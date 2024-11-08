Парк «Липки» – экскурсии в Саратове

Найдено 3 экскурсии в категории «Парк «Липки»» в Саратове, цены от 3240 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Саратов глазами Остапа Бендера
Пешая
23 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Увлекательная прогулка по Саратову: на следах Остапа Бендера
Погрузитесь в мир приключений Остапа Бендера в Саратове. Откройте город с неожиданной стороны, следуя по следам легендарного героя
Начало: Возле кафетерия №11
Завтра в 14:00
15 дек в 09:00
от 3600 за всё до 4 чел.
По пути первого трамвая Саратова
Пешая
скидка
10%
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
По пути первого трамвая Саратова
Путешествие по маршруту первого трамвая Саратова. Откройте для себя исторический центр, старинные здания и памятники, узнавая о прошлом города
Начало: На улице Волжской
Завтра в 09:00
15 дек в 09:00
от 36003240 за всё до 4 чел.
Квест-экскурсия «Саратов с картой: сокровища проспекта»
Пешая
2 часа
Квест
до 10 чел.
Квест-экскурсия «Саратов с картой: сокровища проспекта»
Знакомство с Саратовом через увлекательный квест. Погуляйте по проспекту Столыпина, решайте загадки и узнайте интересные факты о городе
Начало: У цветомузыкального фонтана
Завтра в 15:00
15 дек в 15:00
от 6000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    8 ноября 2024
    Саратов глазами Остапа Бендера
    На экскурсии нас было 5 человек, из них 2 детей 11 и 8 лет. Наша экскурсовод заботливо предупредила нас о
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    возможном дожде и попросила взять зонтики. Зонтики наши благополучно остались в отеле, но заботливый экскурсовод под дождем выбирала укрытия под деревьями и на остановках транспорта. Дождя мы не замечали, настолько интересно и смешно рассказывали нам знакомый сюжет об Остапе в незнакомых нам саратовских декорациях. Рекомендую эту экскурсию всем!

    На экскурсии нас было 5 человек, из них 2 детей 11 и 8 лет. Наша экскурсоводНа экскурсии нас было 5 человек, из них 2 детей 11 и 8 лет. Наша экскурсоводНа экскурсии нас было 5 человек, из них 2 детей 11 и 8 лет. Наша экскурсовод
  • Т
    Татьяна
    23 сентября 2024
    Саратов глазами Остапа Бендера
    В своих поездках по разным городам, стараемся заказывать обзорные экскурсии чтобы ближе познакомиться с незнакомым городом, узнать интересные факты и
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    послушать истории. В Саратове мы решили заказать экскурсию "Саратов глазами Остапа Бендера", совершенно не представляя себе заранее, о чём она будет. Считаем, что нам очень повезло! Необычная экскурсия - история о городе сошла со страниц любимых книг. Экскурсовод Наталья увлекла нас своим талантом рассказчика и необычной идеей для экскурсии. Мы как будто сами совершили прогулку по улочкам городка, шагая вслед за книжным персонажем, а те события в книге, описываемые по пути, представились абсолютно реальными, произошедшими не где-нибудь, а именно здесь. Мы в полном восторге от экскурсии и города!

  • Т
    Татьяна
    30 августа 2024
    Саратов глазами Остапа Бендера
    Экскурсовод Наталья провела замечательную и очень интересную индивидуальную экскурсию. В жаркий августовский день она комфортно провела нас по теннистым аллея
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    и дорогам, погрузив нас в мир Ильфа и Петрова. Нас было трое и мы представляли три поколения нашей семьи. И всем эта экскурсия понравилась! Теперь мы знакомы с Саратовом с удивительной стороны и это здорово!

Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Парк «Липки»»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Квест-экскурсия «Саратов с картой: сокровища проспекта»
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  1. Самое главное
  2. Проспект Кирова
  3. Набережная
  4. Театральная площадь
  5. Саратовский Мост
  6. Парк «Липки»
  7. Площадь Чернышевского
  8. Церковь «Утоли Моя Печали»
Сколько стоит экскурсия по Саратову в декабре 2024
Сейчас в Саратове в категории "Парк «Липки»" можно забронировать 3 экскурсии от 3240 до 6000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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