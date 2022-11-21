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Описание
Что вас ждет:
Вы узнаете историю создания и развития колоколов, услышите их живое звучание, самостоятельно поиграете на любых колоколах или звоннице из БИЛ (плоских колоколов) и, даже ощутите на себе их благотворное воздействие.
Вы познакомитесь с экспозицией рассказывающей о развитии колокольного звона, начиная от известных с глубокой древности деревянных и каменных бил, как простого сигнального инструмента, до современных колоколов и совершенного по своим акустическим свойствам «Било иконного», обладающего благозвучием и большой продолжительностью звучания.
Вы увидите необыкновенный музыкальный инструмент, не имеющий аналогов в мире Звонницу из бил способную создавать чистые и гармоничные звуки удивительной красоты.
Вы узнаете какие положительные воздействия и как именно, могут оказывать колокола на человека.
Колокольня Троице-Сергиевой Лавры.
Мы поднимемся на величественную колокольню Троице- Сергиевой Лавры, примерно 45 метров.
Вы сможете не только услышать, но и увидеть самый большой в православном мире Царь-колокольный, весом 72 тонны, благовест которого откроет знаменитый Праздничный колокольный звон Лавры, ну а вокруг будут восхитительные и незабываемыми виды с высоты птичьего полёта.
Важно знать:
Экскурсия проходит по определённым датам, это связано с колокольным звоном Лавры.
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
Экскурсия проходит в городах:
Струнино, Сергиев Посад.
Транспортные расходы оплачиваются отдельно, в стоимость экскурсии не входят
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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