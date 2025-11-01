Индивидуальная
до 10 чел.
Главная площадь Саратова: путешествие сквозь века и архитектуру
Погрузитесь в историю Саратова через его сердце - Театральную площадь. От дореволюционных времен до современности - каждый уголок расскажет свою историю
Начало: У музея Радищева
1 ноя в 11:00
2 ноя в 15:00
3500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Саратовский модерн: красота и функциональность
Прогулка по центральной части Саратова с посещением уникальных зданий в стиле модерн. Узнайте о функциях и инновациях архитектуры начала 20 века
Начало: На проспекте Столыпина
10 окт в 13:00
11 окт в 12:00
4000 ₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Главная площадь Саратова глазами исследователя (в мини-группе)
Театральная площадь Саратова объединяет две дореволюционные площади. Узнайте о причинах их слияния, истории реконструкций и насладитесь архитектурой
Начало: У музея Радищева
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
2 янв в 09:00
3 янв в 09:00
500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Модерн и неоклассицизм в Саратове: индивидуальная экскурсия
На этой экскурсии вы пройдете по центральным улицам Саратова и увидите архитектурные жемчужины начала 20 века. Узнайте, как изменился облик города с годами
Начало: На пересечении улиц Волжской и Соборной
10 окт в 13:30
11 окт в 12:00
4000 ₽ за всё до 8 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Саратове
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Саратове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Саратову в октябре 2025
Сейчас в Саратове в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 500 до 4000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Саратове на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 7 ⭐ отзывов, цены от 500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь