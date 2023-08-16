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Обзорная экскурсия по Сергиеву Посаду и подъем на колокольню Лавры

Виды Сергиева Посада с высоты колокольни Лавры: индивидуальная экскурсия
Унаем об истории Сергиева Посада и полюбуемся его красотами с земли во время обзорной экскурсии. Исследуем территорию Троице-Сергиевой Лавры, ее замечательные храмы. Ну а кульминацией станет подъем на колокольню Лавры — одну из самых высоких в России.
5
1 оценка
Обзорная экскурсия по Сергиеву Посаду и подъем на колокольню Лавры
Обзорная экскурсия по Сергиеву Посаду и подъем на колокольню Лавры
Обзорная экскурсия по Сергиеву Посаду и подъем на колокольню Лавры

Описание экскурсии

Вы узнаете об истории Сергиева Посада и полюбуетесь его красотами с земли во время обзорной экскурсии. Посмотрите территорию Троице-Сергиевой Лавры, ее замечательные храмы. Ну а кульминацией этой экскурсии станет подъем на колокольню Лавры - одну из самых высоких в России. С нее открываются удивительные виды на город преподобного Сергия и окрестности. Здесь же вы увидите самый большой в России колокол. Весит этот Благовестник ни много ни мало — 72 тонны! Только представьте себе! Ну а если вам повезет и вы окажетесь на колокольне в Светлую седмицу (неделю после Пасхи), то сможете и сами огласить Лавру колокольным звоном! Важная информация: Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Смотровая площадка на Блинной горе
  • Пятницкая башня
  • Келарский пруд
  • Ильинский храм
  • Пафнутьевский сад
  • Семинарский корпус
  • Музейный комплекс «Конный двор»
  • Уточья башня
  • Старая гостиница
  • Новая гостиница
  • Новые лаврские торговые ряды
  • Красногорская часовня
  • Памятник Преподобному Сергию Радонежскому
  • Троицкий собор
  • Успенский собор
  • Корпуса Московской Духовной Академии и Семинарии
  • Трапезная палата
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
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