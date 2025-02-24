Вечерние экскурсии Сергиева Посада

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» в Сергиевом Посаде, цены от 1490 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
12 чудес Сергиева Посада с фонарщиком Фаролеро
Пешая
1 час 18 минут
7 отзывов
Групповая
до 25 чел.
12 чудес Сергиева Посада с фонарщиком Фаролеро
Начало: Белый пруд (скамейка между прудом и Конным двором)
«Город в ночных огнях таит множество загадочных историй, и наши проводники уже готовы показать вам его самые таинственные закоулки»
Расписание: Суббота в 19:30
11 апр в 19:30
18 апр в 19:30
1900 ₽ за человека
Самостоятельная квест-экскурсия по Сергиеву Посаду
Пешая
2 часа
16 отзывов
Квест
до 1 чел.
Сергиев Посад: небольшой, но ценный город (самостоятельная экскурсия)
Станьте главным героем своего путешествия по Сергиеву Посаду, где каждый шаг раскрывает новые тайны
Начало: Ул. Вознесенская 30А, Гимназия И.Б. Ольбинского
«Вы сами решаете, когда начать – хоть утром, хоть вечером»
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
1490 ₽ за экскурсию
Сергиев Посад и Лавра в лучах заката
Пешая
1 час
2 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Сергиев Посад и Лавра в лучах заката
Индивидуальная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре в лучах заката. Впечатляющие виды, интересные истории и романтическая атмосфера ждут вас
Начало: Красногорская площадь, памятник Сергию Рад
«Приглашаю вас на вечернюю экскурсию, во время которой вы сможете насладиться уникальной красотой Троице-Сергиевой Лавры и нашего города в лучах заката»
Расписание: Каждый день, в вечернее время.
Сегодня в 17:00
Завтра в 16:00
4500 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    24 февраля 2025
    Самостоятельная квест-экскурсия по Сергиеву Посаду
    Были на экскурсии с детьми, младшему 10 лет. Прошли2/3 маршрута за 2.5 часа, устали…. в целом формат понравился, дети с
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    удовольствием прокладывали маршрут, отвечали на вопросы… Но хотелось бы аудио, а то стоишь перед объектом,читаешь текст, потом перешёл к другому и снова стоишь… Либо открыть всю экскурсию сразу, мы бы в дороге всё прочли, а на маршруте ответы на вопросы и что то освежить из прочитанного ранее… Но в целом всё хорошо, будем повторять в других городах. Ещё хочу отметить: телефон должен быть хороший - моему лет 6 и на маршруте были проблемы (хотя в Москве нормально работает), в Сергиев посаде перешли на телефон ребенка и проблемы исчезли…

  • А
    Анна
    19 января 2025
    Самостоятельная квест-экскурсия по Сергиеву Посаду
    Мне понравилась идея экскурсии. Когда можно начать в любое время и в любое сделать перерыв. Формат квеста тоже интересен. Но
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    не все вопросы корректны. Так например у памятника Загорскому нужно поискать автора композиции "серп и молот", автора, видимо закрасили. У часовни "Параскевы" нет иконы, и сама часовня закрыта. У памятника родителям Сергия Радонежского всё в порядке, чисто прибрано, всё на месте. В описании экскурсии при бронировании было указано посещение 23 мест, продолжительность примерно 120 минут. А по факту: экскурсия на 30 минут, и посещение 5-ти знаковых мест. Сами сходили в музей игрушки -интересное место. Поэтому было бы хорошо, если бы информация обновлялась и проверялась. Но всё равно здорово было погулять по необычным, с интересной архитектурой, улочкам, зайти в очень красиввй сувенирный магазин, посидеть в атмосферном кафе. Так, что благодарю за идею. Обязательно воспользуюсь ещё раз возможностью подобной экскурсии, и обязательно приеду ещё раз в Сергиев Посад. А ещ

  • М
    Михаил
    15 января 2025
    Самостоятельная квест-экскурсия по Сергиеву Посаду
    Экскурсия познавательная, но преимущественно для летнего периода))
  • О
    Ольга
    2 мая 2024
    Сергиев Посад и Лавра в лучах заката
    Экскурсия очень понравилась. Впечатляющие колокола и виды. Ксения интересно рассказывала. Однозначно рекоменлую
  • О
    Ольга
    27 ноября 2023
    Зимний Сергиев Посад с чаем и глинтвейном: РетроАвто с прозрачной крышей
    Увидели много интересных, затерянных в памяти человека мест. Превосходный вид на Лавру со смотровой площадки. Если бы не экскурсия, мы
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    вообще могли бы не узнать много интересного о Сергиевом Пассаде. До поездки мы знали только о Лавре, и ничего о жизни и быте города с древних времен.

  • Л
    Лариса
    7 ноября 2023
    Зимний Сергиев Посад с чаем и глинтвейном: РетроАвто с прозрачной крышей
    Покатались на ретро автомобиле), сделали памятные фото. Город понравился, красивый, чистый, душевный. Ни чая ни глинтвейна предложено не было.

Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Вечерние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сергиевом Посаде
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. 12 чудес Сергиева Посада с фонарщиком Фаролеро
  2. Самостоятельная квест-экскурсия по Сергиеву Посаду
  3. Сергиев Посад и Лавра в лучах заката
Какие места ещё посмотреть в Сергиевом Посаде
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Троицкий собор
  3. Успенский Собор
  4. Свято-Троицкая Сергиева Лавра
  5. Черниговский скит
  6. Старый город
  7. Гремячий ключ
  8. Памятник Петру и Февронии
Сколько стоит экскурсия по Сергиеву Посаду в апреле 2025
Сейчас в Сергиевом Посаде в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 1490 до 4500. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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