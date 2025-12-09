Как Сергий Радонежский подружился с медведем? Кто такие паломники? Зачем нужны колокола? Я помогу вашему ребёнку открыть богатство православных традиций, русской истории и культуры через лёгкую, живую прогулку по Троице-Сергиевой Лавре. Это познавательная экскурсия без скуки: истории, детали, наблюдения — всё на языке детей.
- Памятник родителям Сергия Радонежского — расскажу, как мальчик Варфоломей превратился из двоечника в отличника
- Парадный дворик — объясню, кто такие монахи, как их узнать и о чём у них принято просить
- Святые врата — история о том, как преподобный Сергий подружился с медведем
- Соборная площадь — чем отличаются собор и церковь, что такое мощи и кто такие паломники
- Троицкий собор — гробница Сергия Радонежского и знаменитая икона «Троица»
- Митрополичьи покои — расскажу, где живёт Патриарх, когда приезжает в Лавру
- Трапезная церковь — разберём нарядный иконостас и представим себя на царском пире
- Колокольня — зачем нужны колокола и сколько слонов весит Царь-колокол
- Памятный обелиск — покажу настоящие солнечные часы
- Надкладезная часовня — попробуем святую воду из монастырского источника
- Успенский собор — как ориентироваться в храме, что изображено на фресках и что паломники брали отсюда на память
В результате у ребёнка сложится цельная, яркая картина главного монастыря страны.
Для кого эта экскурсия
Экскурсия подойдёт детям школьного возраста, которым родители хотят привить любовь к русской культуре, истории и духовным традициям. Формат мягкий, понятный и ненавязчивый — рассказываю просто о сложном.
Организационные детали
- В программу не включены подъём на колокольню и посещение Митрополичьих покоев
- Возможны изменения маршрута в дни богослужений и по внутреннему расписанию монастыря
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Красногорской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Михаил — ваш гид в Сергиевом Посаде
Провёл экскурсии для 471 туриста
Профессиональный гид с аккредитацией в Московской области. В моём багаже — университетский диплом историка, 15 лет работы радиоведущим, квалификация гида и многолетний опыт вождения экскурсий. В 2015 году я впервые оказался
