Под колокольный звон

Если Вы мечтали послушать колокольный звон

Если Вы мечтали послушать колокольный звон, и узнать всё о нём… Тогда эта экскурсия для Вас! Вас ждёт увлекательная экскурсия, где Вы сами сможете поиграть, послушать и узнать всё о древних колоколах и о колокольном звоне.
Под колокольный звон
Под колокольный звон
Под колокольный звон
Под колокольный звон
Под колокольный звон
Под колокольный звон
Ближайшие даты:
20
ноя
21
ноя
1
дек
3
дек
6
дек
12
дек
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даты

Что вас ожидает 🤩

  • Музей/Выставочный зал «Колокола Руси»
  • Колокольню Троице-Сергиевой Лавры
  • Царь-колокол Лавры
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:

  • Вы узнаете историю создания и развития колоколов, услышите их живое звучание, самостоятельно поиграете на любых колоколах или звоннице из БИЛ (плоских колоколов) и, даже ощутите на себе их благотворное воздействие.
  • Вы познакомитесь с экспозицией рассказывающей о развитии колокольного звона, начиная от известных с глубокой древности деревянных и каменных бил, как простого сигнального инструмента, до современных колоколов и совершенного по своим акустическим свойствам «Било иконного», обладающего благозвучием и большой продолжительностью звучания.
  • Вы увидите необыкновенный музыкальный инструмент, не имеющий аналогов в мире Звонницу из бил способную создавать чистые и гармоничные звуки удивительной красоты.
  • Вы узнаете какие положительные воздействия и как именно, могут оказывать колокола на человека.
  • Колокольня Троице-Сергиевой Лавры.
  • Мы поднимемся на величественную колокольню Троице- Сергиевой Лавры, примерно 45 метров.
  • Вы сможете не только услышать, но и увидеть самый большой в православном мире Царь-колокольный, весом 72 тонны, благовест которого откроет знаменитый Праздничный колокольный звон Лавры, ну а вокруг будут восхитительные и незабываемыми виды с высоты птичьего полёта.

Важно знать:

Экскурсия проходит по определённым датам, это связано с колокольным звоном Лавры.

Согласно расписанию в календаре

Ответы на вопросы

Что входит
  • Посещение музея/выставочного зала «Колокола Руси»
  • Посещение колокольни Троице-Сергиевой Лавры
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Транспорт
  • Питание
  • Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Струнино, платформа
Завершение: Соборная площадь, Троице Сергиева Лавра
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Экскурсия проходит в городах:
  • Струнино, Сергиев Посад.
  • Транспортные расходы оплачиваются отдельно, в стоимость экскурсии не входят
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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