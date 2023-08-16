Унаем об истории Сергиева Посада и полюбуемся его красотами с земли во время обзорной экскурсии. Исследуем территорию Троице-Сергиевой Лавры, ее замечательные храмы. Ну а кульминацией станет подъем на колокольню Лавры — одну из самых высоких в России.
Описание экскурсииВы узнаете об истории Сергиева Посада и полюбуетесь его красотами с земли во время обзорной экскурсии. Посмотрите территорию Троице-Сергиевой Лавры, ее замечательные храмы. Ну а кульминацией этой экскурсии станет подъем на колокольню Лавры - одну из самых высоких в России. С нее открываются удивительные виды на город преподобного Сергия и окрестности. Здесь же вы увидите самый большой в России колокол. Весит этот Благовестник ни много ни мало — 72 тонны! Только представьте себе! Ну а если вам повезет и вы окажетесь на колокольне в Светлую седмицу (неделю после Пасхи), то сможете и сами огласить Лавру колокольным звоном! Важная информация: Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровая площадка на Блинной горе
- Пятницкая башня
- Келарский пруд
- Ильинский храм
- Пафнутьевский сад
- Семинарский корпус
- Музейный комплекс «Конный двор»
- Уточья башня
- Старая гостиница
- Новая гостиница
- Новые лаврские торговые ряды
- Красногорская часовня
- Памятник Преподобному Сергию Радонежскому
- Троицкий собор
- Успенский собор
- Корпуса Московской Духовной Академии и Семинарии
- Трапезная палата
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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