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Обзорная экскурсия по Сергиеву Посаду

4.7
6 отзывов
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Сергиева Посада
Обзорная экскурсия по Сергиеву Посаду
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Обзорная экскурсия по Сергиеву Посаду
Обзорная экскурсия по Сергиеву Посаду

Что вы увидите

  • Смотровая площадка на Блинной горе
  • Пятницкая башня
  • Келарский пруд
  • Ильинский храм
  • Пафнутьевский сад
  • Семинарский корпус
  • музейный комплекс «Конный двор»
  • Уточья башня
  • старая гостиница
  • новая гостиница
  • новые лаврские торговые ряды
  • Красногорская часовня
  • памятник Преподобному Сергию Радонежскому.
Вы посетите смотровую площадку на Блинной горе, откуда открывается великолепная панорама Троице-Сергиевой Лавры, увидите Пятницкую башню, Келарский пруд, Ильинский храм, Пафнутьевский сад, Семинарский корпус, музейный комплекс «Конный двор», Уточью башню, исторический центр города — старую гостиницу, новую гостиницу, новые лаврские торговые ряды, Красногорскую часовню. Загляните в магазин продуктов "Троицкий Келарь", узнаете все самое интересное об истории 📖 обители и города, который появился вокруг нее. Сфотографируете прекрасные виды Лавры, постоите в сени поднятой ладони памятника Преподобному Сергию Радонежскому, игумену земли Русской.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты
  • Транспорт
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Обзорная экскурсия по Сергиеву Посаду
Обзорная экскурсия по Сергиеву Посаду

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
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6 отзывов оставили туристы

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