Аудиогид
Аудиопрогулка по православному центру Золотого кольца
Начало: Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, 86/2
«Где вас ждут аудиогиды, викторины, дополненная реальность и захватывающие истории от местного жителя»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Завтра в 05:00
28 ноя в 05:00
1090 ₽ за человека
Аудиогид
Аудиоэкскурсия по Свято-Троицкой Сергиевой Лавре
Погрузиться в историю главного монастыря России - в удобном темпе и без гида
Начало: У главного входа в монастырь
«Аудиоэкскурсия проходит без участия гида»
₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
Иммерсивный аудиопроменад в Сергиевом Посаде «Голоса истории»
Познакомиться с городом и народными промыслами через проводники-игрушки
Начало: У Келарского пруда
29 ноя в 12:00
6 дек в 12:00
1200 ₽ за человека
- EEkaterina11 ноября 2025В целом формат очень удобный. Но информации для меня было недостаточно. Ничего про жизнь Сергия Радонежского. А без этого поездка
- РРуслан11 мая 2025Не очень понятен маршрут, вроде все здания внутри комплекса, а номера для прослушки постов рисует с наружи. Пришлось искать некоторые
- ММария26 августа 2024Понравилось! Содержательно и очень удобно
- ТТатьяна25 августа 2024Все было великолепно!
- ААртем24 августа 2024Спасибо! Экскурсия очень интересная. Рассказ информативен, интересен и полезен. Мне понравилось!
- ВВладимир23 августа 2024Оченнь удобный формат экскурсии. Нет привязки ко времени и зависимости от погоды.
- ООльга22 августа 2024Потрясающая, информативная, впечатляющая прогулка.
- ССветлана21 августа 2024Экскурсия очень понравилась по содержанию и идее.
