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Обзорная экскурсия по Сергиеву Посаду и подъем на колокольню Лавры

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Обзорная экскурсия по Сергиеву Посаду и подъем на колокольню Лавры
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Обзорная экскурсия по Сергиеву Посаду и подъем на колокольню Лавры
Обзорная экскурсия по Сергиеву Посаду и подъем на колокольню Лавры

Что вы увидите

  • Смотровая площадка на Блинной горе
  • Пятницкая башня
  • Келарский пруд
  • Ильинский храм
  • Пафнутьевский сад
  • Семинарский корпус
  • музейный комплекс «Конный двор»
  • Уточья башня
  • старая гостиница
  • новая гостиница
  • новые лаврские торговые ряды
  • Красногорская часовня
  • памятник Преподобному Сергию Радонежскому
  • Троицкий собор
  • Успенский собор
  • корпуса Московской Духовной Академии и Семинарии
  • Трапезная палата.
Сначала вы узнаете об истории 📖 Сергиева Посада и полюбуетесь его красотами с земли во время обзорной экскурсии 🧭. Посмотрите территорию Троице-Сергиевой Лавры, ее замечательные храмы. Ну а кульминацией этой экскурсии станет подъем на колокольню Лавры - одну из самых высоких в России. С нее открываются удивительные виды на город 🏙️ преподобного Сергия и окрестности. Здесь же вы увидите самый большой в России колокол. Весит этот Благовестник ни много ни мало - 72 тонны! Только представьте себе! Ну а если вам повезет и вы окажетесь на колокольне в Светлую седмицу (неделю после Пасхи), то сможете и сами огласить Лавру колокольным звоном!
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты на Колокольню:
  • от 1 до 6 человек - 1500 руб.
  • для групп свыше 6 человек - взр. 250 р/чел., шк. 130р/чел.
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Обзорная экскурсия по Сергиеву Посаду и подъем на колокольню Лавры
Обзорная экскурсия по Сергиеву Посаду и подъем на колокольню Лавры
Обзорная экскурсия по Сергиеву Посаду и подъем на колокольню Лавры

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
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