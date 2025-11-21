Иммерсивный аудиопроменад в Сергиевом Посаде «Голоса истории»

Представьте себе: вы надеваете наушники, и перед вами открывается иной Сергиев Посад. Вы словно попадаете в другое измерение, где вас ждут не гиды, а духи города: озорная Матрёшка, мудрый Деревянный конёк и кокетливая кукла Глаша. Они станут вашими проводниками в мир, где история переплетается со сказкой, а знакомые улочки наполняются магией.

Описание аудиогида

Наш променад — это спектакль в наушниках. Во время экскурсии мы достаём из короба героев, которые рассказывают истории о городе и о себе.

Вы пройдёте по Блинной горе и раскроете тайны Келарского пруда

Прикоснётесь к следам истории на стенах Лавры

Найдёте спрятавшихся зайцев, промаршируете с солдатиком-музыкантом и поиграете в старинные игры

Завершите прогулку в современном арт-пространстве «Трикотажка» — на символичном мосту между прошлым и настоящим. И осознаете главное послание города: мы все родом из детства, а настоящая магия всегда рядом, стоит лишь прислушаться к её тихому голосу

Каждого участника ждут подарки — открытки на память о путешествии в страну детства

Организационные детали

Променад-спектакль будет интересен и детям, и взрослым. Для каждого подготовлены увлекательные истории и небольшие задания.