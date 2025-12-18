Всего за несколько часов вы успеете познакомиться с историей и архитектурой Сергиева Посада и Троице-Сергиевой лавры. А ещё — увидите город и его окрестности с высоты колокольни.
Вы почувствуете величие архитектуры, послушаете легенды о колоколах и сможете буквально прикоснуться к небесам во время подъёма.
Описание экскурсии
Обзорная экскурсия по Сергиеву Посаду
- Вы побываете на смотровой площадке на Блинной горе, откуда открывается великолепная панорама Троице-Сергиевой лавры
- Увидите Пятницкую башню, Келарский пруд, Ильинский храм, Пафнутьевский сад, Семинарский корпус, музейный комплекс «Конный двор», Уточью башню
- Полюбуетесь историческим центом города — старой и новой гостиницами, лаврскими торговыми рядами, Красногорской часовней
- Заглянете в магазин продуктов «Троицкий Келарь», узнаете всё самое интересное об истории обители и города, который появился вокруг неё
- И постоите в сени поднятой ладони памятника преподобному Сергию Радонежскому, игумену земли Русской
Светоч русской духовной жизни — Троице-Сергиева лавра
- Вы подробно узнаете об истории монастыря, его строительстве, братии. Увидите Троицкий собор, Успенский собор, где покоятся мощи преподобного Сергия
- Наберёте воды в колодце лавры, рассмотрите корпуса Московской Духовной Академии и Семинарии, Трапезную палату с храмом в честь преподобного Сергия
- По желанию — посетите книжные и иконные лавки лавры, перекусите в трапезной для паломников вкусными монастырскими яствами
Кульминация — подъём на колокольню
- Вы подниметесь на одну из самых высоких колоколен в России
- Насладитесь видами на город преподобного Сергия
- Рассмотрите самый большой в России колокол — весит он 72 тонны
А если вам повезёт и вы окажетесь на колокольне в Светлую седмицу (неделю после Пасхи), то сможете и сами огласить лавру колокольным звоном!
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Сергиевом Посаде
Провела экскурсии для 17839 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
