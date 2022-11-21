Если Вы мечтали послушать колокольный звон, и узнать всё о нём… Тогда эта экскурсия для Вас! Вас ждёт увлекательная экскурсия, где Вы сами сможете поиграть, послушать и узнать всё о древних колоколах и о колокольном звоне.