2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Увлекательная прогулка по Саратову: на следах Остапа Бендера
Погрузитесь в мир приключений Остапа Бендера в Саратове. Откройте город с неожиданной стороны, следуя по следам легендарного героя
Начало: Возле кафетерия №11
Завтра в 14:00
15 дек в 09:00
от 3600₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
По пути первого трамвая Саратова
Путешествие по маршруту первого трамвая Саратова. Откройте для себя исторический центр, старинные здания и памятники, узнавая о прошлом города
Начало: На улице Волжской
Завтра в 09:00
15 дек в 09:00
от 36003240₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Квест
до 10 чел.
Квест-экскурсия «Саратов с картой: сокровища проспекта»
Знакомство с Саратовом через увлекательный квест. Погуляйте по проспекту Столыпина, решайте загадки и узнайте интересные факты о городе
Начало: У цветомузыкального фонтана
Завтра в 15:00
15 дек в 15:00
от 6000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
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