показала свой город. Много интересного было рассказано. Маршрут составлен удобно. Экскурсовода рекомендую.
Оценка "4" поставлена за то, что экскурсовод про нас забыл и второе: логического окончания экскурсии не было.
  • В
    Верещетина
    11 августа 2025
    Знакомство с Саранском
    Приятный экскурсовод Татьяна. Интересный рассказ. Маршрут не длинный, но самое основное посмотрели и узнали.
  • Н
    Наталия
    10 августа 2025
    Знакомство с Саранском
    Нам все очень понравилось, большое спасибо Татьяне
  • О
    Ольга
    1 августа 2025
    Знакомство с Саранском
    Познавательно, интересно!!! Доброжелательно и комфортно с детьми
  • A
    Anatoliy
    25 июля 2025
    Знакомство с Саранском
    Была не Таня, а ее супруг! Все прошло отлично, мне понравилось!
  • А
    Александра
    20 июля 2025
    Знакомство с Саранском
    Очень позитивная и интересная экскурсия, спасибо! Приятная прогулка по центру города, мы остались очень довольны)
  • Н
    Николай
    15 июля 2025
    Знакомство с Саранском
    10 июля побывал уже второй раз в Саранске и благодаря Татьяне поближе познакомился с городом. Татьяна - отличный экскурсовод, её
    читать дальше

    рассказы о городе и достопримечательностях приятно слушать, они увлекают… Наша экскурсия больше походила на дружескую прогулку, Татьяна позитивный, открытый и доброжелательный человек, влюблённый в свой город… Спасибо Татьяне за потрясающую экскурсию

  • Т
    Татьяна
    14 июля 2025
    Приятно познакомиться, Саранск
    Очень милый город, экскурсия интересная, материал подан легко и забавно, нам понравилось
  • Х
    ХАРИТОНОВ
    14 июля 2025
    Знакомство с Саранском
    Экскурсия нам понравилась. Почти два часа пролетели на одном дыхании. Также Таня нам рекомендовала отличную столовую с местным колоритом, прислала
    читать дальше

    материал про сувениры и местную косметику. А главное, у моей жены есть мордовские корни и Таня специально для нас выяснила некоторые детали.

  • Д
    Денис
    10 июля 2025
    Знакомство с Саранском
    Татьяна отлично провела экскурсию. Нам понравилось.
  • Я
    Яна
    8 июля 2025
    Знакомство с Саранском
    Было интересно слушать. Очень развернуто отвечал на вопросы, за это большое спасибо. В целом экскурсия оставила только приятные воспоминания.
  • Е
    Елена
    6 июля 2025
    Знакомство с Саранском
    Запоздалый, но все же… Были в Саранске с дочкой на сборах, раньше про Мордовию не знали ничего от слова совсем.
    читать дальше

    На данной обзорной экскурсии узнали много интересного, причем интересно было слушать дочке 14 лет! Хорошая подача материала, так, что это запомнилось подростку! Спасибо

  • Л
    Лариса
    1 июля 2025
    Знакомство с Саранском
    Татьяна - прекрасный гид, человек, влюбленный в свой город, настоящий профессионал.
    За время экскурсии мы узнали об истории Саранска, традициях, культуре,
    читать дальше

    познакомились со знаковыми объектами города.
    Самые лучшие впечатления от экскурсии. Высшая оценка за профессионализм, умение создать дружескую атмосферу, заинтересовать туристов. Всем рекомендуем.

    Татьяна - прекрасный гид, человек, влюбленный в свой город, настоящий профессионалТатьяна - прекрасный гид, человек, влюбленный в свой город, настоящий профессионал
  • С
    Сивый
    23 июня 2025
    Знакомство с Саранском
    Саранск! Очень красивый, современный город!
  • Л
    Лия
    16 июня 2025
    Знакомство с Саранском
    От всей души порекомендую экскурсию и экскурсовода Татьяну всем гостям Саранска! Нам понравилось абсолютно все! Татьяна - замечательный рассказчик, и
    читать дальше

    общую информацию дала, и про национальные особенности рассказала, и любопытные факты поведала! На все вопросы ответила. Все ее рекомендации (по достопримечательностям, ресторарам/кафе, продуктам с собой) - в самое сердечко. Таня, огромное Вам спасибо, всего Вам самого доброго и побольше хороших любознательных туристов!

