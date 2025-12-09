Мои заказы

Чудесная Лавра - детям

Увлекательная экскурсия по Сергиевому Посаду
Как Сергий Радонежский подружился с медведем? Кто такие паломники? Зачем нужны колокола? Я помогу вашему ребёнку открыть богатство православных традиций, русской истории и культуры через лёгкую, живую прогулку по Троице-Сергиевой Лавре. Это познавательная экскурсия без скуки: истории, детали, наблюдения — всё на языке детей.
Чудесная Лавра - детям© Михаил
Чудесная Лавра - детям© Михаил
Чудесная Лавра - детям© Михаил

Описание экскурсии

  • Памятник родителям Сергия Радонежского — расскажу, как мальчик Варфоломей превратился из двоечника в отличника
  • Парадный дворик — объясню, кто такие монахи, как их узнать и о чём у них принято просить
  • Святые врата — история о том, как преподобный Сергий подружился с медведем
  • Соборная площадь — чем отличаются собор и церковь, что такое мощи и кто такие паломники
  • Троицкий собор — гробница Сергия Радонежского и знаменитая икона «Троица»
  • Митрополичьи покои — расскажу, где живёт Патриарх, когда приезжает в Лавру
  • Трапезная церковь — разберём нарядный иконостас и представим себя на царском пире
  • Колокольня — зачем нужны колокола и сколько слонов весит Царь-колокол
  • Памятный обелиск — покажу настоящие солнечные часы
  • Надкладезная часовня — попробуем святую воду из монастырского источника
  • Успенский собор — как ориентироваться в храме, что изображено на фресках и что паломники брали отсюда на память

В результате у ребёнка сложится цельная, яркая картина главного монастыря страны.

Для кого эта экскурсия

Экскурсия подойдёт детям школьного возраста, которым родители хотят привить любовь к русской культуре, истории и духовным традициям. Формат мягкий, понятный и ненавязчивый — рассказываю просто о сложном.

Организационные детали

  • В программу не включены подъём на колокольню и посещение Митрополичьих покоев
  • Возможны изменения маршрута в дни богослужений и по внутреннему расписанию монастыря

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Красногорской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваш гид в Сергиевом Посаде
Провёл экскурсии для 471 туриста
Профессиональный гид с аккредитацией в Московской области. В моём багаже — университетский диплом историка, 15 лет работы радиоведущим, квалификация гида и многолетний опыт вождения экскурсий. В 2015 году я впервые оказался
читать дальше

в Сергиевом Посаде и был покорён красотой Троице-Сергиевой лавры. С тех пор ежегодно приезжал сюда потрудиться волонтёром и узнал монастырскую жизнь изнутри. В настоящее время на своих экскурсиях для взрослых и детей использую свои знания, опыт и навыки спикера, чтобы доступно и нескучно рассказывать о лавре и городе.

Входит в следующие категории Сергиева Посада

Похожие экскурсии из Сергиева Посада

Пешком по улочкам Сергиева Посада
Пешая
1.5 часа
211 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Пешком по улочкам Сергиева Посада
Познакомиться с памятниками и святынями старинного русского города на обзорной прогулке
Начало: На Красногрской площади
12 дек в 15:00
13 дек в 14:00
1200 ₽ за человека
Сергиев Посад + Троице-Сергиева лавра: обзорная экскурсия
Пешая
3 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Сергиев Посад + Троице-Сергиева лавра
Погрузитесь в историю Сергиева Посада и Троице-Сергиевой лавры. Откройте для себя ключевые моменты истории города и монастыря
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
9600 ₽ за всё до 5 чел.
По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле. Обзорная экскурсия «Запад»
На машине
1.5 часа
51 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие по Сергиеву Посаду: история и панорамы на ретроавтомобиле
Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада, путешествуя на ретроавтомобиле с прозрачной крышей. Уникальный шанс увидеть город под новым углом
Начало: Рядом с Уточьей башней
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 6850 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сергиевом Посаде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сергиевом Посаде