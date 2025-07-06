Групповая
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Саратову
Узнайте, как прошлое и настоящее Саратова переплетаются в каждом здании и на каждой улице. История, архитектура и городские байки ждут вас
Начало: Рядом с улицами Московская и Лермонтова
2 янв в 11:00
3 янв в 11:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: Пять звезд саратовского модерна
Прогулка по Саратову, раскрывающая скрытые реликвии модерна. Узнайте о знаменитых архитекторах и владельцах зданий, почувствуйте атмосферу прошлых веков
Начало: улица Волжская, 27а, около трамвайчика «Семена»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Драгоценный Саратов: ювелирный мастер-класс
Познакомьтесь с ювелирным производством и создайте собственное кольцо! Откройте для себя секреты мастеров и научитесь отличать фальшивое золото
Начало: На улице Некрасова
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17 000 ₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ФФёдор6 июля 2025Отличный спикер, прекрасное погружение в мир ювелирного ремесла, мастер-класс, 100% кайф.
Лучшая экскурсия в Саратове.
