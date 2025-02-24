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не все вопросы корректны. Так например у памятника Загорскому нужно поискать автора композиции "серп и молот", автора, видимо закрасили. У часовни "Параскевы" нет иконы, и сама часовня закрыта. У памятника родителям Сергия Радонежского всё в порядке, чисто прибрано, всё на месте. В описании экскурсии при бронировании было указано посещение 23 мест, продолжительность примерно 120 минут. А по факту: экскурсия на 30 минут, и посещение 5-ти знаковых мест. Сами сходили в музей игрушки -интересное место. Поэтому было бы хорошо, если бы информация обновлялась и проверялась. Но всё равно здорово было погулять по необычным, с интересной архитектурой, улочкам, зайти в очень красиввй сувенирный магазин, посидеть в атмосферном кафе. Так, что благодарю за идею. Обязательно воспользуюсь ещё раз возможностью подобной экскурсии, и обязательно приеду ещё раз в Сергиев Посад. А ещ