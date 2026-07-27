Познакомиться с необычным поселением, его историями, ремёслами и энтузиастами
Всего в полутора часах от Саратова находится село с удивительной судьбой.
Мы прогуляемся по местам, связанным с легендой о разбойнике Кудеяре, увидим старинную водяную мельницу, познакомимся с местными жителями, которые возрождают традиции, и попробуем продукты, которыми славится Лох.
Дорога в Лох (~1,5 часа). Поговорим об истории этих мест и о том, почему село носит такое необычное название.
Водяная мельница и храм Михаила Архангела (~1 час). Осмотрим восстановленную деревянную мельницу и полуразрушенный храм, который жители возрождают собственными силами.
Пещера Кудеяра и Симов родник (~1 час). Прогуляемся к пещере легендарного разбойника и святому источнику, связанному с местными преданиями.
Ферма, пасека и необычный сад (1,5–2 часа). Побываем на ферме «Фазанда», увидим сад «неправильных» скульптур, познакомимся с производителями сыра, мёда и других продуктов.
Обед (30–60 мин). По желанию остановимся в кафе «Горница» или пиццерии Евдокимовых, где готовят блюда из местных продуктов.
Возвращение в Саратов (~1,5 часа)
Можно заранее организовать мастер-класс в гончарной мастерской, конную или велосипедную прогулку, а также посетить местные фермы и дегустации.
Организационные детали
Дополнительно (по желанию) оплачиваются: — входной билет в водяную мельницу — 650₽ за чел. — обед — мастер-классы и другие активности (при выборе) — пожертвования на восстановление храма и другие добровольные взносы
Если вы планируете обедать, пожалуйста, предусмотрите также питание для гида
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваш гид в Саратове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 69 туристов
Я родилась и выросла в Саратове, с детства люблю свой город и стараюсь делиться этой радостью с другими. За плечами — опыт местной журналистики, а значит, я знаю, как увлечь, читать дальшеуменьшить
и могу добавить перчинки в свои рассказы.
Мне важно показывать вам причинно-следственные связи: почему случилось именно так и что это значит для нас сегодня. При этом я бережно отношусь к вашему времени, поэтому рассказываю ёмко и по существу.
Пойдемте, я покажу вам свой город и окрестности так, что вы не захотите уезжать.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Игорь
Спасибо Маргарите за профессионально организованную экскурсию в село Лох, это поездка запомнится точно на долго. Много волнующих впечатлений, красивая природа, интересный рассказ не только о самом селе, но и в целом о Саратове и области. На все вопросы мы получили исчерпывающие ответы. По возможности еще съездим с этим экскурсоводом. Все понравилось. Точно рекомендуем.
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