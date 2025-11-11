Мои заказы

Аудиогиды и аудиоэкскурсии Сергиева Посада

Найдено 3 экскурсии в категории «Аудиогиды» в Сергиевом Посаде, цены от 1090 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Аудиопрогулка по православному центру Золотого кольца
Пешая
2 часа
18 отзывов
Аудиогид
Аудиопрогулка по православному центру Золотого кольца
Начало: Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, 86/2
«Где вас ждут аудиогиды, викторины, дополненная реальность и захватывающие истории от местного жителя»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Завтра в 05:00
28 ноя в 05:00
1090 ₽ за человека
Аудиоэкскурсия по Свято-Троицкой Сергиевой Лавре
Пешая
1 час
Аудиогид
Аудиоэкскурсия по Свято-Троицкой Сергиевой Лавре
Погрузиться в историю главного монастыря России - в удобном темпе и без гида
Начало: У главного входа в монастырь
«Аудиоэкскурсия проходит без участия гида»
за всё до 10 чел.
Иммерсивный аудиопроменад в Сергиевом Посаде «Голоса истории»
Пешая
1 час
Аудиогид
Иммерсивный аудиопроменад в Сергиевом Посаде «Голоса истории»
Познакомиться с городом и народными промыслами через проводники-игрушки
Начало: У Келарского пруда
29 ноя в 12:00
6 дек в 12:00
1200 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Ekaterina
    11 ноября 2025
    Аудиопрогулка по православному центру Золотого кольца
    В целом формат очень удобный. Но информации для меня было недостаточно. Ничего про жизнь Сергия Радонежского. А без этого поездка
    читать дальше

    в Сергиев Посад и в Лавру становится бессмысленной. В каждом разделе можно к истории здания добавить историю людей. Например, усыпальница Годуновых. Добавьте 3-4 предложения о том, как они погибли. В общем, для меня оказалось поверхностно. Но, возможно, для кого-то это как раз и станет самым удачным обьемом. В целом, прогулка по городу оставила прекрасное впечатление. Мы еще зашли в музей кукол. Игрушки детей императора произвели неизгладимое впечатление. Советую заглянуть по пути)

  • Р
    Руслан
    11 мая 2025
    Аудиопрогулка по православному центру Золотого кольца
    Не очень понятен маршрут, вроде все здания внутри комплекса, а номера для прослушки постов рисует с наружи. Пришлось искать некоторые
    читать дальше

    посты по фото. В целом нормальный вариант для тех кто хочет свой темп. Приложение высаживает телефон очень быстро. Поэтому либо отключайте навигацию, там и без нее все понятно. Либо тащим с собой зарядку, о чем, собственно предупреждается перед началом маршрута. Точно не помню была ли эта инфа при покупке. Стоить обратить внимание.

  • М
    Мария
    26 августа 2024
    Аудиопрогулка по православному центру Золотого кольца
    Понравилось! Содержательно и очень удобно
  • Т
    Татьяна
    25 августа 2024
    Аудиопрогулка по православному центру Золотого кольца
    Все было великолепно!
  • А
    Артем
    24 августа 2024
    Аудиопрогулка по православному центру Золотого кольца
    Спасибо! Экскурсия очень интересная. Рассказ информативен, интересен и полезен. Мне понравилось!
  • В
    Владимир
    23 августа 2024
    Аудиопрогулка по православному центру Золотого кольца
    Оченнь удобный формат экскурсии. Нет привязки ко времени и зависимости от погоды.
  • О
    Ольга
    22 августа 2024
    Аудиопрогулка по православному центру Золотого кольца
    Потрясающая, информативная, впечатляющая прогулка.
  • С
    Светлана
    21 августа 2024
    Аудиопрогулка по православному центру Золотого кольца
    Экскурсия очень понравилась по содержанию и идее.

