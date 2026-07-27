Всего в полутора часах от Саратова находится село с удивительной судьбой. Мы прогуляемся по местам, связанным с легендой о разбойнике Кудеяре, увидим старинную водяную мельницу, познакомимся с местными жителями, которые возрождают традиции, и попробуем продукты, которыми славится Лох.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 9000 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Саратове

Описание экскурсии

Дорога в Лох (~1,5 часа). Поговорим об истории этих мест и о том, почему село носит такое необычное название.

Водяная мельница и храм Михаила Архангела (~1 час). Осмотрим восстановленную деревянную мельницу и полуразрушенный храм, который жители возрождают собственными силами.

Пещера Кудеяра и Симов родник (~1 час). Прогуляемся к пещере легендарного разбойника и святому источнику, связанному с местными преданиями.

Ферма, пасека и необычный сад (1,5–2 часа). Побываем на ферме «Фазанда», увидим сад «неправильных» скульптур, познакомимся с производителями сыра, мёда и других продуктов.

Обед (30–60 мин). По желанию остановимся в кафе «Горница» или пиццерии Евдокимовых, где готовят блюда из местных продуктов.

Возвращение в Саратов (~1,5 часа)

Можно заранее организовать мастер-класс в гончарной мастерской, конную или велосипедную прогулку, а также посетить местные фермы и дегустации.

Организационные детали