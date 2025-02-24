Групповая
до 25 чел.
12 чудес Сергиева Посада с фонарщиком Фаролеро
Начало: Белый пруд (скамейка между прудом и Конным двором)
«Город в ночных огнях таит множество загадочных историй, и наши проводники уже готовы показать вам его самые таинственные закоулки»
Расписание: Суббота в 19:30
11 апр в 19:30
18 апр в 19:30
1900 ₽ за человека
Квест
до 1 чел.
Сергиев Посад: небольшой, но ценный город (самостоятельная экскурсия)
Станьте главным героем своего путешествия по Сергиеву Посаду, где каждый шаг раскрывает новые тайны
Начало: Ул. Вознесенская 30А, Гимназия И.Б. Ольбинского
«Вы сами решаете, когда начать – хоть утром, хоть вечером»
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
1490 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Сергиев Посад и Лавра в лучах заката
Индивидуальная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре в лучах заката. Впечатляющие виды, интересные истории и романтическая атмосфера ждут вас
Начало: Красногорская площадь, памятник Сергию Рад
«Приглашаю вас на вечернюю экскурсию, во время которой вы сможете насладиться уникальной красотой Троице-Сергиевой Лавры и нашего города в лучах заката»
Расписание: Каждый день, в вечернее время.
Сегодня в 17:00
Завтра в 16:00
4500 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда24 февраля 2025Были на экскурсии с детьми, младшему 10 лет. Прошли2/3 маршрута за 2.5 часа, устали…. в целом формат понравился, дети с
- ААнна19 января 2025Мне понравилась идея экскурсии. Когда можно начать в любое время и в любое сделать перерыв. Формат квеста тоже интересен. Но
- ММихаил15 января 2025Экскурсия познавательная, но преимущественно для летнего периода))
- ООльга2 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Впечатляющие колокола и виды. Ксения интересно рассказывала. Однозначно рекоменлую
- ООльга27 ноября 2023Зимний Сергиев Посад с чаем и глинтвейном: РетроАвто с прозрачной крышейУвидели много интересных, затерянных в памяти человека мест. Превосходный вид на Лавру со смотровой площадки. Если бы не экскурсия, мы
- ЛЛариса7 ноября 2023Зимний Сергиев Посад с чаем и глинтвейном: РетроАвто с прозрачной крышейПокатались на ретро автомобиле), сделали памятные фото. Город понравился, красивый, чистый, душевный. Ни чая ни глинтвейна предложено не было.
Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Вечерние»
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