Сначала вы узнаете об истории 📖 Сергиева Посада и полюбуетесь его красотами с земли во время обзорной экскурсии 🧭. Посмотрите территорию Троице-Сергиевой Лавры, ее замечательные храмы. Ну а кульминацией этой экскурсии станет подъем на колокольню Лавры - одну из самых высоких в России. С нее открываются удивительные виды на город 🏙️ преподобного Сергия и окрестности. Здесь же вы увидите самый большой в России колокол. Весит этот Благовестник ни много ни мало - 72 тонны! Только представьте себе! Ну а если вам повезет и вы окажетесь на колокольне в Светлую седмицу (неделю после Пасхи), то сможете и сами огласить Лавру колокольным звоном!
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Входные билеты на Колокольню:
от 1 до 6 человек - 1500 руб.
для групп свыше 6 человек - взр. 250 р/чел., шк. 130р/чел.
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.