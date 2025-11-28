Н Наталья Знакомство с Саранском Всё прошло великолепно!

Д Диляра Приятно познакомиться, Саранск читать дальше Саранска, расположенным в центре города. Марина рассказала историю Мордовии, ее быт и нравы. Классная фишка, что в конце экскурсии гидом был проведен маленький квиз (вопросы по итогам прошедшей экскурсии), после чего всем были розданы приятные подарки. Еще балл в сторону гида, что погода была очень холодная и ветреная, гид стойко провела экскурсию согласно заявленному времени. Однозначно всем советую. Были на экскурсии 4 ноября 2025 года. Экскурсия оставила после себя только положительные эмоции. Маршрут был по знаковым местам города

С Спирин Знакомство с Саранском Супер

Е Елена Знакомство с Саранском Экскурсия замечательная, всё чётко, логически оправдано. Захватывает центр города Саранска. Двум взрослым дамам было интересно.

О Оксана Знакомство с Саранском Замечательная экскурсия, очень интересно было пройтись по городу слушая его историю, узнавая обычаи народов мокша и эрзя. Было интересно и познавательно!

М Марина Знакомство с Саранском Городок Саранск не большой, но очень понравился.

Экскурсовод Татьяна, хорошо позитивно показала свой город. Много интересного было рассказано. Маршрут составлен удобно. Экскурсовода рекомендую.

Оценка "4" поставлена за то, что экскурсовод про нас забыл и второе: логического окончания экскурсии не было.

В Верещетина Знакомство с Саранском Приятный экскурсовод Татьяна. Интересный рассказ. Маршрут не длинный, но самое основное посмотрели и узнали.

Н Наталия Знакомство с Саранском Нам все очень понравилось, большое спасибо Татьяне

О Ольга Знакомство с Саранском Познавательно, интересно!!! Доброжелательно и комфортно с детьми

A Anatoliy Знакомство с Саранском Была не Таня, а ее супруг! Все прошло отлично, мне понравилось!

А Александра Знакомство с Саранском Очень позитивная и интересная экскурсия, спасибо! Приятная прогулка по центру города, мы остались очень довольны)

Н Николай Знакомство с Саранском читать дальше рассказы о городе и достопримечательностях приятно слушать, они увлекают… Наша экскурсия больше походила на дружескую прогулку, Татьяна позитивный, открытый и доброжелательный человек, влюблённый в свой город… Спасибо Татьяне за потрясающую экскурсию 10 июля побывал уже второй раз в Саранске и благодаря Татьяне поближе познакомился с городом. Татьяна - отличный экскурсовод, её

Т Татьяна Приятно познакомиться, Саранск Очень милый город, экскурсия интересная, материал подан легко и забавно, нам понравилось

Х ХАРИТОНОВ Знакомство с Саранском читать дальше материал про сувениры и местную косметику. А главное, у моей жены есть мордовские корни и Таня специально для нас выяснила некоторые детали. Экскурсия нам понравилась. Почти два часа пролетели на одном дыхании. Также Таня нам рекомендовала отличную столовую с местным колоритом, прислала

Д Денис Знакомство с Саранском Татьяна отлично провела экскурсию. Нам понравилось.

Я Яна Знакомство с Саранском Было интересно слушать. Очень развернуто отвечал на вопросы, за это большое спасибо. В целом экскурсия оставила только приятные воспоминания.

Е Елена Знакомство с Саранском читать дальше На данной обзорной экскурсии узнали много интересного, причем интересно было слушать дочке 14 лет! Хорошая подача материала, так, что это запомнилось подростку! Спасибо Запоздалый, но все же… Были в Саранске с дочкой на сборах, раньше про Мордовию не знали ничего от слова совсем.

Л Лариса Знакомство с Саранском

За время экскурсии мы узнали об истории Саранска, традициях, культуре, читать дальше познакомились со знаковыми объектами города.

Самые лучшие впечатления от экскурсии. Высшая оценка за профессионализм, умение создать дружескую атмосферу, заинтересовать туристов. Всем рекомендуем. Татьяна - прекрасный гид, человек, влюбленный в свой город, настоящий профессионал.За время экскурсии мы узнали об истории Саранска, традициях, культуре,

С Сивый Знакомство с Саранском Саранск! Очень красивый, современный город!