Мои заказы

По пути первого трамвая Саратова

Путешествие по маршруту первого трамвая Саратова. Откройте для себя исторический центр, старинные здания и памятники, узнавая о прошлом города
Экскурсия по маршруту первого трамвая Саратова - это возможность пройтись по улицам, где когда-то курсировал дореволюционный транспорт.

Вы узнаете, как выглядел город в те времена, какие изменения произошли с тех пор,
читать дальше

и что сохранилось до наших дней.

В рамках экскурсии можно увидеть старинные здания, памятники и парки, а также услышать интересные факты о жизни города в прошлом. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу старого Саратова и узнать его историю изнутри

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚋 Погружение в историю города
  • 🏛️ Осмотр старинной архитектуры
  • 📚 Интересные факты о Саратове
  • 🗺️ Прогулка по историческим улицам
  • 🎭 Знакомство с культурными памятниками
По пути первого трамвая Саратова© Михаил
По пути первого трамвая Саратова© Михаил
По пути первого трамвая Саратова© Михаил

Что можно увидеть

  • Исторический центр города
  • Старейший парк Саратова
  • Памятник Чернышевскому
  • Консерватория
  • Церковь «Утоли моя печали»
  • Цирк

Описание экскурсии

Вы отправитесь на прогулку по двум знаковым улицам города, где когда-то проходила первая саратовская трамвайная линия «Немецкая».

Вы увидите:

  • Исторический центр города
  • Старейший парк Саратова — и страны
  • Памятники Чернышевскому, песне «Огней так много золотых» и трамваю
  • Старинную архитектуру: консерваторию, церковь «Утоли моя печали», рынок, цирк, купеческие дома

Вы услышите:

  • Историю саратовского транспорта
  • Чем жил город во времена, когда запустили трамвай
  • Насколько богатые люди жили на Немецкой
  • Почему трамвайная линия стала одной из первых пешеходных улиц в стране
  • Какие легенды таит в себе наш город

А также познакомитесь с самыми культовыми постройками Саратова. Проследите за развитием улицы Немецкой. Узнаете, как упразднили трамвай и почему переименовали всеми обожаемую пешеходную зону.

Организационные детали

  • Из дополнительных расходов только ваши личные по желанию
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Волжской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваша команда гидов в Саратове
Провели экскурсии для 1850 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Михаил, и я представляю команду гидов-единомышленников. Мы проводим экскурсии по Саратову и Саратовской области. Наш край обладает как богатой историей (тут и купеческие дома, и
читать дальше

история поволжских немцев, и многое другое), так и прекрасной природой. И наша задача показать всё это вам, показать Саратов и наш край с разных сторон. Вы можете заказать экскурсию и в другое место — на сайте представлены не все варианты. Уверен, что Саратов удивит вас и останется в ваших сердцах. Жду вас в гости и надеюсь, что смогу влюбить вас в Саратов.

Входит в следующие категории Саратова

Похожие экскурсии из Саратова

Знакомство с древним Саратовом
Пешая
3 часа
251 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с древним Саратовом: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в удивительный мир древнего Саратова, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Ул. Октябрьская или проспект Кирова
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Саратову: от фактов до городских легенд
Пешая
2.5 часа
12 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Саратову
Узнайте, как прошлое и настоящее Саратова переплетаются в каждом здании и на каждой улице. История, архитектура и городские байки ждут вас
Начало: Рядом с улицами Московская и Лермонтова
2 янв в 11:00
3 янв в 11:00
1200 ₽ за человека
Главная площадь Саратова глазами исследователя
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Главная площадь Саратова: путешествие сквозь века и архитектуру
Погрузитесь в историю Саратова через его сердце - Театральную площадь. От дореволюционных времен до современности - каждый уголок расскажет свою историю
Начало: У музея Радищева
3 янв в 15:00
4 янв в 12:00
3500 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Саратове. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Саратове