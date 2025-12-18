Всего за несколько часов вы успеете познакомиться с историей и архитектурой Сергиева Посада и Троице-Сергиевой лавры. А ещё — увидите город и его окрестности с высоты колокольни. Вы почувствуете величие архитектуры, послушаете легенды о колоколах и сможете буквально прикоснуться к небесам во время подъёма.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Обзорная экскурсия по Сергиеву Посаду

Вы побываете на смотровой площадке на Блинной горе, откуда открывается великолепная панорама Троице-Сергиевой лавры

Увидите Пятницкую башню, Келарский пруд, Ильинский храм, Пафнутьевский сад, Семинарский корпус, музейный комплекс «Конный двор», Уточью башню

Полюбуетесь историческим центом города — старой и новой гостиницами, лаврскими торговыми рядами, Красногорской часовней

Заглянете в магазин продуктов «Троицкий Келарь», узнаете всё самое интересное об истории обители и города, который появился вокруг неё

И постоите в сени поднятой ладони памятника преподобному Сергию Радонежскому, игумену земли Русской

Светоч русской духовной жизни — Троице-Сергиева лавра

Вы подробно узнаете об истории монастыря, его строительстве, братии. Увидите Троицкий собор, Успенский собор, где покоятся мощи преподобного Сергия

Наберёте воды в колодце лавры, рассмотрите корпуса Московской Духовной Академии и Семинарии, Трапезную палату с храмом в честь преподобного Сергия

По желанию — посетите книжные и иконные лавки лавры, перекусите в трапезной для паломников вкусными монастырскими яствами

Кульминация — подъём на колокольню

Вы подниметесь на одну из самых высоких колоколен в России

Насладитесь видами на город преподобного Сергия

Рассмотрите самый большой в России колокол — весит он 72 тонны

А если вам повезёт и вы окажетесь на колокольне в Светлую седмицу (неделю после Пасхи), то сможете и сами огласить лавру колокольным звоном!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.