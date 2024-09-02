Почти за семь столетий у Сергиева Посада накопилось множество историй, и самые захватывающие из них наш гид расскажет во время прогулки по центру.
Вы подниметесь на Блинную гору и полюбуетесь панорамой Троице-Сергиевой Лавры, увидите Пятницкую и Уточью башни, пройдётесь по торговым рядам и заглянете в магазин «Троицкий Келарь».
Вы подниметесь на Блинную гору и полюбуетесь панорамой Троице-Сергиевой Лавры, увидите Пятницкую и Уточью башни, пройдётесь по торговым рядам и заглянете в магазин «Троицкий Келарь».
Описание экскурсииВы посетите смотровую площадку на Блинной горе, откуда открывается великолепная панорама Троице-Сергиевой Лавры, увидите Пятницкую башню, Келарский пруд, Ильинский храм, Пафнутьевский сад, Семинарский корпус, музейный комплекс «Конный двор», Уточью башню, исторический центр города — старую гостиницу, новую гостиницу, новые лаврские торговые ряды, Красногорскую часовню. Загляните в магазин продуктов "Троицкий Келарь", узнаете все самое интересное об истории обители и города, который появился вокруг нее. Сфотографируете прекрасные виды Лавры, постоите в сени поднятой ладони памятника Преподобному Сергию Радонежскому, игумену земли Русской. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно, в любое время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровая площадка на Блинной горе
- Пятницкая башня
- Келарский пруд
- Ильинский храм
- Пафнутьевский сад
- Семинарский корпус
- Музейный комплекс «Конный двор»
- Уточья башня
- Старая гостиница
- Новая гостиница
- Новые лаврские торговые ряды
- Красногорская часовня
- Памятник Преподобному Сергию Радонежскому
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Транспорт
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 57 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Это было очень здорово! Мы ходили на экскурсию по городу. Татьяна провела экскурсию на одном дыхании - 2 часа прошли незаметно и мы узнали столько нового! Мы даже и не
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a
eine wunderbare Exkursion mit einer hervorragenden Reiseführerin in Sergiew Posad!! Tolles Kloster!! Kleine Preise!!
Wir können die Firma nur wärmstens allen Touristen weiterempfehlen!!
Nochmals ein grosses Dankeschön!!
Albrecht Ränker.
Deutschland / Thüringen / Leinefelde-Worbi 25.07. 2019
Wir können die Firma nur wärmstens allen Touristen weiterempfehlen!!
Nochmals ein grosses Dankeschön!!
Albrecht Ränker.
Deutschland / Thüringen / Leinefelde-Worbi 25.07. 2019
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Т
Экскурсия по чудесному городу впечатлила. Узнали много нового и интересного. Прикоснулись к истории. Маргарита очень позитивный экскурсовод, рассказала все доступно и увлекательно, ребенку (11 лет) было интересно и не утомительно) В город мы влюбились! Обязательно вернемся сюда вновь)
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Г
Нам показали историческую часть города. Видели Лавру со всех сторон по периметру. Услышали историю создания Лавры и о важных иторических событиях, связанных ней. Рассказали об известных личностях и их вкладе в сохранение исторического наследия.
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С
Благодарность Роману за содержательную и познавательную экскурсию по старой части города и посещение трех храмов. Интересны биографические сведения по известным людям, в том числе ныне живущим, исторически связанных с городом.
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А
Отличная экскурсия. Отличные исторические сочетания разных временем, хорошо поставленная речь у экскурсовода и приятный голос. Обошли весь город, но нам не хватило ознакомления внутри лавры. Но в целом, замечательно.
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