Сначала вы узнаете об истории 📖 Сергиева Посада и полюбуетесь его красотами с земли во время обзорной экскурсии 🧭. Посмотрите территорию Троице-Сергиевой Лавры, ее замечательные храмы. Ну а кульминацией этой экскурсии станет подъем на колокольню Лавры - одну из самых высоких в России. С нее открываются удивительные виды на город 🏙️ преподобного Сергия и окрестности. Здесь же вы увидите самый большой в России колокол. Весит этот Благовестник ни много ни мало - 72 тонны! Только представьте себе! Ну а если вам повезет и вы окажетесь на колокольне в Светлую седмицу (неделю после Пасхи), то сможете и сами огласить Лавру колокольным звоном!