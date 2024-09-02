Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Почти за семь столетий у Сергиева Посада накопилось множество историй, и самые захватывающие из них наш гид расскажет во время прогулки по центру.



Вы подниметесь на Блинную гору и полюбуетесь панорамой Троице-Сергиевой Лавры, увидите Пятницкую и Уточью башни, пройдётесь по торговым рядам и заглянете в магазин «Троицкий Келарь». 4.6 57 отзывов

Gidy Gorode Ваш гид в Сергиевом Посаде Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 6750 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.6 57 отзывов 2 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Вы посетите смотровую площадку на Блинной горе, откуда открывается великолепная панорама Троице-Сергиевой Лавры, увидите Пятницкую башню, Келарский пруд, Ильинский храм, Пафнутьевский сад, Семинарский корпус, музейный комплекс «Конный двор», Уточью башню, исторический центр города — старую гостиницу, новую гостиницу, новые лаврские торговые ряды, Красногорскую часовню. Загляните в магазин продуктов "Троицкий Келарь", узнаете все самое интересное об истории обители и города, который появился вокруг нее. Сфотографируете прекрасные виды Лавры, постоите в сени поднятой ладони памятника Преподобному Сергию Радонежскому, игумену земли Русской. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно, в любое время Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Смотровая площадка на Блинной горе

Пятницкая башня

Келарский пруд

Ильинский храм

Пафнутьевский сад

Семинарский корпус

Музейный комплекс «Конный двор»

Уточья башня

Старая гостиница

Новая гостиница

Новые лаврские торговые ряды

Красногорская часовня

Памятник Преподобному Сергию Радонежскому Что включено Услуги гида Что не входит в цену Входные билеты

Транспорт Место начала и завершения? По согласованию с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно, в любое время Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.