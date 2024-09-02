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Обзорная прогулка по историческому центру

Индивидуальная экскурсия по Сергиеву Посаду: обзорная программа и фото на память
Почти за семь столетий у Сергиева Посада накопилось множество историй, и самые захватывающие из них наш гид расскажет во время прогулки по центру.

Вы подниметесь на Блинную гору и полюбуетесь панорамой Троице-Сергиевой Лавры, увидите Пятницкую и Уточью башни, пройдётесь по торговым рядам и заглянете в магазин «Троицкий Келарь».
4.6
57 отзывов
Обзорная прогулка по историческому центру
Обзорная прогулка по историческому центру
Обзорная прогулка по историческому центру

Описание экскурсии

Вы посетите смотровую площадку на Блинной горе, откуда открывается великолепная панорама Троице-Сергиевой Лавры, увидите Пятницкую башню, Келарский пруд, Ильинский храм, Пафнутьевский сад, Семинарский корпус, музейный комплекс «Конный двор», Уточью башню, исторический центр города — старую гостиницу, новую гостиницу, новые лаврские торговые ряды, Красногорскую часовню. Загляните в магазин продуктов "Троицкий Келарь", узнаете все самое интересное об истории обители и города, который появился вокруг нее. Сфотографируете прекрасные виды Лавры, постоите в сени поднятой ладони памятника Преподобному Сергию Радонежскому, игумену земли Русской. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно, в любое время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Смотровая площадка на Блинной горе
  • Пятницкая башня
  • Келарский пруд
  • Ильинский храм
  • Пафнутьевский сад
  • Семинарский корпус
  • Музейный комплекс «Конный двор»
  • Уточья башня
  • Старая гостиница
  • Новая гостиница
  • Новые лаврские торговые ряды
  • Красногорская часовня
  • Памятник Преподобному Сергию Радонежскому
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Транспорт
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 57 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
47
4
6
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1
И
Это было очень здорово! Мы ходили на экскурсию по городу. Татьяна провела экскурсию на одном дыхании - 2 часа прошли незаметно и мы узнали столько нового! Мы даже и не
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могли предположить, что в истории города может быть скрыто столько интересного - и с точки зрения искусства, и с точки зрения литературы, и политики, и истории. Желаю нашему экскурсоводу Татьяне много-много благодарных экскурсантов!

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a
eine wunderbare Exkursion mit einer hervorragenden Reiseführerin in Sergiew Posad!! Tolles Kloster!! Kleine Preise!!
Wir können die Firma nur wärmstens allen Touristen weiterempfehlen!!
Nochmals ein grosses Dankeschön!!

Albrecht Ränker.
Deutschland / Thüringen / Leinefelde-Worbi 25.07. 2019
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Т
Экскурсия по чудесному городу впечатлила. Узнали много нового и интересного. Прикоснулись к истории. Маргарита очень позитивный экскурсовод, рассказала все доступно и увлекательно, ребенку (11 лет) было интересно и не утомительно) В город мы влюбились! Обязательно вернемся сюда вновь)
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Г
Нам показали историческую часть города. Видели Лавру со всех сторон по периметру. Услышали историю создания Лавры и о важных иторических событиях, связанных ней. Рассказали об известных личностях и их вкладе в сохранение исторического наследия.
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С
Благодарность Роману за содержательную и познавательную экскурсию по старой части города и посещение трех храмов. Интересны биографические сведения по известным людям, в том числе ныне живущим, исторически связанных с городом.
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А
Отличная экскурсия. Отличные исторические сочетания разных временем, хорошо поставленная речь у экскурсовода и приятный голос. Обошли весь город, но нам не хватило ознакомления внутри лавры. Но в целом, замечательно.
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