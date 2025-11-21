Мои заказы

Иммерсивный аудиопроменад в Сергиевом Посаде «Голоса истории»

Познакомиться с городом и народными промыслами через проводники-игрушки
Представьте себе: вы надеваете наушники, и перед вами открывается иной Сергиев Посад.

Вы словно попадаете в другое измерение, где вас ждут не гиды, а духи города: озорная Матрёшка, мудрый Деревянный конёк и кокетливая кукла Глаша.

Они станут вашими проводниками в мир, где история переплетается со сказкой, а знакомые улочки наполняются магией.
Иммерсивный аудиопроменад в Сергиевом Посаде «Голоса истории»© Сергей и Дмитрий
Описание аудиогида

Наш променад — это спектакль в наушниках. Во время экскурсии мы достаём из короба героев, которые рассказывают истории о городе и о себе.

  • Вы пройдёте по Блинной горе и раскроете тайны Келарского пруда
  • Прикоснётесь к следам истории на стенах Лавры
  • Найдёте спрятавшихся зайцев, промаршируете с солдатиком-музыкантом и поиграете в старинные игры
  • Завершите прогулку в современном арт-пространстве «Трикотажка» — на символичном мосту между прошлым и настоящим. И осознаете главное послание города: мы все родом из детства, а настоящая магия всегда рядом, стоит лишь прислушаться к её тихому голосу
  • Каждого участника ждут подарки — открытки на память о путешествии в страну детства

Организационные детали

Променад-спектакль будет интересен и детям, и взрослым. Для каждого подготовлены увлекательные истории и небольшие задания.

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный1200 ₽
Дети до 7 лет700 ₽
Школьники1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Келарского пруда
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 12:00, в воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей и Дмитрий
Сергей и Дмитрий — ваш гид в Сергиевом Посаде
Провёл экскурсии для 10006 туристов
Мы команда местных гидов, Сергей и Дмитрий, сын и отец. За много лет работы мы поняли, что дети на экскурсии — главные помощники гида, поэтому скучать они не будут. А ещё у каждого поколения свои любимые темы для разговора. Во время прогулок для каждого мы найдём интересные истории.

