Вы посетите смотровую площадку на Блинной горе, откуда открывается великолепная панорама Троице-Сергиевой Лавры, увидите Пятницкую башню, Келарский пруд, Ильинский храм, Пафнутьевский сад, Семинарский корпус, музейный комплекс «Конный двор», Уточью башню, исторический центр города — старую гостиницу, новую гостиницу, новые лаврские торговые ряды, Красногорскую часовню. Загляните в магазин продуктов "Троицкий Келарь", узнаете все самое интересное об истории 📖 обители и города, который появился вокруг нее. Сфотографируете прекрасные виды Лавры, постоите в сени поднятой ладони памятника Преподобному Сергию Радонежскому, игумену земли Русской.