Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Унаем об истории Сергиева Посада и полюбуемся его красотами с земли во время обзорной экскурсии. Исследуем территорию Троице-Сергиевой Лавры, ее замечательные храмы. Ну а кульминацией станет подъем на колокольню Лавры — одну из самых высоких в России. 5 1 оценка

Gidy Gorode Ваш гид в Сергиевом Посаде Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 15 500 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 1 отзыв 3.5 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Вы узнаете об истории Сергиева Посада и полюбуетесь его красотами с земли во время обзорной экскурсии. Посмотрите территорию Троице-Сергиевой Лавры, ее замечательные храмы. Ну а кульминацией этой экскурсии станет подъем на колокольню Лавры - одну из самых высоких в России. С нее открываются удивительные виды на город преподобного Сергия и окрестности. Здесь же вы увидите самый большой в России колокол. Весит этот Благовестник ни много ни мало — 72 тонны! Только представьте себе! Ну а если вам повезет и вы окажетесь на колокольне в Светлую седмицу (неделю после Пасхи), то сможете и сами огласить Лавру колокольным звоном! Важная информация: Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Смотровая площадка на Блинной горе

Пятницкая башня

Келарский пруд

Ильинский храм

Пафнутьевский сад

Семинарский корпус

Музейный комплекс «Конный двор»

Уточья башня

Старая гостиница

Новая гостиница

Новые лаврские торговые ряды

Красногорская часовня

Памятник Преподобному Сергию Радонежскому

Троицкий собор

Успенский собор

Корпуса Московской Духовной Академии и Семинарии

Трапезная палата Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? По согласованию с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 3.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Важная информация Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8 Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.